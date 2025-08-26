El PLD denuncia vencimiento medicamento contra el cáncer

El PLD señaló en un comunicado que el Gobierno dejó expirar el fármaco «teniéndose una lista de espera de más de quince pacientes a los que no les llegará esa medicina, necesaria para combatir su afección y a quienes no llamaron para entregársela».

El partido criticó que «para adquirir esos fármacos se hizo una inversión de unos 6 millones de pesos, que ahora se han perdido».

“Es bastante penoso, por lo que hacemos un llamado al ministro de Salud Pública y al Gabinete de Salud, a que investiguen esta denuncia que hacemos de manera responsables”, indicó González.

La organización opositora apuntó que González «se manifestó solidario con las protestas de los bioanalistas y los gremios de enfermería, que se quejan de las condiciones de los hospitales y el trato que, como profesionales, están recibiendo».