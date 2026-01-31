El presidente Abinader acude al velatorio Ramón Alburquerque

imagen
El presidente Abinader y su esposa en el velatorio de Ramón Alburquerque

Santo Domingo, 31 ene (EFE).- El presidente, Luis Abinader, asistió este sábado al velatorio del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, de quien destacó que fue «un ejemplo de superación. Una persona que vino desde los estratos más humildes y llegó a uno de los mayores niveles de liderazgo del país».

En declaraciones a la prensa, Abinader señaló que fue «un hombre comprometido democráticamente» y que «tenía conocimientos en casi todas las áreas del saber».

El Presidente lamentó el fallecimiento del exministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Energía y Minas «después de mucho luchar desgraciadamente con la enfermedad».

PRESIDENTE DEL SENADO 

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que «el país ha perdido a un enorme intelectual, a un hombre entregado a las mejores causas».

«(Alburquerque) se caracterizó por ser un defensor de la democracia en la República Dominicana, se dedicó a trabajar en beneficio del país y a esa lucha titánica en favor de la democracia», afirmó de los Santos.

Alburquerque, también estuvo al cargo de la Comisión Nacional Técnica Forestal, actualmente Ministerio de Medio Ambiente y se desempeñó como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), desde donde pasó a formar parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Desde el pasado 19 de enero estaba ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras ser trasladado ese día al país desde Estados Unidos, donde recibía tratamientos para el cáncer que le fue detectado hace varios meses. EFE

Diego
Diego
5 minutos hace

Waw que descarao. Waw y está gente no saben que van a morir también. Señor ten misericordia de ellos.

Patriota
Patriota
10 minutos hace

LOS FARSANTES ACUDEN A SU ACTO DE HIPOCRESIA

juan
juan
34 minutos hace

Lo deja fuera del gobierno y ahora es que sabes las cualidades de el?

El mismo D
El mismo D
36 minutos hace

Paz.

Frank De J
Frank De J
52 minutos hace

🇩🇴👌…………..🏁🥺

Frank De J
Frank De J
54 minutos hace

…UN HOMBRE ESTUDIOSO: UN ESTADISTA …(QEPD🙏🏻)

roger
roger
55 minutos hace

Cínico, lo dejaste siempre fuera del gobierno un intelectual como el era y sobre todo lo que te ayudó como político. Hoy si tú eres presidente se lo debes a él. Debes remordelte la conciencia, ( si es que tienes).

LIC.PEREZ
LIC.PEREZ
55 minutos hace

¿Descaro, desvergüenza, hipocresía, o demagogia?

