El PLD sufrió su derrota hace mucho tiempo

EL AUTOR es educador. Reside en Villa Vásquez.

Lo que sucedió fue un quiebre. El PLD era un partido de cuadros y se masificó; en ese proceso de masificación eliminó muchos requisitos para su militancia por lo que ya quien sea podía ser militante, sin hacer los famosos círculos de estudios.

El adquirir el poder era un medio para lograr el propósito: el bienestar colectivo. Con la victoria del 1996, gracias al apoyo del viejo caudillo Joaquín Balaguer, el PLD absorbe el espectro político conservador y deja de ser parte de la izquierda nacionalista para ser la mano derecha de la derecha.

A partir de ahí empieza su quiebre, pero no se notó porque hacían gobierno buenos y la oposición hacia todo al revés.

Se cambió al militante por el cliente (Persona que seguía el partido por el pago que se le otorgaba mediante favores o sueldos injustificados (botellas)) y al dirigente por el empresario.

Como el militante para poder militar exigía (porque lo acostumbraron) un pago solo había pocas formas de obtener seguidores, más aún ante la falta de nuevos liderazgos, el poder económico del Estado, el crimen organizado o el narcotráfico.

Esto provocó que las candidaturas se convirtieran en inalcanzables para los verdaderos dirigentes que tenían dos opciones: ver a adinerados llegar nuevos al partido y alzarse con candidaturas o acumular fortuna desde el poder.

Esto dio paso a la corrupción, pues con los sueldos públicos se hace imposible acumular fortuna para una candidatura.

De forma automática el PLD, con este engranaje, se convirtió no en un partido ideológico sino en una maquinaria electoral, que a capa y espada con recursos públicos, privados y según denunciaron del crimen organizado compraba los votos. Se fue olvidando que no todo el mundo se vende y no todo se compra.

Cuando la visión empresarial adquirió categoría de estado era evidente que el partido de Bosch ya había dejado de existir, por eso Leonel se va de ese partido y forma la Fuerza del Pueblo.

El PRM fue hábil y supo canalizar el desencanto de décadas con respecto al PLD y en las elecciones cobró el bono electoral por su trabajo opositor.

