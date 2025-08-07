El Instituto Duartiano condena cambios en el Himno Nacional

Wilson Gómez.

SANTO DOMINGO. – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó como un “grave delito” la modificación del Himno Nacional por un colectivo LGBT, y anunció acciones legales.

Ramírez sostuvo que la versión alterada del himno de la República Dominicana, difundido en las redes sociales y otros medios digitales, constituye una afrenta directa a los símbolos patrios.

“No se puede pretender inmunidad ni justificación para transgredir el artículo 33 de la Carta Magna, ni la ley 210-19 sobre el correcto uso de los símbolos patrios”, subrayó.

Aseguró que este hecho “ofende y hiere al pueblo dominicano”.

INSTITUTO DUARTIANO FORMALIZARÁ DENUNCIA

Ramírez anunció que el Instituto Duartiano formalizará una denuncia ante el Ministerio Público y dará seguimiento al asunto «hasta que se obtenga una sentencia ejemplar”, afirmó.

La versión del Himno Nacional presentada durante una actividad reciente, genera controversia en la opinión pública y es considerada por diversos sectores como un irrespeto a los emblemas patrios.

DEFENSA DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS

El Instituto Duartiano reiteró su compromiso con la defensa de la dominicanidad y los valores que representan los símbolos nacionales.

Este organismo trabaja por el fomento de los valores de patriotismo, honestidad, trabajo, servicio y civismo, con la aspiración de formar mejores ciudadanos.

agl/of-am