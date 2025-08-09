El Presidente de Ucrania reitera que no cederá territorio a Rusia
KIEV. 9 Ago. (EUROPA PRESS) – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este sábado en que no cederá territorio ucraniano a Moscú y ha criticado que se deje de lado a Kiev en el proceso de negociaciones de paz para poner fin al conflicto después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya anunciado que se reunirá la próxima semana con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska.
«Los ucranianos no regalarán sus tierras al ocupante», ha subrayado durante un discurso en el que ha asegurado que «la respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania» y que Kiev «no recompensará a Rusia» por haber iniciado la agresión contra su país.
Zelenski ha afirmado que está dispuesto a colaborar con Trump, así como con el resto de socios europeos, para lograr «una paz real y duradera que no se derrumbe por los deseos de Moscú», si bien ha criticado la reunión por no contar con la presencia ucraniana.
«El presidente Trump ha anunciado los preparativos para su reunión con Putin en Alaska: muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania», ha argüido.
En este sentido, el mandatario ha insistido en que que cualquier decisión sobre la guerra que se tome al margen de Kiev «es una decisión contra la paz» y es una decisión que «nace muerta», puesto que es «inviable», según ha recogido la Presidencia ucraniana.
Zelenski ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto. Uno de los principales escollos en las negociaciones han sido los territorios ocupados por Moscú durante el conflicto –Lugansk, Donetsk, Zaporiyia, Jersón–, así como la cuestión de Crimea.
El asesor de política exterior del presidente Putin, Yuri Ushakov, ha confirmado el encuentro entre ambos líderes en Alaska. «Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada se celebre en Alaska», ha dicho, según ha recogido la agencia TASS.
Pero usted es un Payaso y títere. Sus opiniones y palabras son un cero a la izquierda. Solamente los miopes y los medios que desinforman pueden promover semejante disparate.
Ufffff, cuanto valor muestran los cuponeros. No terminan de entender que Estados Unidos, los europeos y Ucrania, están agarrados por los cojones. El fallido ultimátum del baboso no enseñó algo? Las fallidas amenazas de enviar soldados a Ucrania no les dice nada? El cacareado envío de misiles de largo alcance a Ucrania, no les da sospecha de que Rusia los tiene amarrados? Analicen y vuelvan a opinar, que esto no es a loco.
Si cede territorios a la rata Putin, sería la peor humillación de lo que pueda ocurrir a un país, viviendo en democracia. Manténgase con esa postura y el pueblo ucraniano, le apoyará ese acto de dignidad.-
el chuqui e un decerebraado eso esta bien por ucrania es un paiss libre el chuqui fue que se metio a cojer lo quie no es del
Bien por el Presidente de Ucrania ,sin Trumps quiere negociar que le regale Alaska a Rusia,este quiere mandar en el mundo entero,nos tiene jarro el tipo este.
Pues que se lo ceda a Estados Unidos, para que se cobre la deuda por el suministro de ayuda económica y armamentística. Luego Estados Unidos querrá llevar su ejército e instalar sus bases de misiles nucleares, y ¡ZAS!, por fin se enfrentarán los dos imperios del mal. ¡MATENSE!
prensa basura
Es un derecho de ser libre de toda ocupación es un DERECHO RESPETEN RUSOS LARGUENSE YA
Totalmente de acuerdo, Ucrania tiene el derecho a ser libre, y los Palestinos, no tienen derecho? Los Rusos son malos, y los Israelies son santos? A Trump le duele la muerte de de los ucranianos, y manda a cazar a los palestinos, eso es doble cara.