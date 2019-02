OPINION: El fantasma de Quirino aterroriza a Hipólito y Leonel

1-Como Erik, el fantasma de la ópera Garnier de París, que entre romance, drama y misterio se mantuvo aterrorizando a dicha ópera, de igual modo, Quirino, desde hace mucho tiempo, en un juego sucio, con sus declaraciones han venido aterrorizando a Hipólito y a Leonel y a los seguidores de ambos.

2-Me dicen, que después de Quirino colgar en las redes sociales el video donde él le cobra 200 millones a Leonel y le ofrece ayuda a Hipólito, estos dos turpenes no han podido dormir, ni dejar de ir al baño afectados de correderas. No es para menos, dado que esas declaraciones hunden en el descrédito a estos dos camajanes, a tal punto, de troncharles definitivamente sus ilusorias aspiraciones presidenciales.

3-Sorpresivamente, para los estrategas de esta campaña contra Leonel, la misma toma un giro devastador para el PLD distinto al esperado, puesto que la misma solo ha venido a profundizar aún más la agria división existente entre el danilismo y el leonesismo, lo que lógicamente se revierte contra el triunfo de ese partido en las elecciones a celebrarse en mayo de 2020 con cualquiera que sea al candidato, puesto que nunca se ha visto, que un partido divido pueda ganar unas elecciones.

4-En cuanto a lo que los estrategas del danilismo planificaron con lanzar a Hipólito al lodo, también les ha salido el tiro por la culata, porque esto no ha traído ni traerá la división del PRM, sino su consolidación en torno al sector mayoritario de Luis Abinader. Si hubiese sido Luis el que va a donde Quirino, así, si se hubiese dado la debacle del PRM, pero felizmente no es, ni será así, porque Luis no es un gallo loco, ni un desbocado, ni incurre en la barbaridad de desmeritar su estatus social. ¿Porque, a qué político en sus cávales se le ocurre visitar en su propia casa a un reconocido narcotraficante como Quirino? ¿Acaso, no es eso echarse uno mismo la soga al cuello?; más en este momento en que la sociedad dominicana reconoce la malignidad del narcotráfico, y que demanda su combate, cerco y eliminación.

5-La barrabasada de esta visita quedó claramente explicada por la actitud que Hipólito asumió cuando el senador por Bani, señor Wilton Guerrero, lo acusó de haber viajado a Sinaloa (México), en un avión del narcotraficante “El Chapo Guzmán”, que lo llevaría a encontrarse con ese capo, para supuestamente obtener fondos de ese siniestro personaje, que serían dedicados a la campaña presidencial de Hipólito. Ante esta revelación, Hipólito se sintió indignado, alegando que esta acusación atentaba contra su dignidad y la honra de su familia — lo que es cierto, de ser mentiras –, tal como al final resultó. ¿Pero, las relaciones anteriores y la última visita de Hipólito a Quirino –con este capo de capos — no afecta su dignidad y la honra de su familia?, ¿o es que, para estos fines hay una diferencia abismal entre visitar a uno sí y a otro no?

Hipólito, en cuestión de relacionarse ha sido y sigue siendo poco delicado

6-Tradicionalmente, Hipólito ha tenido poco miramiento cuando de relacionarse se trata. El, desde que lo conozco, siempre ha sido temerario para relacionarse con los enemigos del pueblo y de la democracia, pues lo hace sin tomar en cuenta que con esa forma ofende profundamente los sentimientos del conglomerado social de prestantes dominicanos, que nos mantenemos vigilantes con quienes supuestamente deben ser los continuadores de la labor patriótica de nuestros patricios y demás héroes y heroínas de la patria. Por ejemplo, cuando en vida Juan René Beauchamp Javier era uno de los generales de horca y cuchillo del balaguerato, destacándose como un verdugo impenitente e inmisericorde contra los perredeistas, con ese gorila, Hipólito le jugaba dos bases al PRD de entonces, pues mientras Beauchamp, le daba “cajeta” al pueblo, y en particular a los militantes del PRD, Hipólito era socio y amigo de ese general y de todos aquellos demonios, a la vez que hacía de líder del otrora glorioso PRD.

7-Iguales relaciones de hipocresía y de traición, sostuvo Hipólito con otros generales de esa calaña, como con el general Ramón Emilio (Milo) Jiménez, el hombre que fusiló y descuartizó a Caamaño. También, Hipólito ha cultivado calurosa amistad con gente que tiene un largo prontuario delictivo, como Pepe Goico y con muchos otros de esa índole, con los cuales desaprensivamente se ha mostrado en fotos en franca camaradería; por ejemplo, lo ha hecho con Félix Bautista, Euclides Gutiérrez Félix, Radhamés Jiménez, Francisco Javier García, Reinaldo Pared Pérez, Amable Aristy Castro, Ángel Rondón, y un largo etc.

8-Estas acciones de Hipólito, reconfirman una vez más ese comportamiento díscolo de ese expresidente, caracterizado por su falta de escrúpulos y por no tener delicadeza, ni ningún tipo de reservas o prurito moral a la hora de involucrase con personas, cuyas relaciones constituyen una falta de respeto, una burla y una afrenta a la memoria histórica de quienes descansan en el Panteón nacional, o en otros altares de la patria. También, estas camaraderías de Hipólito con los verdugos de nuestro pueblo, constituyen una desfachatez, una desvergüenza, una ofensa gratuita, sin sentido, que hieren y lastiman a todos aquellos dominicanos, vivos o muertos, que derramaron su sangre, o que padecieron torturas, persecuciones y exilios y que ofertaron sus bienes para que tuviéramos una patria libre y soberana.

9-Por otro lado, esa amistad con complacencia, sumisión y entreguismo de Hipólito con las personas señaladas y con los codiciosos grupos de poder que se han estado enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, ha sido uno de los motivos que han impedido una mejor distribución de las riquezas del país, y que no hayamos terminado con la corrupción y la impunidad, y con los tantos privilegios irritantes y con las vagabunderías que hoy permean los poderes del Estado, destruyendo la institucionalidad.

10- Por esas razones, y para congraciarse con los que Hipólito tiene como su clase, cuando la quiebra del Baninter, él la resolvió de manera perversa, tirando sobre los hombros del pueblo pobre, la solución de tan grande problema económico, pues con el mal manejo que le dio a esa quiebra, solo benefició a unos pocos super-ricos, que dicho sea de paso, la mayoría de ellos habían conseguido robando los tantos millones depositados en ese banco. Solo a Leonel y Margarita, Hipólito le devolvió 150 millones de pesos.

11-Visto el prontuario anterior de Hipólito, es fácil deducir, que la visita de él a Quirino se inscribe dentro de esa forma desaprensiva, irrespetuosa y cherchosa de Hipólito asumir la vida loca. Para él, na’ e na’. Pero fíjese usted, gobernar un país es una cosa muy seria, algo de mucha responsabilidad y conciencia. Desgraciadamente el otrora PRD se equivocó de medio a medio, al escoger a Hipólito como su líder y llevarlo a presidente. Los frutos de esa decisión no me desmienten: Hipólito destruyó al PRD, y ahora, si no lo detenemos, destruirá al PRM, porque con él visitando a Quirino, solo tenemos la de perder.

12-Hipólito, en su obtusamiento no se ha dado cuenta, que está siendo utilizado por el danilismo, tal como una vez usó (engañó) Leonel a Miguel Vargas, cuando el trato de las corbatas azules. Ahora, al trato tras bambalinas de Hipólito con Danilo, para que aparezca Quirino con un discurso tendiente a destruir a Leonel y de paso debilitar al PRM, le podemos llamar, “el trato con el fantasma Quirino”.

Quirino un fantasma que habla mentiras

13-En el referido video, Quirino dice que nunca ha participado en política, pero esa es una gran mentira, porque él sí lo hizo en el 2004 cuando Hipólito buscaba la reelección. En aquella ocasión, Quirino fue nombrado jefe de la campaña de Hipólito en Elías Piña y coordinador de la misma en las provincias de San Juan, Elías Piña, Bahoruco (Neyba), Barahona, Independencia (Jimaní), y Azua, y lo hizo con el rango de Capitán, pese a que ya la DEA e Hipólito sabían de los negocios mafiosos de ese capo.

14-Son muchas las razones que Quirino tiene para agradecerle a Hipólito, por el contrario, no veo las razones de Hipólito para tener de amigo a Quirino, muchos menos para visitarlo a su propia casa, objetando que lo hizo para documentarse de todo lo que Quirino pudiera saber sobre los fondos de FUNGLODE. Este pobre argumento huele a cuento chino, y nadie se lo ha creído, ni se lo va a creer, puesto que ya no hay indios en la República Dominicana.

¿Qué debe hacer Hipólito ante la disyuntiva que le plantea el “fantasmagórico quirinazo” que nos ocupa?

15-Pues bien…, la historia política de Hipólito está llena de logros económicos, sociales y políticos para él, su familia y allegados, pero de fracasos muy dolorosos para la militancia de los partidos (PRD, PRM) que él tan torpemente ha liderado. Sus seguidores van para casi 15 años fuera del poder, cosa que se le debe solo a él. Todo se inició con su aberrante proyecto reeleccionista. Luego, en las elecciones de 2012, con él de candidato, cuando teníamos 26 puntos arriba en la intención del voto, se perdieron aquellas elecciones que las teníamos ganadas, por sus desafortunadas declaraciones contra las sirvientas, y por causa de otras barrabasadas. Posteriormente, Hipólito ha seguido aspirando volver a ser de nuevo presidente de la república, pero ya su desgaste es tal, que jamás podrá lograrlo.

16-Ahora bien, esa ilusa pretensión de Hipólito le está haciendo un daño terrible al Partido y a la candidatura puntual del PRM que en este momento es la de Luis Abinader. Por causa de Hipólito, el partido está dividido, y desacreditado y mas ahora con esa imprudente visita de Hipólito a Quirino, razón por la cual no crece la militancia del PRM, puesto que miles de ciudadanos no se están empadronando con nosotros, porque están renuentes a integrarse a un Partido donde Hipólito funja de líder. Esta es una amarga experiencia que estamos viviendo a diario los que buscamos inscribir nuevos miembros para nuestro Partido.

17-Ya hemos expuestos repetidas veces, que ganarle al PLD, solo es posible con una gran alianza monolítica de la oposición, y con un candidato que concite el apoyo de Marcha Verde, de otros movimientos sociales y del pueblo en general. Pero sucede, que ese candidato no es Hipólito Mejía, él y su gente lo sabe, incluyendo su hija Carolina, hoy la flamante Secretaria General del PRM.

18-En este escenario, el video del “fantasma Quirino” ha venido a agravar la situación descrita, por lo que, si Hipólito no desiste de su candidatura, indefectiblemente, el PRM perderá las próximas elecciones.

19-Dada esta situación, yo invito a Hipólito Mejía, que reflexione, que recapacite, que subordine su ego, para que comprenda que no están dadas las condiciones para que él vuelva a ser presidente de nuestro país; que se conforme con lo que ha sido y tiene, que es mucho más de lo que él se merece, y más de lo que él se hubiera imaginado conseguir cuando tan solo era un pobre diablo.

20- En este escenario, a los aún seguidores de Mejía, les pedimos, que por Dios comprendan, que lo que está en juego no es la suerte de un hombre, sino el destino de nuestro patria; que reflexionen y que en consecuencia hagan los cambios de lugar, si es que no quieren que nuestra amado terruño siga el camino de la ruina, injusticias, corrupción e impunidad a que lo ha llevado el PLD, y a todos nosotros a la miseria y al destierro, mientras que la familia Mejía y allegados, nadan en la opulencia y disfrutan de poderosas cuotas de poder.

21- ¡Partidarios de Hipólito!, de hacerlo así, el Partido los espera a todos ustedes con los brazos abiertos, para que todos unidos podamos sacar al PLD del poder, para que iniciemos el rescate de nuestra amadísima República Dominicana. Solo así, haríamos valer la frase de Dios, Patria y Libertad, plasmada en nuestro escudo nacional.