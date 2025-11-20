El patrón del merengue Vinicio Beltrán sigue en auge en Perú

Vinicio Beltrán

PERU.- En cualquier parte del mundo donde haya un dominicano el merengue seguirá expandiéndose más allá de las fronteras dominicana tal es el caso del artista y productor musical Vinicio Beltrán en su paso por Perú desarrollando un amplio recorrido de presentaciones y colaboraciones que refuerzan la presencia del género en ese país.

“Aquí en Perú he estado trabajando de la mano con artistas peruanos y de otras nacionalidades estamos cumpliendo una agenda que nos compromete cada día más con la representación del merengue en este país”, expresó Beltrán, quien ha logrado acercamientos con diversos escenarios y comunidades del interior peruano.

Como parte de su calendario artístico, Beltrán ha realizado varias presentaciones y continuando su agenda durante las próximas semanas para cerrar noviembre ofrecerá un concierto el domingo 30 en el Restaurant Discoteca El Roble de Barranco, en un evento bailable junto a la orquesta Zaoko y bajo la condición de Aldo Díaz, el apoteósico del programa Gisela Valcárcel.

La agenda continúa en diciembre el jueves 4 en Peña de Kachito, Avenida El Sol, Lima. para sábado 6 tendrá una presentación en Pucallpa, Yarina Cocha y el viernes 13 actuación en la Selva Masónica de Tarapoto, así como otros compromisos adicionales que se encuentran en proceso de confirmación.

Beltrán adelantó que, una vez concluida esta gira en Perú, prevé viajar a República Dominicana a mediados de diciembre para cumplir con otros compromisos pendientes.

Beltrán es un cantante y músico dominicano conocido como «El Patrón del Merengue». Ha trabajado con orquestas como La India Soberbia y Coco Band. Actualmente, reside en Perú y ha estado promocionando su música en eventos como «Raíz Tv Fiesta de Ritmos por el Merengue» y en diferentes eventos de televisión y radio.

of-am