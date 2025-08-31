El Gobierno apoyará colegios establezcan transporte escolar

Los estudiantes beneficiados con el servicio residen en diversos puntos del país.

Santo Domingo, 31 ago (EFE).- El Gobierno, a través del Gabinete de Transporte y el plan RD se Mueve, se propone apoyar la implementación de transporte escolar en colegios privados, para mejorar la movilidad de vehículos en zonas consideradas críticas en horas de entrada y salida de los estudiantes.

Para identificar las vías sobre el particular, el Gobierno apoyaría la implementación de transporte escolar en centros educativos no estatales del Distrito Nacional, según informó este domingo en una nota el responsable del Gabinete de Transporte, Deligne Ascensión, quien trabaja junto a la Asociación de Colegios Privados.

La iniciativa sería de forma tripartita, colegios privados, padres de familias y el gobierno.

En este encuentro, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP), representada por su presidenta, Wara González, se planteó la factibilidad de establecer en los colegios, un transporte escolar al estilo del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que opera en todo el país, «con excelentes resultados».

Se trataría de un plan piloto que abarcaría los centros educativos ubicados en el polígono central de la capital y que el Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha identificado como críticos por la alta movilidad de vehículos que se genera con la llegada y salida de estudiantes.

González dio constancia de los resultados positivos de este tipo de transporte, con el que los colegios privados trabajan desde 2014.

Ascención destacó el interés del presidente Luis Abinader en apoyar a estas instituciones educativas en la implementación de un transporte colectivo para continuar avanzado con el plan de descongestionamiento del tránsito, lo cual redundaría en beneficios para la población.

Se resalta, que solo en el Distrito Nacional, el nivel de congestionamiento significa más de 770 millones dólares al año, en horas productivas perdidas y consumo en exceso de combustible, según reveló Onésimo González, vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y director del TRAE.

González sostuvo que el establecimiento en los colegios privados de un transporte colectivo con las características del TRAE redundaría en seguridad para los estudiantes y tranquilidad para los padres, debido a los estándares de calidad con que cuenta.EFE

rsl