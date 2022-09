El huracán Fiona y la resiliencia dominicana

El autor es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Reside en Santo Domingo

POR MOISÉS ALVAREZ

Correo entre una profesora y amiga española y quien escribe.

Hola a los dos

Espero que vosotros y todos los vuestros estéis bien. Aquí llegan noticias un poco desoladoras sobre el paso del huracán Fiona por el país. Ya me contaréis.

Un abrazo,

RESPUESTA

Hola, aquí vivos y coleando.

Te comento que ya estamos «acostumbrados» a esto y otras cosas (terremotos, maremotos, golpes de estado, revoluciones, invasiones, etc.). En mi «corta» vida he tenido la dudosa suerte de haber visto, en primera fila, un magnicidio (del tirano Trujillo, 1961, un golpe de Estado (Juan Bosch, 1963) , una guerra civil y posterior invasión de los EEUU (1965), 12 años de terror (gobierno de Balaguer, 1966-78, si mi madre me oye me mata), dos grandes huracanes que pasaron por el país y por la ciudad colonial en particular (David, 1979 y Georges, 1998, categorías 5 y 4, respectivamente, la calle en donde vivo se convirtió en un río desbordado) e incontables tormentas tropicales.

Para ponerte un ejemplo de lo que es resiliencia, Puerto Rico (EEUU) aún no se recupera del huracán María (2017) y actualmente tienen apagones. En nuestro país la gran mayoría de las personas tienen tinacos en el techo para agua potable, plantas eléctricas o convertidores DC AC (aquí son muy normales los apagones, imagínate una planta de 1,000 vatios en un pasillo de tu apartamento), y las edificaciones son, en general, de concreto y no pasan de 4 pisos (no necesitamos ascensores, con la excepción de algunos “periodistas famosos”) y muchos de los vehículos que compramos son SUVs o camionetas con tracción en las 4 ruedas.

Esto lo complementamos con un buen sancocho, ron y juegos de dominó, hasta que llegue la calma.

Espero que estén bien también por allá y que hayas tenido unas excelentes vacaciones.

Un abrazo,

Moisés

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.