El fenómeno Ramfis Domínguez Trujillo.

Con una propuesta potable más allá de la prehistórica cultura política de la oposición dominicana, llega Ramfis Domínguez Trujillo con un discurso de soluciones concretas, un detallado plan de gobierno y una dirección que deslumbra la salvación y rescate de la agonizante patria.

No se puede negar que la marca política de su apellido Trujillo, es una píldora que muchos dominicanos tenemos miedo de tragar, porque existe un legado de sangre y abusos de parte de su abuelo Rafael Leonidas Trujillo, “ El Sátrapa” que muchos dominicanos hoy queremos que se repita. Otros no percibe que el Trujillismo sigue vivo en todos los estamentos del gobierno por políticos que no llevan el apellido Trujillo.

Lo que muchos no analizamos entre los factores más comunes de la realidad de la sociedad dominicana, es que no podemos comparar el daño que hizo el Dictador Trujillo y el que pudiera hacer su nieto Ramfis. No son la misma persona, y debemos de juzgar a Ramfis por sus acciones y no asumir por miedo a su apellido, nadie elige la familia antes de nacer.

Actualmente tenemos tres apellidos que son la cúpula de la actual dictadura vestida de democracia que existe en el país. Estos apellidos son la razón principal porque nuestra sociedad sufre en todos sus renglones, y no han resuelto uno de los problemas fundamentales del país en 23 años en el poder.

Hoy a casi 8 años en el poder, Medina intenta reelegirse violando la constitución y la voluntad del pueblo. Fernández con 12 años de gobiernos solo desfalco al país, antes amigo de la reelección; hoy enemigo porque no le conviene. El último Mejia, una persona sin capacidad o entendimiento del gobierno viene con más sed de poder y dinero, por tantos años fuera de la presidencia.

Estos son los tres dictadores más culpable que Ramfis de la situación actual del país. Dominicanos temamos más a estos apellidos: Medina, Fernández y Mejía que el actual Trujillo.

Ramfis no ha venido a establecer un nuevo régimen en el Trujillato, más bien a reivindicar el nombre de su familia y darle a conocer al pueblo que la fruta puede caer bien lejos del árbol del dictador. Ramfis ha demostrado que le duele y ama el país, que es un buen patriota y nacionalista, con su lucha utópica cada día, da un paso a una realidad de un mejor nación. Ramfis está dando una batalla colosal en contra de la maquinaria de la corrupción gubernamental que esclaviza la democracia Dominicana.

El Fenómeno Ramfis Domínguez Trujillo llega a la palestra política, con un discurso y plan de gobierno que enamora a todos los buenos dominicanos, que entiende que el país necesita un cambio radical, bajo su eslogan “Mano Dura, sin Dictadura” entre algunas propuestas están:

Impedimento de salida a los miembros del gobierno y revisión de sus patrimonios por comisiones de ciudadanos dominicanos y extranjeros. Refinanciar deuda externa con una prórroga 4 a 5 años. Utilizar esos fondos para invertir e impulsar en el campo dominicano y cubrir nuevos programas del gobierno. Descentralización de todos los poderes del gobierno, los gobernadores y jueces serán elegidos por vía de elecciones por el pueblo. Reformar el sistema carcelario para que los presos, especialmente los corruptos, trabajen en obras del estado y en el embelleciendo la ciudad, en carreteras y parques. El dinero recuperado en corrupción será usando en el pago de la deuda externa y iniciativas de su gobierno. Eliminación de botellas ( pagos a personas sin trabajar), el barrilito, y exoneraciones de los políticos miembros del Congreso Nacional. Autonomía a las provincias para colectar impuestos y distribuir obras de relevancia para sus pueblos, ciudades y municipios. Reforma salarial universal, especialmente, médicos, maestros y fuerzas castrenses; por ejemplo, subir el salario a los policías a 50 mil pesos, darle seguros de vida y préstamos a bajo interés para comprar viviendas. Eliminar los impuestos de materia prima, para estimular producción de la economía. Incrementar las exportaciones de productos agrícolas con actuales y nuevas iniciativas agropecuarias. Llevarla al 100% de uso de las tierras potables para la agricultura.

Construir un muro que separa la frontera de Haití y la República Dominicana. Deportar a todos los inmigrantes ilegales y solo permitir aquellos propiamente legales como lo que exige la constitución. Exonerar impuestos de mudanza y hasta dos carros a los dominicanos de la diáspora que regresen a vivir al país. Crear condiciones para que la diáspora obtenga préstamos y aporten más a la economía. Plan de financiamiento y préstamos para la diáspora para comprar casas en RD. Bajar los precios de los impuesto de los vuelos por aterrizaje.

Estas propuestas son la herramienta al país que todos queremos. Es hora de rescatar y liberar nuestro nación de la dictadura partidista tradicional, es hora de volver a sentir orgullo de nuestro presidente, es hora de los dominicanos que vivimos fuera del país, regresemos a nuestra patria sin miedo, para disfrutar de ser libres, soberanos e independientes.

Da tu voto de confianza, vamos a seguir alimentando esta esperanza y fuerza a esta realidad de lo que es Ramfis Domínguez Trujillo, es el camino seguro, trabajemos para hacer el cambio que nos merecemos en nuestro gobierno. Se parte del fenómeno Ramfis y juntos salvaremos nuestra madre Patria Dominicana.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.