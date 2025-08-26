El PLD denuncia vencimiento medicamento contra el cáncer
Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael González, denunció este lunes el «vencimiento de un medicamento para tratar el cáncer del hígado en el Departamento de medicamentos de alto costo de Salud Pública por inobservancia e indiferencia de sus responsables».
El PLD señaló en un comunicado que el Gobierno dejó expirar el fármaco «teniéndose una lista de espera de más de quince pacientes a los que no les llegará esa medicina, necesaria para combatir su afección y a quienes no llamaron para entregársela».
El partido criticó que «para adquirir esos fármacos se hizo una inversión de unos 6 millones de pesos, que ahora se han perdido».
“Es bastante penoso, por lo que hacemos un llamado al ministro de Salud Pública y al Gabinete de Salud, a que investiguen esta denuncia que hacemos de manera responsables”, indicó González.
La organización opositora apuntó que González «se manifestó solidario con las protestas de los bioanalistas y los gremios de enfermería, que se quejan de las condiciones de los hospitales y el trato que, como profesionales, están recibiendo».