El guapo de Gurabo

Al leer el encabezado cualquiera creería que este escrito iría inspirado en Hipolito Mejía Domínguez, pero la realidad es que el recuerdo de una anécdota que me narró el general piloto ( ya fallecido) Andrés Rodríguez Mendez me hizo revaluar la importancia, entre lo que atesoramos en el los jardines del corazón y de lo que

disponemos en el momento.

Nací en el 1955 y siendo mi padre militar sería casi imposible que mi padrino no fuera un miembro de la familia Trujillo, por este desafortunado designio del destino estuve a punto de no disfrutar de los afectos propios de un padrino.

Gracias al temperamento afectivo de mi madre y la familiaridad con quién a la sazón tenía fama de ser el mejor piloto de Mustang P-51 del país, disfruté del padrino de confirmación cómo si hubiese sido de bautismo.

La última vez que visité en Gurabo a quién se convirtió en el promotor y organizador de las fiestas patronales de San Bartolo, me contó el origen del único santo en el mundo que llevaba un machete al cinto (no se se aún lo lleva) para mí el verdadero guapo ya que inspira a todos los guraberos, no importa el lugar del mundo donde habite a tener el honor por principio y nunca abusar de los más débiles.

Resulta que a mediados del siglo 18 dos hermanos apellido Mendez salieron desde San Bartolomé de tirajuana, municipio español de la isla de gran canaria con destino a la República Dominicana, cómo devotos del santo patrón de su ciudad decidieron llevan una imagen de este.

Cómo era común en las largas travesías de la época surgió un gran disgusto entre los hermanos y al llegar a nuestra querida quisqueya uno agarró su equipaje y el santo y se dirigió a neyba, el otro ni corto ni perezoso se dirigió al mercado, compró la imagen que mas se pareciera a San Bartolomé y se dirigió a gurabo.

Al llegar y encontrarse con una de las tierras más fértiles del planeta decidió colgarle un machete y ya que no era exactamente San Bartolomé llamarlo san Bartolo.

En Gurabo

Más de cien años después Andrés Rodríguez Méndez (mi padrino) organizaba (la semana pasada sé celebraron) las patronales de gurabo. Recuerdo dos sillitas voladoras (de diferente altura) una a cinco centavos y otra a diez, las que en mi memoria fueron la fuente de diversión más grande que he sentido.

Vendían unos heladitos de colores marca marion a dos centavos y colocaban un área vip dónde se sentaban, entre otros, Andrés Rodríguez Méndez y el príncipe de gurabo (mi tío) Antonio Hernández Moreno.

Hamburgo

Estoy viviendo en Hamburgo, Quizás la ciudad más bella de Alemania,dónde entre incontables iglesias la más emblemática es la de San Miguel, ubicada en el lugar más bello de Hamburgo, con una torre de 132 metros de altura donde está el reloj más grande de Alemania y desde cuyo campanario a las 9 de la mañana y a las siete de la tarde suena un sólo de trompeta fascinante.

En la entrada principal la imagen de san Miguel vence al diablo cómo el machete de san Bartolo inspira a los guraberos a vencer a los demonios del desaliento y la maldad.

La iglesia ha sido construida tres veces, la primera fue destruida por un rayo en el siglo 17.

El inmenso parque de diversión en el distrito de san pauli con sus incontables montañas rusas y diversidad de entretenimientos nunca le darán a los niños de Hamburgo la alegría que por cinco centavos sentí en san Bartolo,

!el rayito!