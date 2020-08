El lío lo tiene Leonel Fernández

Igual, de chueco, aunque en el periodismo se interpreta de otra forma el fenómeno, ha sido el hecho de que, por colindancias -política-personal-, se podría decir, o más bien inferir, que el actual gobierno, en una jugada riesgosa, entrega, como el que no quiere la cosa -pero queriendo-, el ministerio público a una suerte de “independencia” suiza y cuña de un ex palo para que de esa alianza-estratagema salga el cuero y la entretención pública de los meses por venir. De ello, se desprende que al León no le ha ido tan mal en su afán por gravitar, impunidad y ser “opositor” oportuno, por demás compromisario político-estratégico. En otras palabras, le va saliendo colita… (¡no somos pendejos!).

Digamos que, hasta ahora -y vía el aliado político-estratégico-, al nuevo gobierno todo les va saliendo a pedir de boca, pues, de rápido como van las cosas, lo que el PLD no logro -o no quiso lograr- en 20 años, al PRM y su gobierno en menos de una semana lo va logrando: dejar a la sociedad civil sin armadores ni voceros “independientes” -tendrán que rearmar, con urgencia (ya con dos o tres en rebeldía y sin decreto aun) su periferia política-intelectual- mediática-, cumplir el sueño-delirio (razón de tanto odio-fijación al PLD) de un intelectual-vate y seguir en la ola de los sueños de una clase media que no tarde sabrá si su indignación sociopolítica-electoral valió la pena. Porque nos imaginamos que en materia de no impunidad y fin de la corrupción -me imagino pública-privada- será como en el cuento aquel de la viejita: “atraco es atraco”. ¿O no?

De todas formas, vamos “avanzando” y ya veremos a como nos va tocando; pero aquí, entre nos, ese, el ex y conceptualizador, si salió fullero….

Finalmente, al PRM y su gobierno, le deseo mucha suerte con su cuña-aliado (Leonel Fernández). Ojalá que “…su guarapo siempre tenga hielo”. Pero que no se olviden, que no solo de circo vive el hombre…