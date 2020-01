El otoño de la vida: cualquier cosa que quieras lograr en tu vida hazla ahora

El tiempo tiene su manera especial para tomarnos desprevenidos al paso de los años.

Me parece que apenas ayer era joven … Pero no. En cierta forma parece que fué hace mucho tiempo. ¿A dónde se fueron los años ..?

Sé que los viví.

Tengo visiones de cómo fueron y de todas mis esperanzas y sueños.

Pero allí está.

Ya llegó el otoño de mi vida y casi me ha tomado por sorpresa.

¿Cómo llegue aquí a mis 50-60 o más años tan rápido ..?

¿A dónde se fueron los años de mi juventud ..?

Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba tan lejos que no podía imaginar cómo sería.

Pero me llegó.

Mis amigos están jubilados y se vuelven ‘canosos’ … Como yo, se mueven más lento. Algunos están en mejor forma, otros peor que yo, pero en todos veo el cambio. Eran jóvenes y vibrantes como yo … Pero la edad empieza a sentirse y a notarse. Ahora somos aquellas personas mayores que nunca pensamos que seríamos algún día.

Tomar una siesta ya no sólo es algo agradable como era …

Ahora es algo necesario y obligatorio. Porque si no lo hago por propia voluntad, simple y sencillamente me quedo dormido donde me encuentre sentado.

Así he entrado en esta nueva etapa de mi vida …

Casi sin preparación para sufrir dolores y achaques, y la pérdida de fuerza, agilidad y habilidad para ir y hacer las cosas que quisiera.

Pero lo que si sé, es que este otoño se irá más rápido.

¡Entonces empezará otra aventura ..!

Quizás habrá algún arrepentimiento por haber hecho cosas que hubiese querido no hacerlas, y por no haber hecho cosas que sí debí hacer …

Pero hay muchas más con las que estoy contento.

Si todavía no te ha llegado tu otoño, déjame recordarte que vendrá mucho más rápido de lo que piensas.

Entonces: Cualquier cosa que quieras lograr en tu vida hazla ahora, rápido.

No lo pospongas por mucho tiempo.

La vida se pasa pronto. Haz todo lo que puedas hoy, porque nunca estarás seguro si ya estás en tu otoño o no.

*¡Así que vive el hoy y el ahora, y dí ahora las cosas que quieres que tus seres queridos recuerden ..!*

La vida es un regalo.

Haz de este viaje algo único, agradable, fantástico para tí y para tus seres queridos, tus allegados y en general para los que te rodean. *¡Vive bien ..!!!* ¡Goza tus días ..! ¡Haz cosas agradables ..!

Sé felíz.

Recuerda …

‘La verdadera riqueza es la salud. NO las piezas de oro y plata, o el dinero en el banco, ni las cosas materiales que cuando te vayas de este mundo no valdrán nada para tí.’

Finalmente te sugiero: Goza de tu vida mientras dure. Y recuerda que salir a la calle es bueno, pero regresar es mejor.

Si olvidas nombres, no importa. ¡A lo mejor esas personas olvidaron que te conocieron ..!

Ten muy en cuenta que mucho, muchísimo de lo viejo fue bueno:

Las viejas canciones, las películas clásicas, y lo mejor de todo … *¡Tus amigos del alma..!!!*

Me despido deseándote que estés bien, querido y siempre recordado amigo del alma …

Te invito, envía este mensaje a algún viejo amigo del alma … Seguramente al leerlo sonreirá.



Recordé tantos gratos momentos de mi pasado en que ustedes estuvieron presentes … Y de cada uno de ustedes aprendí algo muy valioso. No es lo que has reunido o acumulado …



Si no lo que has repartido y lo que has dado de ti, lo que has entregado con generosidad y amor, lo que dirá la clase de vida que has tenido. Sabes qué? Envíalo a quien sea, todos tendrán su Otoño.

