Presidente de RD sería definido en segunda vuelta, según sondeo

SANTO DOMINGO.- Una reciente encuesta realizada por la firma Consulting Research Group, reveló que si las elecciones fueran hoy, los candidatos Luis Abinader y Abel Martínez clasificarían a una segunda vuelta electoral, escenario donde se definiría el próximo presidente.

El estudio, cuyo trabajo de campo fue realizado los días 20, 21 y 22 de diciembre, arrojó que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, obtendría el 39.1 %, seguido por Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, con el 30.2 % y, en tercer lugar, se ubicaría Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, con el 20.4 %.

NIVEL DE RECHAZO, SEGÚN LA EXPLORACIÓN

De acuerdo con Consulting Research Group, el 49 % de los interrogados dijo que nunca votaría por el ex mandatario Fernández, el 37% no lo haría por Abinader, y 13 % no favorece a Martínez.

Sobre el posicionamiento de los partidos, el PRM tiene un 34.4 % de apoyo como organización política, seguido por el 33.2 % del PLD, 17.5 la FP y un 14.9 % dijo que no sabe.

El estudio de opinión tomó una muestra de 1, 256 personas a nivel nacional, con edades entre 19 y 65 años, de los cuales el 50.7 % corresponde al sexo femenino y el 49.3 % al masculino. El margen de error es de 3.25 %.

mpv