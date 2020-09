El nuevo ministro de Energía y la Barrick Gold 

La Hermandad Misionera Paz Dominicana solicita al nuevo Ministro de Energía y Minas, Ing. Antonio Almonte, priorizar las evaluaciones de las operaciones de explotación aurífera de la empresa minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation filial de Barrick Gold y Gold Corp.

Tenemos nuevas autoridades y auguramos que esta explotación criminal que se desarrolla en el Distrito Municipal de Zambrana Abajo del oro dominicano por Barrick Gold, no reciba un trato complaciente de parte de las nuevas autoridades de Energía y Minas y de Medio Ambiente, como así lo hacían los funcionarios del pasado gobierno.

El pueblo dominicano espera una gestión responsable y defensora de nuestra biodiversidad y de sus derechos fundamentales, que acaben con los constantes abusos, humillaciones e injusticias cometidos por esa empresa ecocida.

El Ing. Antonio Almonte tiene una papa caliente en sus manos, esta gente de la Barrick Gold no se anda con medias tinta al momento de cuidar sus intereses, van con todas sus fuerzas detrás de sus objetivos, lo digo por experiencia propia, no se deje presionar, actúe con la dignidad y el decoro que siempre le ha caracterizado.

Aprovecho para comunicar al país que el Tribunal Constitucional falló el recurso de revisión que interpusimos en materia de amparo contra la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, el TC-05-2015-0255, el 12 de abril del 2019, con la sentencia TC/0034/19, declarando inadmisible dicho recurso por extemporaneidad. Es lamentable que por tecnicismos jurídicos no se hayan conocidos los argumentos esgrimidos por nosotros y se evada la función principal de nuestra Constitución: Proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.

Nos resulta curioso que dicho fallo (TC/0034/19) lo dieran a tres años, 8 meses y días, coincidiendo con una grave situación de salud en la que me encontraba al momento de ser dictado, que me obligó a cesar en nuestra lucha. Cumplieron su obligación los magistrados del Tribunal Constitucional extemporáneamente y pasaron desapercibidos ante la sociedad con tan flaco servicio brindado, con una tragedia que lacera el alma de nuestra sociedad. Evacuaron la sentencia en un momento de mi vida que por razones de salud no podía reaccionar, ¡que cobardía!

Que exista voluntad política para encarar los graves daños que ha causado Barrick Gold a nuestra nación es mi mayor aspiración para con las nuevas autoridades. De nuestra parte seguiremos luchando con mayores energías hasta que alcancemos justicia por todos los crímenes cometidos contra la Patria de Duarte y los Trinitarios.