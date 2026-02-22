El nuevo director de la PN

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

De las cinco funciones anteriores desempeñadas por el nuevo director de la Policía Nacional, general Andrés Modesto Cruz Cruz, tres estaban vinculadas a control de calidad en la actuación o desempeño del personal de la institución, por lo que ese oficial superior conoce a los policías como palmas de las manos.

También se resalta que Cruz Cruz arriba a la dirección policial con un currículo envidiable, en el que se resalta su condición de ingeniero civil, maestría en defensa y seguridad y la realización de programas especializados en liderazgo, investigación criminal, seguridad y protección de dignatarios.

No conozco a ese oficial, pero por su trayectoria profesional me da la impresión que profesa un comportamiento civilista o de culto a la legalidad, prevención del crimen y respeto a los derechos humanos. Ojalá no me equivoque, pero albergo la esperanza de que su jefatura se aleje de los “intercambios de disparos”.

Durante la anterior gestión policial, según reportes de prensa, entre 390 y 400 personas cayeron abatidos durante supuestos enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes, de los cuales 170 muertes se perpetraron en 2025, un estimado aterrador si se toma en cuenta que aquí no existe la pena de muerte.

La Policía tiene la misión de proteger la vida, integridad física y moral de las personas, no de perpetrar crímenes extrajudiciales que no son investigados por organismos internos de esa institución ni por el Ministerio Publico, al que sirve como auxiliar en los procesos de investigación de crímenes y delitos.

El general Cruz Cruz tiene el compromiso histórico de alinear a la Policía con la Constitución, que le asigna la obligación de salvaguardar la seguridad ciudadana, en su calidad de cuerpo armado, técnico y profesional, lo que indica que en su seno no debe haber cabida para delincuentes que persigan delincuentes ni matones profesionales.

En el marco del programa de modernización de la Policía se aspira a que el policía se devengue salario digno, beneficio de seguro médico, educación para sus hijos, planes de viviendas y ascensos y promociones justas, para que pueda ejercer sus funciones con decoro, responsabilidad y orgullo.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, debería alentar al nuevo director policial a encaminar grandes transformaciones de carácter administrativo al interior de la institución, especialmente en la depuración de su personal a nivel de clases, alistados, subalternos y oficiales generales, lo que significaría una profilaxis moral que abarque todas las áreas policiales.

Auguro que el general Cruz Cruz se corone su carrera con el mejor desempeño como director de la Policía. Mi ruego personal es que enfrente la corrupción y los crímenes extrajudiciales.

of-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.