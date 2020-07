El mesianismo político en República Dominicana

Mesianismo proviene de la palabra Mesías que significa que él es el único que puede resolverlo todo como un Dios o Jesucristo y, por ende, permanecer en una posición política, en un Club, en una Asociación y en cualquier actividad del quehacer humano como líder insustituible. EL Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina fue el gran ejemplo en República dominicana. He ahí que podemos ver el principal Mesías Adolph Hitler; José Stalin, Mijaíl Gorbachov, Fidel Castro y en la religión aparecen Gautama o Buda, Zoroastro; y en nuestro lar están los expresidentes Pedro Santana, Eulises Ereaux, Buenaventura Báez y el Dr. Joaquín Balaguer, considerado el último Mesías de la RD.

La característica principal de estos líderes es que son antisistema, desde que llegan al puesto dicen que todo está mal y que hay que cambiarlo todo; desde las políticas y normativas existentes en las instituciones; la metodología de hacer las cosas, el sistema de cargos y puestos públicos; cambian todo el personal sin justificar causas, hacen grupos de vigilancia y exterminio, fomentando la exclusión, crean su grupo con una cultura de apartheid y persecución de las libres ideas.

En República Dominicana el mejor ejemplo lo fue el ex dictador – Rafael Leónidas Trujillo Molina que cambió todo el sistema de gobierno – democracia representativa – por un gobierno personalista, populista, de amigos y familiares y se olvidó de aquellos ciudadanos que habían luchado por su patria. Dispuso de cuantos bienes tenían las personas y el país para su usufructo personal y no escatimó esfuerzos para eliminar físicamente o destruir moralmente a sus opositores. Los ministros eran su familia y sus amigos.

Me gustaría invitarlos a leer la lista de senadores, diputados, alcaldes y hasta los regidores para que observen que en su mayoría son parientes cercanos de los ministros, ex ministros, ex senadores, ex diputados y algunos empresarios. Estos para llegar fueron empoderados con los recursos del presupuesto nacional y se impusieron sobre los hijos del pueblo que con derechos aspiraban a obtener una posición política por los méritos acumulados en sus partidos, pero sus sueños fueron hechos trizas por las manos del mesianismo político dominicano.

Algunas ideas de los líderes Mesiánicos estuvieron presentes en el pensamiento del Dr. Leonel Fernández siendo su mejor parecido el Dr. Joaquín Balaguer y Danilo Medina que guardó un parecido al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ambos coincidieron también en el hecho de sentirse merecedores de extender sus períodos de gobiernos más allá de lo establecido por la constitución y las leyes. De ninguna manera son comparables los liderazgos políticos de Leonel Fernández ni Danilo Medina con los regímenes de Trujillo y Balaguer. Se dice que la esencia del liderazgo mesiánico se basa en no permitir la competencia.

Los predicadores del mesianismo político siempre se rodean de personas de su confianza para vigilar la vida de las demás personas y crean en su entorno un régimen de terror bajo el caliesaje de personeros de baja educación y que sin piedad inventan mentiras y calumnias para serle grato al temible jefe, para evitar que gente honestas y capacitadas se acercaran a líder. Con sus mentiras conseguían desterrar y desaparecer a familias enteras para arrancarles sus tierras y sus mujeres.

El líder mesiánico siempre sus actos que lo conducen al establecimiento de una dictadura, estableciéndose con políticas populistas y haciendo favores con los dineros del erario público – haciéndose pasar por los buenos- regalando el dinero como si fuera de su propiedad y así van comprando conciencia y adeptos que luego le sirven de manera incondicional y se convierten en mensajeros de la oscuridad, porque de día vigilan y de noche salen a cazar. Son los nuevos Vampiros modernos.

En la política, es común reconocer características mesiánicas en dirigentes que se presentan a sí mismos como la única alternativa de justicia y reivindicación para el proceso histórico de una sociedad. “Este tipo de liderazgos suelen atribuirse, además, la capacidad de cambiar y arreglar las cosas, y de traer progreso, desarrollo y justicia social. En este sentido, los liderazgos mesiánicos suelen surgir en coyunturas políticas complejas y, por lo general, emplean discursos populistas y de carácter demagógico para acaparar el favor popular.”

El complejo mesiánico, también conocido simplemente como mesianismo, “se conoce un tipo de delirio producto de una psicosis grave. Como tal, el individuo que lo desarrolla se caracteriza por atribuirse la capacidad y la responsabilidad divina de luchar contra el mal y de salvar al mundo”. Un caso históricamente conocido del complejo mesiánico lo constituye el del político alemán Adolf Hitler.

El Mesianismo ha existido desde la antigüedad y ha traspasado la edad contemporánea, pues en la antigüedad solo se daba en los sistemas monárquicos y absolutistas, pero hoy día se repite en nuestro sistema democrático y es una verdadera pena que existan líderes que predican tan repudiable sistema que al final cuando salen de los puestos nadie los quiere, lo meten preso y hasta aparecen asesinados, como los casos de Trujillo y Anastasio Somoza de Nicaragua.

El Mesianismo político es como una enfermedad que cuanto más pasa el tiempo mayor son los deseos de seguir gobernando, ya estos sean regidores, síndicos, diputados, senadores, ministros, directores generales, embajadores, cónsules y gobernadores en menor grado. El Mesianismo político es un duro golpe al relevo político y social, y hace que se hagan tardío y los avances que deben darse en un determinado momento; siempre se hacen imposible porque esos mesiánicos le llega el momento en que no les importa si la sociedad avanza o retrocede. – Ellos creen que después de ellos no hay nadie y, cuando se dan cuenta que hay mucho más, ya se la ha hecho tarde.

La Constitución de la República Dominicana cortó las alas al mesianismo político para que esto no se vuelve una práctica constante y evitar que gran parte de la población pruebe por largo tiempo su cicuta que envenena los labios de los inocentes y aterrorizan el corazón de los sin dolientes. El Mesianismo pertenece solo a los Dioses porque ellos son omnipotentes y omnipresente y en sus entrañas no tiene lugar la mentira ni la maldad.

