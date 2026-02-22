El PLD aprueba lista de ocho aspirantes a la presidencia RD

SANTO DOMINGO.- El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó este domingo la lista de ocho aspirantes a la candidatura de esta organización a la Presidencia de la República.

Son ellos Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González.

La selección de estos precandidatos fue hecha durante una reunión del Comité Central celebrada en esta capital, en la cual también se fijó para el último trimestre de este año una consulta ciudadana para escoger al candidato presidencial definitivo.

El encuentro de este domingo contó con la asistencia del 80.73 % de sus miembros, entre los cuales había delegaciones procedentes de varios países.

REGLAMENTAN EL TRABAJO DE LOS ASPIRANTES

Además, en el mismo fue aprobado el protocolo para las aspiraciones presidenciales, que reglamenta el trabajo que deben hacer los aspirantes desde este momento.ç

