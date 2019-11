El león se quiere pasar de tiguere

EL AUTOR es promotor de inversiones y negocios. Reside en Suiza.

Bien dice la sabiduría popular: “Todo aquel que se quiere pasar de listo es porque es muy estúpido”.

Nadie pensó que Fernández (Lío-nel), con su cara de yo no fui, podía salir tan líoso. Bueno, no solo lo predije, también lo advertí.

Pena que mis amigos en palacio sean tan timidos y hasta lentos en darse cuenta y en reaccionar. Cualquier lego nota a leguas que desde el intento de la reforma hasta hoy “La Estrategia” ha sido cuestionable. Muchas de las acciones han sido reactivas. Todo esto me preocupa sobremanera. Lío-nel ha sido un desconsiderado y el gobierno le trata con guantes de seda.

Guardando la diferencia, laborando para una multinacional, en consumo masivo, en el area de estrategia y ejecusión comercial, si perdíamos participación de mercado, recomendaba a mis “seniors” el cambio de la agencia publicitaria. A veces me ponía los guantes con el “brand manager” cuando el aire acondicionado empezaba a nublar el pensamiento. Muchas veces lo llevaba a ver y escuchar las incidencias del mercado.

Si perdíamos distribución, personalmente remplazaba el supervisor de zona. No siempre lo cancelaba. Pero no podíamos perder negocio y sentarnos a disimular que no había pasado nada, o empezar a justificar la perdida: “No se vende o no se demanda tal producto porque es tiempo de mangos” o cualquier otra pendejada.

Veo gente justificando todo. Me temo que aún no se están viendo los puntos sueltos, ni las debilidades de la posible estrategia de campaña. Aparentemente muy pocos escuchan, otros ni siquiera prestan atención, nadie quiere perder tiempo. Ni siquiera dicen con quién es que hay que hablar, para exponer una humilde visión estratégica, que a mi entender podría evitarnos, de manera “gratuita” algunos dolores de cabeza, de esos que no se curan con calmantes de la farmacia.

Bueno, mejor volver al punto original, tampoco quiero que la oposición empine el cerebro.

ES UN NIÑO MALCRIADO

Ahora Lío-nel nos recuerda al niño malcriado que al perder el juego se lleva su pelota.

Hemos visto todo su berrinche, su inquina, su envidia en contra del presidente Danilo Medina. Sí, es verdad el presidente Medina lo ha hecho mejor. Eso le duele. Sus gobiernos, fuera de un metro sobrevaluado, fueron gobiernos muy mediocres. Toda su gestión fue una estafa al pueblo dominicano, siendo el contrato de Barrick la que más resalta de todas las estafas.

La verdad yo no pensé que podía llegar hasta donde ha llegado con todo ese rencor vengativo hacia el Presidente. Sin considerar todo lo que Danilo y los peledeistas hicieron por él cuando era un don nadie.

Por envidia se opuso a la reforma, que era algo que beneficiaba la estabilidad del país. No se dió cuenta de que esa hazaña estúpida, anti política, le perjudicaba más a él, en el corto, mediano y largo plazo —su mayor estupidez—.

Se opuso a todo de una manera alocada y desproporcionada. Ahora está atrapado y no sabe cómo salir del círculo azaroso en el cual se ha metido. Ya hay evidencia de que esa gran diosa, la buena fortuna, lo abandonó para siempre y terminará en el ostracismo, por malcriado y mal agradecido.

CUANDO LOS TONTOS TERMINEN DE DESPERTAR

El grupo (tontos útiles) que le sigue hicieron shows y dramas de todo tipo. Montaron una pelicula en el Congreso, para lograr su malsano propósito, en contra de la gran mayoría. Los muy estúpidos, aún no han entendido el alocado juego de Lío-nel:

No se han dado cuenta de que Lío-nel tiene propósitos muy diferentes a los de ellos.

Lío-nel no quiere ser presidente, si se logra, cosa muy difícil, pues bien; pero su único objetivo en su último respiro de vida política, como ya decía desde el més de abril, es joder a Danilo y los suyos, al gobierno, al PLD —y que nadie me creía– previa negociación con A-DI-BI-NA-DER, con quien ha establecido un maridaje político a cambio de impunidad. Su único interés es venganza personal.

Sus muy ciegos seguidores, por el contrario, albergan la esperanza, una cosa muy remota, de que puedan llegar al poder. Cuando se den cuenta del engaño, de la traición a ellos mismos, terminarán defraudados y tal vez pidan volver al PLD. O terminarán como la mayoría de los exfuncionarios reformistas, por ahí deambulando, descacarados, recontándose así mismos lo grande, ricos y poderosos que una vez fueron.

Ellos, los envidiosos, no entendieron que la razón por la cual el presidente decide no realizar la reforma es por un asunto de legitimidad del proceso, no por el show en sí.

Obviamente no se veía bien que se pasara una reforma constitucional (para reelección) si el presidente de tu partido no la apoya, por la razón que sea, en éste caso más por envidia personal, que por el falaz argumento de defensa a la Constitución —como hemos demostrado en trabajos anteriores— la cual ahora se pretende violentar y usurpar, volteandola a su favor. Y bueno ha pasado lo que tenía que pasar.

Lío-nel y los suyos creyeron que al Presidente Medina desistir, él podría volver a ser presidente de la República fácilmente. Y celebraron con romo caro. Fumaron puros y se pavonearon por los mejores restaurantes de la ciudad, mientras el gobierno y su candidato trabajaban 24/7.

DELIRIUM TREMENS POR AUSENCIA DE PODER

Ahora, despues de perder, y agotar su derecho a ser elegido, en el partido que lo hizo presidente en tres ocasiones, el tiguere binbin, una especie de tiguere bacano, que es una bestia “cama-leon-tica” que según su estado animalógico, a veces parece un leon, propio de nuestra fauna política, tal vez autóctono de Villa Juana, dice que no hay forma de impedir que él sea presidente de nuevo de lo que él considera su pequeña selva.

Para ello, y con dinero de fuentes muy oscuras que le financian —según un periodista de Miami— ha comprado todas las entelequias que tengan una “P” en sus siglas. Son los partidos del cero punto nada.

Lío-nel en su “delirium tremens” —temblores por la ausencia de poder— viendo espejismos, sueña con que el pueblo se volcará para apoyarle descerebradamente, sin tener que pagar mil pesos por cabeza por actividad.

En su delirio de grandeza, pasándose de tiguere, el leon ha llegado a afirmar que la ley no aplica en su caso. Y que en el hipotético caso, si remotamente aplicase, sería inconstitucional —dando a entender que la constitución se hizo solo para favorecerlo a él y su pandilla—.

¿Será que supone que puede chantajear a los jueces de las altas cortes igual que a los de la Junta Central Electoral?

El tiguere-leon, confiado en la ley de la selva, sigue jugando a meter miedo, a intimidar al gobierno, porque sino te hago un lío, te paralizo el país y cualquier otra de sus aberraciones que campean en su cabeza delirante.

Recordar que hablamos de una persona anómica que:

(1) Tomó dinero al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino, según cuenta él mismo narco, para subirle el dólar al 60×1 al Presidente Mejía y sacarlo del poder sin que éste se diera cuenta.

(2) Conspiró contra el país para afectar a nivel internacional el turismo y crear una gran crisis económica que hiciera tambalear al gobierno de Medina y del PLD.

(3) Ahora que nada le ha salido como se lo imaginó, traiciona al PLD, descaradamente, bajo la excusa pendeja de que Bosch ya no existe, y días despues “Se juramenta” en el partido de Balaguer, a quien ahora de manera falsa e interesada rinde honores y tributos —todo esto a cambio de unas cuantas monedas de oro a unos fariseos que también vendieron a Balaguer—.

Ojalá el gobierno no siga pichandole guevitas. Ojalá no sigan tan confiados comportandose de la manera “naif” que hasta ahora se han comportado, mostrándose tan seguros y triunfalistas. Ojalá no sigan andándose con pañitos tibios, para que en febrero y mayo 2020 la cosa no sea más costosa.

Es de sentido común concluir que en la fauna política dominicana, cuando un leon se quiere pasar de tiguere, es porque está pasando por serios traumas “animalógicos” (en este caso, de entidades sin alma ni razón, no aplica la partícula “Psico”).

Esto es un indicador para todos los miembros de la manada de que éste caerá por cualquier desricadero en cualquier momento. O bien lo empujarán. Razón por la cual, los menos brutos, empiezan a dejarlo solo. Nadie sigue a un trastornado delirante si éste, de manera egoista, pone en peligro los intereses de la mayoría, a menos que se esté igual de desquiciado/a.

NUESTRA FAUNA POLITICA

De todo esto uno puede ver que la fauna politica dominicana es muy particular:

Muchos se creen unos leones, pero según su mejor conveniencia se comportan como tigueres. Cuando están en el poder se convierten en el EL CHIVO QUE MÁS MEA. Rodeado de mil y un chivato.

Para llegar al poder se olvidan del pedigrí y hacen todo tipo de cruces y particularmente se aparean macos y cacatas.

Gatos y ratas se vuelven complices para robarse el queso que se produce con la leche de la vaca (el pueblo productivo). Perros y gatos dejan de atacarse si hay un buen huezo con mucha carne.

Los llamados caballos, al juntarse con tigueres-leones, se comportan como burros. Sobre todo si les prometen que serán ministro de Cultura.

La mayoría de los animales al llegar al poder tratan al pueblo que no produce como perros realengos y los dejan desamparados virando latas en campos y callejones.

Muchas veces las sanguijuelas se chupan todo. Y sobre todo a la vaca (el pueblo productivo) que dá su leche, su carne, su piel, sus pezuñas, sus cachos, su sangre a cambio de muy poco, por lo general pasto seco y muy poca agua. Sin mencionar los ladridos y las mordidas de los perros que la pastorean.

Los más cerdos, no tienen que ver, se comen lo que sea, todo tipo de sobra y disfrutan su lodo. Luego pontifican en televisión y le buscan una respuesta a todo. Su labor actual es enchinchar al Leon, quien además se ha declarado cerdista.

Y todos, al momento de demostrar lealtades, se comportan como cuervos. Y bueno todos los cuervos son prietos y su naturaleza les obliga a comportarse como lo que verdaderamente son. Así que el tiguere-leon se quedará solo, triste y abandonado.

CONCLUSION

Cuando estos animales, violan su propia naturaleza, cuando los leones se pasan de tigueres, igual que los humanoides corrompen las leyes; cuando reina la irresponsabilidad ante el compromiso asumido ante un pueblo que ha depositado su confianza en un dirigente para gestionar el bien común, para proporcionar seguridad, etcetera, por lo general surge la tipica rebelión de la granja, en la que los más cerdos se imponen a los más humanos e imponen sus mandamientos (sus leyes) que luego son desvirtuadas, como bien ilustró George Orwell en su novela LA REBELION EN LA GRANJA (1945). De la cual se hizo una película que todos deberíamos ver: https://youtu.be/wDMnXlZbE2o

Vale la pena estudiar la obra de Orwell, para entender cómo una revolución anárquica y caótica, que puede iniciar como una utopía, siempre será 100 veces más peligrosa que la condición o estado precedente y terminará como una anti-utopía: Cuba, Venezuela, etcétera al día de hoy. Con una clara intención conspirativa para extender por todo America latina.

Quien sabe si hasta República Dominicana, se convierta en una de esas anti-utopías del tipo castrista-chavista, cuando:

(1) Los empresarios se pongan de flojos, (2) La sociedad civil se transe por sus intereses, (3) EE.UU. vuelva a descuidar la región, (4) Las iglesias sigan permitiendo la inmoralidad de aquellos que han desfalcado instituciones y desean volver a gobernar para enrrostrarnos sus millones de dolares;

(5) Cuando nos cansemos del crecimiento, del progreso, de la estabilidad social y económica que dicen los organismos internacionales que hoy tenemos, y que poco a poco seguimos logrando, mientras en otras naciones campean todo tipo de crisis que afectan el normal desenvolvimiento de la vida y tranquilidad de la gente.

Y seguramente si permitimos que nos vuelvan a engañar leones que se pasan de tigueres, macos y cacatas, gatos, ratas, gusanos, para que estos, junto a los cerdos y su jauría vuelvan al poder.

¡Dios libre nuestro pueblo de todo mal!

wandyramirez@gmail.com

JPM

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.