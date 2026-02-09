El PLD critica «incapacidad e improvisación» gobierno PRM

SANTO DOMINGO.- El gobierno del PRM ha convertido la inversión pública en una política de anuncios, improvisación y baja ejecución, con graves consecuencias para el desarrollo del país, denunció este lunes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Recordó que para el año 2025, el Gobierno presupuestó RD$207,751 millones para gasto de capital, «lo que representaba apenas un 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB)».

Explicó que «este nivel de inversión resulta claramente insuficiente para atender las necesidades acumuladas de infraestructura, agua, transporte, salud y educación, y evidencia que la inversión pública no ha sido una prioridad real para esta administración».

«La situación es aún más alarmante cuando se analiza la ejecución, ya que al cierre del año, el propio Gobierno reconoce que solo ejecutó RD$194,768 millones, equivalentes a un 2.4 % del PIB, dejando RD$12,983 millones sin ejecutar», declaró en rueda de prensa la Secretaría de Obras Públicas del PLD, encabezada por el titular, Ramón Pepín, Ángel de León Roquel, Osmeldi Morillo, Víctor Bax, Milton Torres, Diego Lassís y Wilfredo Cordero Horacio Mazara.

INCAPACIDAD DE GESTION Y FALTA PLANIFICACION

Aclaró que «no se trata de falta de recursos, sino de ineficiencia, incapacidad de gestión y ausencia de planificación, ya que miles de millones de pesos quedaron inmovilizados mientras en el país reclaman obras urgentes y servicios básicos de calidad».

Indicó que «lejos de corregir esta situación, el Gobierno insiste en la misma política de disminuir la inversión. En ese sentido, declara que para el año 2026, ha presupuestado RD$215,285 millones en gasto de capital, equivalentes apenas a un 2.5 % del PIB, confirmando que no existe un cambio de rumbo ni una visión clara de desarrollo».

«Como resultado de esta mala gestión, hay una serie de obras anunciadas que no se terminan o que nunca se inician, tales como: el Metro de Los Alcarrizos, el Monorriel de Santiago, la solución vial del kilómetro 9, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná, entre decenas de proyectos más que permanecen inconclusos», abundó.

PIDE ELEVAR EL GASTO DE CAPITAL

El órgano exigió al Gobierno «elevar progresivamente el gasto de capital hasta un mínimo del 4% del PIB y establecer por ley un mínimo obligatorio de inversión pública».

Propuso, asimismo, un plan nacional de infraestructura con prioridades claras y crear un sistema público de monitoreo de obras, accesible a la ciudadanía, con información actualizada sobre avance físico, financiero y contratista.

“La República Dominicana no necesita más improvisación ni promesas incumplidas. Necesita planificación, ejecución eficiente y una visión clara de desarrollo”, afirmó.

En la rueda de prensa participaron, además, Francis Jorge, de la Secretaría de Asuntos Municipales, Francisco Mosquea titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales y Elías Cornelio, miembro del Comité Político.

