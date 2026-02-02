El oro, brillante tesoro económico (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

El oro, originado por fenómenos cósmicos (supernovas) y traído a la tierra por meteoritos, ha sido codiciado por más de 5,000 años.

Civilizaciones antiguas como la egipcia, sumeria y romana lo valoraron como símbolo de divinidad, poder y moneda.

Su inalterabilidad, brillo y escasez lo convirtieron en el estándar de riqueza global, impulsando la exploración, conquistas y la fiebre del oro del siglo XIX.

Este preciado metal es utilizado en joyas y objetos religiosos, ya en el 2,600 A.C. Entre el 561-546 A.C se acuñaron las primeras monedas de oro puro. Roma utilizó el oro para financiar su imperio.

La búsqueda de oro llevó a los españoles a América en los siglos XV y XVI, despojando civilizaciones aztecas e incas, alimentando mitos como el Dorado.

Durante siglos, el valor de la moneda estuvo ligado directamente a la cantidad de oro de un país, sistema que predominó hasta el siglo XX.

El uso del oro como patrón monetario internacional terminó oficialmente el 15 de agosto del año 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon finalizó la convertibilidad directa del dólar estadounidense en oro.

Este evento, conocido como shock de Nixon, puso fin al sistema de Bretton Woods establecido tras la Segunda Guerra Mundial, marcando la transición definitiva a un sistema de dinero fiduciario (moneda sin valor intrínseco, su valor se basa en la confianza o basado por la estabilidad económica del emisor).

Desde entonces, las monedas actuales no tienen respaldo físico y se basan en la confianza y un decreto gubernamental.

El oro es un metal precioso de altísima importancia global, actuando como refugio seguro de valor financiero contra la inflación y la inestabilidad económica.

Se considera una reserva de valor segura a largo plazo, utilizada por inversores y bancos centrales para proteger la riqueza contra la devaluación de divisas y la crisis económica.

El oro ha mantenido su valor y simbolismo de estatus y poder durante miles de años, consolidándose como un recurso escaso y fundamental en la economía moderna.

En los últimos años las conflagraciones bélicas o conflictos geopolíticos y geoeconómicos, han dado lugar a incertidumbres económicas y financieras, lo que ha dado lugar a que la historia, respecto el oro, haya cambiado, pues este metal ha recobrado su hegemonía, importancia económica y reserva, también de refugio y de lujo pues no hay una persona que no desee tener una cadena, anillo, aretes, alhajas que sean de oro, por el precio, lujo, presencia, distinción y brillantez que caracteriza este metal.

Recientemente, el precio del oro alcanzó los US$5,519.13 la onza troy, lo que representa un aumento del 100% respecto al pasado año, cuando se cotizaba en US$2,759.36 y un incremento de 27.8% en comparación con el cierre del año anterior.

El pasado año, las exportaciones totales ascendieron a US$15,930.6 millones (14.4%) impulsadas por las mayores exportaciones de oro.

El precio del oro alcanza su máximo histórico al ser utilizado como refugio de valor en un contexto de alta volatilidad económica y financiera global.

La evolución del precio de este metal representa una mejoría en los términos de intercambio para la República Dominicana, lo que continuaría influenciando positivamente la cuenta corriente de la balanza de pagos, tal como señala el Banco Central de la República Dominicana.

Estos precios astronómicos superan los estimados en el presupuesto general del Estado para 2026, así como también las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la economía dominicana, el cual estimaba que las exportaciones de oro en 2026 alcanzaran US$2,578 millones.

Conforme el último informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), hasta noviembre de 2025, los impuestos pagados por Barrick Gold aumentaron en un 138% al pasar de RD$12,747.9 millones en igual periodo de 2024 a RD$30,312.0 millones en 2025.

Para el presente año 2026, los ingresos proyectados ascienden a RD$31,151.2 millones, cifra que podría quedarse muy corta frente a recaudaciones que se estiman sobre los RD$40,000 millones.

Se estima que de concluirse las obras de Pueblo Viejo los ingresos por recaudaciones concluyan en los próximos tres años en unos RD$60,000 millones.

Permisos

Debido a la gran demanda y el aumento del precio del oro se ha desatado en los últimos tiempos una búsqueda de oro en los cuatro puntos cardinales de la nación dominicana.

Hasta el 20 de octubre de 2025 sobre el territorio nacional se habían concedido 38 permisos de exploración, distribuidos entre 17 provincias, con los cuales se busca dar con yacimientos de ese y otro mineral metálico, como la plata o el cobre, plomo y zinc.

Recientemente se había denunciado que se extraería mineral de la Cordillera Septentrional pero el ministro de Energía y Minas aclaró y aseguró que en el área no existe ningún plan de explotación minera.

Como parte de las exploraciones se espera que en esa zona se encuentre más oro, plata o cobre.

La minería fue el sector económico que más aportó al país el pasado año 2025, representando el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca del 7% del producto bruto industrial.

De manera que la República Dominicana tendrá más ingresos en materia de minería.

Sería favorable que el país cuente con una legislación más moderna en cuanto a energía y minas lo que garantiza un reglamento más claro en lo que se refiere a concesiones de exploración y explotación mineras a los fines de alcanzar más altos ingresos y mejores financiamientos a favor de las comunidades donde se encuentren dichos yacimientos.

No es lógico, ni hace sentido común, que un país bendecido por la naturaleza, creado por Dios, dotado de tantos recursos mineros no los esté aprovechando, conforme estándares internacionales de explotación, con el propósito de alcanzar más altos ingresos para financiar su déficit fiscal y por ende bajar su endeudamiento.

Seguro que las autoridades presididas por el laborioso, honesto, íntegro y eficiente presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, pronto propondrán la aprobación de una nueva ley y reglamento de concesión y explotación minera, más amigable y de mayor beneficio para todos los dominicanos.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

