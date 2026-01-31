El presidente Abinader acude al velatorio Ramón Alburquerque

El presidente Abinader y su esposa en el velatorio de Ramón Alburquerque

Santo Domingo, 31 ene (EFE).- El presidente, Luis Abinader, asistió este sábado al velatorio del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, de quien destacó que fue «un ejemplo de superación. Una persona que vino desde los estratos más humildes y llegó a uno de los mayores niveles de liderazgo del país».

En declaraciones a la prensa, Abinader señaló que fue «un hombre comprometido democráticamente» y que «tenía conocimientos en casi todas las áreas del saber».

El Presidente lamentó el fallecimiento del exministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Energía y Minas «después de mucho luchar desgraciadamente con la enfermedad».

PRESIDENTE DEL SENADO

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que «el país ha perdido a un enorme intelectual, a un hombre entregado a las mejores causas».

«(Alburquerque) se caracterizó por ser un defensor de la democracia en la República Dominicana, se dedicó a trabajar en beneficio del país y a esa lucha titánica en favor de la democracia», afirmó de los Santos.

Alburquerque, también estuvo al cargo de la Comisión Nacional Técnica Forestal, actualmente Ministerio de Medio Ambiente y se desempeñó como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), desde donde pasó a formar parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Desde el pasado 19 de enero estaba ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras ser trasladado ese día al país desde Estados Unidos, donde recibía tratamientos para el cáncer que le fue detectado hace varios meses. EFE

