El modelo educativo en tiempos de Covid19

La pandemia #covid19 no sólo cambiará el modelo económico, la estructura del Estado y la forma de vida. El coronavirus cambiará también el modelo educativo..

La pandemia del #covid19 nos obliga a un cambio educativo. La educación de las aulas (maestro y estudiantes) será reemplazada por la educación virtual reforzada con el uso de la televisión y la radio para que abarque al universo estudiantil.

La educación virtual tendrá más y mejor contenido que la educación presencial. Los temas serán reforzados con imágenes en movimiento que harán que los alumnos tengan mejor aprendizaje. Además, los contenidos por curso se enseñarán en su totalidad, ya que no habrá interrupción de docencia. Cualquier interrupción será por fallas técnicas del sistema que una vez corregidas se pondrán al día.

La educación virtual vinculante con el uso de la radio y la televisión será de alto rendimiento con bajo costo. Los programas por asignaturas y cursos sólo tendrán que ser actualizados cada cierto tiempo.

En caso de que la pandemia del Covid19 se mantenga por más de un año, es posible que los gobiernos, en todos los países, opten por seguir con la educación virtual y no retornar a la educación presencial.

El coste de la educación virtual será más económico que la educación presencial. Imagínese.

Cuántos se ahorrarían por desayuno, almuerzo y merienda escolar?

Empero “el hambriento no asimila”, “el mal comío no piensa” o sea que si la educación virtual no es acompañada de un Programa Social para suplir a las familias que viven en pobreza con los recursos para la alimentación de los muchachos, la perspectiva de Estado Social que estábamos construyendo se interrumpe y vuelve la inasistencia y deserción que conduce a una sociedad con altos niveles de analfabetismo.