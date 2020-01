El León ya no es el rey de la selva

Los números dicen con la frialdad estampada en cifras que no mienten, que ya el León no es el rey de la selva. En la cartelera de las encuestas, -como en las películas de Tarzán-, su posición en la preferencia electoral evidencia que ahora el dueño del espacio de las fieras es otro.

Muchos piensan que el León no amedrenta con sus rugidos. Ciertamente que en el mes de mayo, tendrá la oportunidad de ver la verdad: en las primarias del PLD no hubo ningún fraude, El no aceptar la derrota era parte del mecanismo de su engaño, por eso su oferta en este momento es el desacredito de la JCE y el caos. A todo esto apuesta para seguir su laberinto, su torpe peregrinar por los senderos del desquite y del rencor.

Lo extraño es cómo entender que sus confundidos seguidores no comprendan que su “líder” está en una trampa emocional, propia de quienes sumidos en la depresión no acepta la realidad, pues la fama no solo en el arte es pasajera, en la política el estrellato tiene sus cimas y sus derrumbes.

Lo importante es comprender a tiempo que, en esa carrera de relevo por varios períodos el León estuvo delantero, pero con los años los músculos se atrofian, se pierden energías y otros cachorros nos desplazan en la competencia.

Y esta es la grandeza del juego democrático, aceptar que la vida es profundamente cambiante, que hasta Tarzán ya dejó sus gritos porque usa celular, que su sitio de árboles gigantes y enredaderas impenetrables también se ha modificado, y que una liebre astuta con buenas estrategias puede desplazar al fiero mamífero de su trono. Parece ser por lo que palpo en el país, que en este 2020 el León ya no es el rey de la selva.

