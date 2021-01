El Plan Nacional de Vivienda

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

El presidente de la República Luis Abinader presentó el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz,” , que iniciará con 11 mil el primer año y 17 mil en los años siguientes, las cuales serán subsidiadas por el gobierno con bonos para el pago inicial y tasas preferenciales para el financiamiento de los nuevos propietarios.

Con esta acción del gobierno dominicano, muchas personas de la clase media, media baja, podrán hacer realidad el sueño de toda persona, que es tener una vivienda propia, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Además de construir proyectos habitaciones en diferentes puntos del país, el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz” debe contemplar la construcción de casas, aunque sean financiadas a aquellas personas que tengas pequeño terreno propio con título a su nombre, así como la que ameriten ser reparadas.

Las instituciones responsables a ejecutar dicho plan, deben planificar bien las acciones a desarrollar y como se aplicaría para que muchas personas no se desilusionen de tan hermoso sueño, como sucedió con adquirientes del proyecto Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este, construido por el sector privado, en combinación con la Presidencia de la República.

El Gobierno pasado promocionó la adquisición de viviendas en Ciudad Juan Bosch con un 8% de interés anual por los siguientes 20 años, bajo el concepto de la Ley de Fideicomiso, pero mucho tienen que pagar un financiamiento de hasta un 12%, a lo que se agregó atrasos de años para las entregas por parte de las constructoras a los compradores.

Los adquirientes compraban a las constructoras en planos, donde mostraban maquetas diseñada de cómo sería el edificio y los apartamentos, pero los entregados ya como terminados a los compradores fueron diferentes a los presentados al momento de firmar los documentos de compra. Hasta la fecha de hoy los residentes de diferentes residenciales esperan la terminación de algunas áreas contempladas en el contrato.

Para la mayoría que invirtieron su dinero en lo que fue el sueño de su vida en tener una vivienda digna, vivir con tranquilidad, se convirtió en un dolor de cabeza, provocando en algunas personas depresión e impotencia, al ver que sus ahorros y compromisos económicos contraídos invertidos en el proyecto que representaba la tranquilidad para su familia por el resto de su vida.

Sería bueno que el presidente de la República Luis Abinader, incorpore al Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz” el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch, revise la política de cómo está contemplada, rediseñarla y aplicar un plan promocionar para que los potenciales adquirientes se motiven a invertir en este proyecto habitacional.

Además, contemplar la revisión del financiamiento de muchos que adquirieron préstamos para las compras de sus apartamentos y que por la crisis económica que está viviendo el país y el mundo a causa de la pandemia del Covid-19, no han podido cumplir con sus obligaciones de pagos y están traspasando su inmueble a otro comprador o las instituciones financieras se lo han intervenido por incumplimiento de pago, para que estos no pierdan su vivienda, que tanto trabajo da llegar a esta etapa. De igual forma ver la facilidad que se les pueda dar a aquellas personas que aún no han podido completar el inicial.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.