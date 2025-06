El imperialismo, en busca de sobrevivir, recrudece el armamentismo

EL AUTOR es escritor yt político. Reside en Santo Domingo.

1 – Aquellos que entienden un poco de geopolítica y geoeconomía saben que el capitalismo, en sus diferentes versiones (feudalismo, mercantilismo, neoliberalismo, etc.), a lo largo de su existencia se ha impuesto a sangre y fuego. Ha colonizado con expansionismo, esclavizado, adoctrinado y aplicado métodos brutales como la inquisición y el terrorismo de estado. Además, ha guerreado, matado, masacrado y saqueado inmisericordemente a las naciones más débiles pero ricas en recursos naturales.

2 – La anterior es la historia de todos los imperialismos: del mongol, el otomano, el japonés, los imperios europeos, principalmente el romano, el español, el inglés, el francés, el portugués, el holandés, el belga y todos los demás. Sus políticas de dominio cruel para saquear motivaron sus respectivas caídas.

3 – Cuando se leen las narrativas de las crueldades a que fueron capaces de llegar estos imperios para dominar y saquear a otras naciones, las mismas parecen absurdidades no reales, creadas por mentes enfermas que gozaban con escribir historias macabramente escatológicas.

4 – En aquellas guerras de conquista para expansión y saqueo corrían ríos de sangre. Sobre el campo de batalla podían quedar 200 mil, 300 mil, 400 mil cadáveres y hasta más; y los heridos y mutilados en cifras superiores a los ya muertos, con la agravante de que los sobrevivientes eran rematados o dejados con vida para luego ser esclavizados.

5 – En estas conquistas imperialistas es célebre la frase de Atila: “Por donde pasa mi caballo no crece la yerba”. Los romanos incendiaban las ciudades y degollaban poblados enteros. Igual hacían los franceses, portugueses, alemanes, italianos, españoles, etc.

6 – Los ingleses fueron sádicos hasta la saciedad. Las barbaries que ellos cometieron en la India son ontológicas. Las autoridades inglesas, en su salvajismo sin límites, cortaban el dedo pulgar a los tejedores de muselina para que los tejidos de la India no compitieran con los del Reino Unido. El racista Winston Churchill en 1943 provocó la muerte por hambruna a unos tres millones de bengalíes.

7 – Entre otras atrocidades del capitalismo colonial, cabe señalar la obra macabra en el Congo de Leopoldo II, el rey sádico de Bélgica. Este demonio humano esclavizó a todos los nativos de aquel país, cuya tierra asumió como suya sin nunca haberla visto ni pisado en ella, aun después de integrarla a sus bienes muebles con todos sus semovientes. En aquella inmensa región del planeta encontró 20 millones de habitantes, de los cuales mató la mitad de ellos, es decir, unos diez millones. Este psicópata malparido buscaba hacerse inmensamente rico. Lo logró explotando el caucho, la madera, el marfil y la minería de aquellas tierras. Lo hizo por los medios más inhumanos. Obligó a los nativos a trabajar a latigazos. Los inmovilizaban con cepos y los colgaban de las manos en los árboles durante días y noches. A los que no aportaban la cantidad de productos asignados se les cortaban las orejas o las manos, o se les fracturaban las piernas y brazos. También les secuestraba sus mujeres e hijos para desde niños ponerlos a trabajar como esclavos. Está de más decir que a estos nativos no solo los despojaron de sus tierras, sino también de todo derecho y de la dignidad correspondiente a la condición humana.

8 – Por otro lado, la historia de barbarie del colonialismo francés en África es similar a los demás colonialismos ejercidos por las demás potencias colonialistas que surgieron después del descubrimiento de América en 1492. Francia ha sido, en competencia con el Reino Unido, Bélgica, los Estados Unidos y Japón, una de las peores potencias colonialistas e imperialistas de la Historia. Los franceses cometieron crímenes atroces y genocidios en la India, Canadá, España, Túnez, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali, Guinea, Camerún, Costa de Marfil, Níger, Burkina Faso, Benín, Gabón, Congo, República Centroafricana, Chad, Madagascar, China, en la Indochina (Vietnam, Laos, Camboya), Oceanía, Polinesia, México, el Caribe, Sudamérica…

9 – En varias plataformas de internet podemos encontrar información de la brutalidad del colonialismo francés ejercido en Argelia. Terrorismo colonial, terrorismo de Estado, nos dicen, que fueron parte de un sistema organizado de represión y despojo, diseñado por Francia para aniquilar toda resistencia física y moral del pueblo argelino y de sus líderes revolucionarios. El uso de la tortura, ejecuciones sumarias (fusilamientos), uso de gases tóxicos, napalm, envenenamiento de las aguas, instalaciones de campos de concentración y exterminio al estilo del Auschwitz nazi de Hitler. En estos campos, el hambre, las enfermedades, la falta de agua y de atención sanitaria causaron muertes atroces por miles. El objetivo era tanto obstaculizar la logística del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como destruir la estructura social y económica de las aldeas sospechosas de apoyar la lucha independentista de su amada Argelia. El marco jurídico francés garantizaba y auspiciaba la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

10 – Pero los crímenes atroces que el colonialismo español cometió en nuestra América no distan de la crueldad y maldad de los cometidos por los franceses; todo para expansionismo y robar oro y plata. En su carta desde Jamaica, Simón Bolívar comenta esas barbaries con el párrafo siguiente: «Tres siglos ha —dice Vd.— que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón». Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana; y jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. En esta historia, Bolivia y Perú fueron las víctimas principales. Si alguien quiere documentarse sobre este colonialismo, solo tiene que leer “Las venas abiertas de América Latina”, un libro exquisito, escrito por el uruguayo Eduardo Galeano.

11 – Fueron miles de toneladas de oro y plata sustraídas y posteriormente petróleo, gas natural, hierro, cobre, níquel, platino, aluminio, diamantes, tungsteno, litio, cobalto, tantalio, galio, niobio, selenio, circonio, tierras raras, etc. Con estos saqueos de materias primas a África y América, las potencias colonialistas e imperialistas de toda Europa se han desarrollado y enriquecido, mientras los países dueños de tales riquezas permanecen en el atraso total y en la miseria más paupérrima.

12. Como ejemplo de estas aberraciones, está el hecho de que Francia, sin tener una sola mina de oro, posee la cuarta reserva más vasta del mundo de este metal precioso. Con el petróleo africano, todas las calles de las ciudades extensas y de los poblados diminutos de Francia están pavimentadas, mientras las de los países africanos están en puro polvo. Con el petróleo, gas natural, uranio y plutonio, Francia produce electricidad para abastecer a media Europa y derrochar energía en la iluminación de sus ciudades. Por algo a París le llaman la “Ciudad Luz”. mientras África permanece a oscuras y cocinando con carbón y leña. La narrativa del colonialismo portugués en lo que hoy es Brasil es otra historia de esclavitud y robo similar a los demás colonialismos. Estos robos han hecho posible el triunfo transitorio del capitalismo que nos han vendido como el sistema más exitoso para el desarrollo de las naciones, un desarrollo que no se ve en África ni en América Latina.

¿Y qué del imperialismo norteamericano?

13 – Este imperialismo se construyó sobre 25 millones de cadáveres de los nativos americanos y sobre 60 millones de esqueletos de búfalos, que fueron exterminados para quitarles a los indios uno de sus principales medios de sustento. También, la esclavitud de los negros jugó un papel clave en el desarrollo del capital originario. Después vino la expansión por medio de un colonialismo e imperialismo brutales. Hablar sobre las atrocidades de este imperialismo es como llover sobre mojado, por lo conocido de sus métodos para dominar y saquear a otras naciones. Con el tiempo, a la luz del accionar macabro de este imperialismo, el célebre apotegma de Simón Bolívar referente a rol de los Estados Unidos frente a nuestra América se ha cumplido como una profecía: Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad.

14 – Este imperialismo, al igual que los demás, se ha fortalecido económicamente con las materias primas saqueadas a los países más débiles, entre los que cuentan todos los del África y los de nuestra América hispana. También se han valido de contratos onerosos, impuestos para dejar migajas y miserias a las naciones donde estos tiburones imperiales nadan. Léase “Las venas abiertas de América Latina” y el libro “Yo fui un sicario económico”, del economista norteamericano John Perkins, para que se pueda entender a cabalidad este asunto.

15 – En este libro, John Perkins explica cómo las élites gobernantes, que son los dueños de las corporaciones transnacionales, usan organismos como el Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, para estafar con billones de dólares a los países del «Tercer Mundo» donde se instalan. Estos países son abundantes en recursos naturales.

16 – Entre los instrumentos corporativos para saquear figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones, las trampas económicas y los asesinatos. En este quehacer, los golpes de Estado a gobiernos insumisos han sido una constante, con la concomitancia de sustituir gobiernos democráticos y nacionalistas por dictadores que luego han devenido en tiranos crueles, ladrones y asesinos, pero fieles a quienes los han montado en el poder. De estas experiencias, aun las estamos viviendo los dominicanos con las explotaciones del oro por parte de Barrick Gold y del ferroníquel con Falconbrigde Dominicana S.A. (Falcondo), con el peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná, con el contrato concedido a Aerodom y con otros de similar estafa económica.

17 – A largo plazo, la cuestión es que no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista. En consecuencia, cuando los imperios actúan con tanta maldad, es lógico que los afectados por esa saña se unan para liberarse de quienes solo existen para hacer daño y causar sufrimiento. Esto es especialmente cierto cuando estos golpes afectan a los pueblos en general y a las personas de manera particular.

18 – Desde hace un tiempo, el imperialismo estadounidense está alimentando su decadencia, sin hacer nada para impedir su colapso, sino que, al contrario, ha venido dando pasos firmes para derrumbarse en un tiempo menor al previsto por los especialistas. Los imperialistas no lo ven así; su arrogancia y prepotencia les nubla los sentidos. En este momento se niegan por egoísmo a perder su hegemonía para aceptar un mundo multipolar del que nos beneficiemos todos.

19 – Por esa sinrazón quisieron destruir a Rusia usando a Ucrania como punta de lanza. Luego planearon proseguir con China, pero como les ha salido el tiro por la culata, han optado por recuperar por la fuerza lo que no han sabido conquistar por las buenas. Recrudecer el armamentismo en busca de sobrevivir no dará buenos resultados, sino que empeorará las cosas más de lo que están. En vez de ganar amigos, admiración y respeto, solo obtendrá más enemigos debido a sus métodos de explotar a los demás y constituirse en una tiranía mundial. Esta tiranía, por ser poderosa, se arroga el derecho de imperar sobre las vidas y bienes de los demás, actuando selectivamente con favoritismo según convenga a sus propios intereses. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional es ejemplar si condena a Putin; es mala si condena a Benjamín Netanyahu. Cuba, Venezuela y Nicaragua son “enemigos de la humanidad”, y los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio. Parece que las sanciones y bloqueos y los saqueos de las corporaciones europeas y estadounidenses no tienen nada que ver con esas migraciones. Parece que fueron Cuba, Venezuela y Nicaragua quienes destruyeron a Irak, Afganistán, Libia, Siria y Yugoslavia y ahora a Ucrania para producir la mayor emigración, destrucción y desgracias que la humanidad conoce en los últimos tiempos.

20 – Involucrar a los Estados Unidos y a Europa en una carrera armamentista, tomando el 5% del PIB para esa aberración, margina la educación, la salud pública, la construcción de viviendas y la mejora del transporte. Además, reduce los recursos económicos destinados a los bienes y servicios necesarios para que una población disfrute de una vida con decoro y dignidad.

21 – Estos lodos, por lo que veo, son signos apocalípticos de que el Armagedón bíblico está más cerca de lo previsto. ¡Salve, Trump, Macron y Zelensky, los que vamos a morir te saludan! ¡Más, cuando los gobernantes occidentales se están proyectando como los chiflados de este siglo!

22 – Esto, porque nadie le hizo caso a la advertencia del expresidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower cuando en su discurso de despedida en 1961 alertó al pueblo norteamericano y al mundo del peligro que representaba para la democracia y la paz mundial el que una coalición entre el “Complejo Militar Industrial” y el gobierno ejerciera una influencia indebida en las políticas públicas.

