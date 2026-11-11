El periodismo de chantaje

EL AUTOR es periodista, locutor y político. Reside en Santo Domingo

El denominado «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como una práctica paralela y altamente lucrativa que desvirtúa el ejercicio del periodismo Esta modalidad, atribuida a comunicadores empíricos, plataformas digitales y generadores de contenido, utiliza la difamación, las amenazas y la presión pública para extorsionar a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos a cambio de beneficios económicos, contratos o colocaciones publicitarias

MECÁNICA DE LA «EMPRESA DEL CHANTAJE»

Este fenómeno puede operar bajo una estructura organizada de extorsión, mediante mecanismos como los siguientes

Fabricación de campañas: Se difunden acusaciones sin fundamento, rumores o ataques sistemáticos contra la reputación de personas e instituciones

Se difunden acusaciones sin fundamento, rumores o ataques sistemáticos contra la reputación de personas e instituciones Oferta de contención: Después de iniciar el asedio digital, radiofónico o mediático, los responsables presentan propuestas económicas o contratos de asesoría y publicidad como supuesta condición para detener los ataques

Después de iniciar el asedio digital, radiofónico o mediático, los responsables presentan propuestas económicas o contratos de asesoría y publicidad como supuesta condición para detener los ataques Usurpación de funciones: El auge de las redes sociales y de los programas independientes ha facilitado la aparición de actores sin formación periodística ni compromiso con los principios éticos de la profesión, algunos de los cuales utilizan su exposición pública para ejercer presiones ilegítimas

IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA DEMOCRACIA

Esta práctica representa una amenaza para distintos sectores de la sociedad dominicana y afecta tanto la actividad económica como la credibilidad de los medios de comunicación

1. Inseguridad jurídica y económica: Sectores productivos, como el desarrollo hotelero e inmobiliario en polos turísticos, particularmente Punta Cana y Bávaro, pueden verse afectados por campañas de descrédito dirigidas a presionar a empresarios o condicionar sus decisiones comerciales

2. Erosión de la credibilidad periodística: Cuando los micrófonos, las publicaciones y los algoritmos de las plataformas digitales se convierten en instrumentos de negociación privada, se deteriora la confianza ciudadana en los medios que ejercen una labor legítima de fiscalización social, sustentada en hechos verificables

3. Daño reputacional permanente: Aunque las tendencias en las redes sociales suelen ser pasajeras, las campañas de descrédito pueden ocasionar perjuicios duraderos a la honra, la imagen y los intereses económicos de personas y empresas

Combatir este fenómeno no significa promover la censura ni silenciar las voces críticas Por el contrario, supone fortalecer la institucionalidad, garantizar la libertad de expresión y aplicar el marco legal correspondiente cuando existan pruebas de difamación, injuria, amenazas o extorsión

MEDIDAS PARA COMBATIR EL CHANTAJE MEDIÁTICO

La lucha contra el denominado periodismo de chantaje requiere una estrategia integral que combine reformas legales, persecución penal de la extorsión, transparencia en la publicidad oficial, autorregulación profesional y educación ciudadana

1. FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y LA ACCIÓN JUDICIAL

La respuesta judicial debe distinguir claramente entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y las conductas delictivas cometidas bajo la apariencia de actividad periodística

Actualización de la legislación: Revisar la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, para adecuarla a las nuevas realidades de la comunicación digital, sin establecer restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de prensa

Revisar la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, para adecuarla a las nuevas realidades de la comunicación digital, sin establecer restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de prensa Persecución de la extorsión: Aplicar las disposiciones penales correspondientes cuando se compruebe que una persona solicita dinero, contratos o publicidad a cambio de no divulgar informaciones o retirar publicaciones

Aplicar las disposiciones penales correspondientes cuando se compruebe que una persona solicita dinero, contratos o publicidad a cambio de no divulgar informaciones o retirar publicaciones Investigaciones especializadas: Fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de los organismos de investigación de delitos tecnológicos para identificar amenazas, campañas coordinadas y posibles operaciones de extorsión digital

2. TRANSPARENCIA EN LA PUBLICIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El componente económico constituye uno de los aspectos que deben abordarse para reducir los incentivos de estas prácticas

Depuración de la publicidad estatal: El Gobierno debe establecer criterios transparentes y verificables para distribuir la publicidad oficial, tomando en cuenta el alcance, la audiencia, la transparencia y la responsabilidad de los medios, sin utilizar estos criterios como mecanismos de represalia contra las voces críticas

El Gobierno debe establecer criterios transparentes y verificables para distribuir la publicidad oficial, tomando en cuenta el alcance, la audiencia, la transparencia y la responsabilidad de los medios, sin utilizar estos criterios como mecanismos de represalia contra las voces críticas Responsabilidad empresarial: Las empresas privadas deben evitar acuerdos económicos destinados a comprar silencios o detener amenazas Cuando sean víctimas de extorsión, deben acudir a las autoridades y documentar las pruebas correspondientes

3. FORTALECIMIENTO DE LOS GREMIOS PERIODÍSTICOS

Las organizaciones profesionales tienen una responsabilidad importante en la defensa de la ética y la credibilidad del periodismo

Aplicación de los códigos de ética: El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) deben promover mecanismos de evaluación, orientación y disciplina, respetando los procedimientos y las garantías correspondientes

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) deben promover mecanismos de evaluación, orientación y disciplina, respetando los procedimientos y las garantías correspondientes Identificación profesional: Impulsar mecanismos voluntarios y transparentes de acreditación que permitan a la ciudadanía reconocer a los profesionales y medios comprometidos con las buenas prácticas periodísticas, sin convertir la colegiación en una condición para ejercer la libertad de expresión

4. EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS AUDIENCIAS

La ciudadanía también desempeña un papel fundamental en la prevención de estas prácticas

Alfabetización mediática: Promover la capacidad de verificar fuentes, contrastar informaciones y desconfiar de contenidos escandalosos que no presenten evidencias

Promover la capacidad de verificar fuentes, contrastar informaciones y desconfiar de contenidos escandalosos que no presenten evidencias Denuncia de abusos digitales: Incentivar el reporte de cuentas y publicaciones que incurran en amenazas, acoso, extorsión o violaciones de las normas de las plataformas digitales, mediante los procedimientos establecidos

DIFERENCIAR LA CRÍTICA PERIODÍSTICA DE LA EXTORSIÓN

Para combatir eficazmente el chantaje mediático en la República Dominicana, sin caer en la censura previa ni en el silenciamiento de la prensa libre, es necesario establecer una clara diferenciación entre la crítica periodística legítima y la extorsión disfrazada de actividad informativa

1. DESPENALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE OPINIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VÍA CIVIL

La legislación dominicana sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento debe adecuarse a los estándares constitucionales y democráticos actuales Las sanciones por difamación e injuria no deben convertirse en instrumentos para intimidar a periodistas, investigadores o ciudadanos que cuestionan las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas

En ese sentido, se plantean dos medidas fundamentales

Evitar las penas de prisión por delitos de opinión: La respuesta legal debe impedir que las disposiciones sobre difamación e injuria se utilicen para establecer mecanismos de intimidación contra la prensa y el debate democrático

La respuesta legal debe impedir que las disposiciones sobre difamación e injuria se utilicen para establecer mecanismos de intimidación contra la prensa y el debate democrático Establecer responsabilidades civiles proporcionales: Las indemnizaciones deben guardar relación con el daño efectivamente demostrado, evitando tanto la impunidad como las sanciones económicas desproporcionadas que puedan provocar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión

2. TIPIFICACIÓN PRECISA DE LA EXTORSIÓN MEDIÁTICA EN EL CÓDIGO PENAL

Para enfrentar a quienes utilizan la comunicación como instrumento de chantaje, el sistema judicial debe concentrarse en la conducta extorsiva y no en el contenido de las denuncias o publicaciones

El componente económico: La publicación de una denuncia, una investigación o una información de interés público no debe confundirse con un acto de extorsión Lo que debe investigarse es la exigencia de dinero, contratos o publicidad a cambio de retirar una publicación, detener ataques o abstenerse de divulgar determinada información

La publicación de una denuncia, una investigación o una información de interés público no debe confundirse con un acto de extorsión Lo que debe investigarse es la exigencia de dinero, contratos o publicidad a cambio de retirar una publicación, detener ataques o abstenerse de divulgar determinada información La comprobación de las amenazas: Cuando existan pruebas de que se condicionó la divulgación o eliminación de información a la entrega de un beneficio económico, las autoridades deben investigar los hechos conforme a las disposiciones penales sobre extorsión y aplicar las sanciones correspondientes

UN COMPROMISO CON LA ÉTICA Y LA LIBERTAD DE PRENSA

El periodismo tiene como misión informar, investigar, fiscalizar al poder y servir a la sociedad No puede convertirse en un instrumento de intimidación, extorsión o enriquecimiento ilícito

La defensa de la libertad de prensa también implica defender la responsabilidad de quienes ejercen la comunicación La credibilidad de los medios depende de la veracidad de sus informaciones, la independencia de sus periodistas y el respeto a la dignidad de las personas

La República Dominicana necesita un periodismo libre, crítico, independiente y responsable, capaz de denunciar los abusos del poder y de los sectores privados, pero también de rechazar las prácticas que convierten la información en un negocio de chantaje

La libertad de expresión es un derecho fundamental; la extorsión, bajo cualquier disfraz, no puede ampararse en ella.