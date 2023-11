El millaje de Javier Milei

El autor es economista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

Indiscutiblemente que los eventos electorales argentinos reflejan, una vez más, el hastío de nuestros pueblos con los gobiernos socialistoides y de corte demagógico-populistas.

Para analizar el millaje recorrido por Javier Milei, antes de los pasados comicios, y el que le queda por recorrer, tendremos que escurrir el velo de la historia, aunque sea de manera somera, pero ilustrativa. Claro, todo hasta esta fecha de Lunes 20 de los corrientes.

I-El millaje recorrido:

Desde jugador de fútbol a cantante de rock and roll y, además, economista, le han otorgado a Javier Milei la gasolina necesaria para su tránsito preelectoral en Argentina. Esta también ha sido una combinación atractiva en términos de producto televisivo y mediático, sobre todo para la juventud.

Javier Milei se autodenomina un león enfurecido y tiene la Mira a la casta retrograda y corrupta, como denomina a los políticos que le han hecho daño a su país. Tiene 53 años es economista y le gusta que lo definan como Liberal Libertario, ().

En este 2023 enfrentó su más grande reto: Pelear por la presidencia de Argentina

Además, es un viejo conocido de los programas de entretenimiento Incluso en el 2018 imitó al cantante Leonardo Fabio. Ya en el 2021 llegó a ser diputado, siendo uno de los grandes detractores del kirchnerismo.

Este año, el economista de derecha, se lanzó a la presidencia por el partido “La Libertad Avanza”; ya en agosto fue el ganador de las elecciones primarias, de su partico. El resto es historia.

Su morfología, espontánea y recurrente, tiene aires de estrella de rock con chaqueta de cuero y cabello desordenado. En todos sus mítines canta, desenfrenadamente, el tema Panic Show. No tiene hijos, pero considera a sus perros (siete Pitt Bulls con nombre de economistas famosos) como sus grandes amores.

Sin embargo, en esta campaña electoral se estrenó en una nueva faceta: la de novio, al iniciar un romance con la humorista Fátima Flores.

Aunque sus detractores lo califican de impulsivo y populista, el Libertario se mantiene firme y es el político que sorprendió a Argentina, que el mundo observa, aún en las plataformas digitales donde aventaja a Donald Trump por más de un 166%, como “LIKES” Y “FOWARDS”.

II-El millaje por recorrer

Según lo ha expresado Milei, Argentina básicamente es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas y entonces la rebelión natural de la entropía sistémica, desarrollo en la juventud un rechazo total.

Es por eso por lo que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba del liberalismo y, que, al mismo tiempo, se revelaba contra el statu quo y de cómo el establishment del poder económico, corrupto y clientelar, los tenían envuelto en una nube de deudas, sobornos, y promesas incumplidas. Se suponía que el Peronismo acabaría con todo esto, pero fracasó.

En aquel entonces, debido a que la Juventud, al ver que el problema es que los políticos argentinos no tenían respuestas tangibles a los problemas recurrentes, abrazó las ideas socialistas desde hace más de 100 años, bajo el Leith Motiff: “Donde hay una necesidad nace un derecho”.

NOTA 1 : Para Javier Milei, esta motivación es un problema porque las necesidades son infinitas y los “derechos” alguien los tiene que pagar. Sin embargo, los recursos son finitos, entonces frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos aparece un conflicto que, en contraste con los peronistas, los liberales resolvemos fácilmente con libertad de precios y propiedad privada Y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta necesidad en la en la sociedad.

Ahora Bien, la idea de la mano invisible, a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la Garra del Estado.

Este disgusto lo “esconden” detrás de la idea de la Justicia Social (Justicialismo) donde ésta es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por una prensa robotizada y llena de TROLLS al servicio del estado socialista.

Sin embargo, cuando uno mira los resultados, estas artimañas no han logrado ningún resultado porque en realidad no hay resultados. Es decir, estas actitudes y artimañas no modifican las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo los ciudadanos argentinos y de otras partes del mundo.

Milei ha sido enfático al afirmar que, filosóficamente:

“Estoy a favor de respetar el derecho a la vida desde el plano de vista de las ciencias naturales; digamos que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución”. “Es cierto que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo, es decir, el niño no es su cuerpo por lo tanto el aborto es un asesinato agravado, ya que el feto no tiene forma de defenderse”.

“Además, hay una cuestión de índole matemática la vida es un continuo con dos saltos discretos que es el nacimiento y la muerte y cualquier interrupción en el medio es un asesinato”.

A-La litis moral contra el Vaticano:

Para Javier Milei, el Santo Padre ha sido un Papa con fuerte injerencia política y ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Nicolás Maduro, es decir, “está del lado de Dictaduras sangrientas y tiene afinidad por los comunistas asesinos”. De hecho, no la condena, es decir, es bastante condescendiente con todos los de izquierdas aun cuando sean verdaderos criminales lo cual eso es un problema. Pero, además, continúa afirmando Milei, es alguien que considera que la justicia social un elemento central de su visión, y eso es muy complicado porque la justicia social, que es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra, entonces implica dos cosas:

Ø Una es un robo y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos, es decir, avalar la justicia Social es avalar el robo por lo tanto es un problema de que está violando los diez mandamientos.

Ø El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley y no parece que sea algo justo afirmar que algunos sean premiados y otros sean castigados desde un desde una posición de poder como la que tiene el estado, que tiene el monopolio de la violencia.

COROLARIO MILEISTA: Todo esto debido a que tiene que ver con los valores de la izquierda subyacentes en las ideas de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, y la violencia. De ahí que, todo ese altruismo socialista termina generando una contaminación de los incentivos que generan pobreza.

Cuando uno es pobre, enfatiza Milei, está expuesto al socialismo, que es siempre y en todo lugar, un fenómeno violento asesino y empobrecedor; esa es la característica del socialismo para que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social.

B- Aterrizando la andanada de ideas:

Es creencia dogmática de Milei, que Milton Friedman afirmaba que:

“la función social del empresario era ganar dinero limpio e invertir en los defensores de la Libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el estado y desde el estado van a van a imponer una agenda que a largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Ahí es cuando se hace necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando como vivir de los demás sin trabajar, ya que estos son incansables en buscar esto, debido a que su motivación fundamental en la vida, es vivir de los otros; ellos no ceden nunca en este en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. De ahí que, esa batalla tiene que ser dada de manera permanente”.

NOTA 2: Para Milei, “No se puede descansar porque cuando uno descansa el socialismo avanza. La pelea es contra el socialismo y contra los estatistas. Friedman comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado es decir el estado no crea riqueza. El estado la destruye, el estado no puede dar nada porque no produce nada y cuando lo quiere hacer además lo hace mal”.

De ahí que Milei se compromete al afirmar:

“Entonces me parece que si desde mi pequeño lugar lo único que podría decirle es que redoblaré los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas”.

Para este Presidente Electo Argentino, el postmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida, por ejemplo:

La lucha entre negros y blancos o sea Black Life Matters; todo el lobby LGTB; todo lo que tiene que ver con el feminismo radical porque el feminismo como causa original, es una causa liberal; la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad es que, el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre; si los precios fueran libres esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema; no necesitamos al Estado regulando porque cada vez que el estado regula las cosas empeoran más.

Además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura que es una agenda asesina: la agenda del aborto.

Esto así, como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre que es el aborto, por lo tanto, es una política que siempre falló en el mundo, pero no solo porque es tremenda, porque falla siempre, sino porque además es una política Sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no. Es decir, es como una máxima expresión de la fatal arrogancia donde como un ser humano va a determinar quién vive y quién no.

NOTA 3: Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre todo el tiempo porque ellos se creen que son Dios, es decir, son unos herejes; porque para coordinar todo este tipo de acciones la cantidad de conocimientos que hay que tienen está vinculado a el uso del conocimiento de la sociedad. Adam Smith dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes omnipresentes y omnipotentes es decir creen que son Dios. (controles de todo tipo, como de ubicación, reconocimiento facial, finanzas privadas, afiliaciones, etc).

Enfatiza Javier Milei: Una organización económica que conduce a la Pobreza a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y destrucción del mundo, sería una explicación que podría explicar el por qué no soy socialista. YO soy liberal libertario.

De hecho, no solo no va a hacer negocios con China, no va a hacer negocios con ningún Comunista, ha dicho.

Los comunistas no entraran en su gobierno: Putin, Lula Xi Jinping. Es decir: “nosotros queremos ser el faro moral del continente nosotros queremos ser los defensores de la libertad de la Democracia de la diversidad y de La Paz”.

A Miley no le preocupa gobernar con la ley en la mano y la ley en su gobierno se va a cumplir y el que las hace las paga y además: “no tendrían por qué quejarse porque digamos no van a ser afectados en las reformas de primera generación y cuando tomen lugar las reformas de segunda generación ellos propios ellos mismos van a dejar de lado esas esos trabajos en el sector público por una cuestión de incentivos por una cuestión de remuneración por lo tanto no Debería ser un problema, pero si aun así quisieran hacer problemas nosotros vamos a aplicar la ley y aquellos que cometan disturbios y aquellos que violen la ley los vamos a meter presos”.

“Yo voy a estar trabajando activamente para que la justicia sea verdaderamente independiente y pueda actuar libremente y ahí digamos aquellos que violan la ley y que violan la Constitución tienen que pagar por eso Por lo tanto en una justicia que se le dé el respaldo político para que sea verdaderamente independiente y la y trabajar en las reformas para que sean verdaderamente independiente no veo por qué no deberían apoyar sino no sería justicia”.

Amigo Lector: Indiscutiblemente que este señor Javier Milei se las trae. No solo desafía el entorno Papal, sino también los promotores del Entramado PROGRE, que hoy quiere gobernarnos. Faltaría por ver ya su catálogo de medidas específicas para lograr su plataforma política y económica. Tal y como dice el famoso refrán: EL QUE MUCHO ABARCA, POCO APRIETA.

jpm-am

