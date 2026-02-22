El PLD aprueba lista de ocho aspirantes a la presidencia RD

  • Por EFE
  • Fecha: 22/02/2026
  • Comparte:

SANTO DOMINGO.- El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó este domingo la lista de ocho aspirantes a la candidatura de esta organización a la Presidencia de la República.

Son ellos Gonzalo Castillo,  Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González.

La selección de estos precandidatos fue hecha durante una reunión del Comité Central celebrada en esta capital, en la cual también se fijó para el último trimestre de este año una consulta ciudadana para escoger al candidato presidencial definitivo.

El encuentro de este domingo contó con la asistencia del 80.73 % de sus miembros, entre los cuales había delegaciones procedentes de varios países.

REGLAMENTAN EL TRABAJO DE LOS ASPIRANTES

Además, en el mismo fue aprobado el protocolo para las aspiraciones presidenciales, que reglamenta el trabajo que deben hacer los aspirantes desde este momento.ç





5 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Aridio
Aridio
4 minutos hace

No sacan ni una gata a mear

0
0
Responder
BRMK
BRMK
27 minutos hace

Mía Cepeda y César el Abusador están incluídos

0
0
Responder
LA JUSTICI
LA JUSTICI
27 minutos hace

TODOS JUNTOS «ALI BABA Y LOS 400 LADRONES»…..

0
0
Responder
Luisabinad
Luisabinad
33 minutos hace

Como presidente digo que todos ellos son corruptos ladrones y pillos del Estado dominicanos y tengo que meterlo presos por sus acciones!

0
0
Responder
DAÑINO Mie
DAÑINO Mie
36 minutos hace

No van pa parte con ninguno al PLD no lo patan ni con viagra. Por mas pluma de burro que hable el come tiburon podrido DAÑINO Mierdina, pasaran a ser un partido visagra de un 2 % como mucho.

0
0
Responder