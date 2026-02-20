El PLD definirá este domingo aspirantes presidenciales 2028

Santo Domingo, 20 feb- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrará el próximo domingo la primera reunión de este año de su Comité Central con el fin de unificar criterios sobre los aspirantes presidenciales con vista a los comicios de 2028.

De acuerdo con una información publicada hoy en el periódico Vanguardia del Pueblo, órgano del PLD, en esta reunión serán oficializados los candidatos que obtengan al menos un 33 por ciento del respaldo de los miembros del Comité Central.

Señala que hasta el momento han manifestado su intención de postularse Francisco Javier García, Abel Martínez, Charles Mariotti y Francisco Domínguez Brito.

Agrega que el PLD se caracteriza por adoptar decisiones mediante consenso. La minoría debe respetar la voluntad de la mayoría, siguiendo el método de centralismo democrático establecido en sus estatutos, subraya.