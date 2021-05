El Ever Given flota, pero no puede viajar

El bloqueo del Canal de Suez provocado por el Ever Given se resolvió con 2 dragas y 11 remolcadores. Además, la naturaleza aportó una “superluna” que, en fase de luna llena, provocó una pleamar que subió el nivel de las aguas del Mar Rojo y liberó el barco.

Desde el 29 de marzo todas las naves pueden circular libremente por el Canal, excepto el Ever Given que ya flota y puede navegar, pero no puede proseguir su viaje si su propietario, la compañía japonesa Shoei Kisen no paga una compensación de 916 millones de dólares exigida por el Teniente General Osama Rabie CEO de la Suez Canal Authority (SCA) dueña del canal, que cubriría los siguientes daños: pérdida de ingresos durante el bloqueo, costo del rescate y de daños a los terraplenes del canal impactados por el barco . También se incluye la “pérdida de reputación”. Un tribunal de Ismalia, ciudad aledaña al canal ordenó La incautación cautelar del barco.

El bloqueo duró 6 días, pero un mes después del desbloqueo todavía no se han difundido las causas que hicieron encallar el barco. Existen varias hipótesis. Una, muy socorrida, señala que se trató de un “Acto de Dios” porque supuestamente el Ever Given habría sido arrastrado por una inesperada arenisca con vientos de más de 70 km/hora, que cambiaron el rumbo del barco e impidieron la visibilidad a los guías. Se ha descartado el mal funcionamiento de los sistemas eléctricos y mecánicos de los equipos y maquinarias del barco.

El CEO Rabie negó que la SCA fuera responsable del encallamiento e inculpó al Capitán del barco: “Quizás el Capitán cometió un error en un requerimiento específico tal como en el timón o la velocidad que pudo haber causado eso. Aun cuando las órdenes sean emitidas por el piloto, el capitán tiene el derecho de cambiarlas o usar cualquier ruta o velocidad distintas a las que el guía diga. No hubo error ni responsabilidad de parte de la SCA”.

Desde hace 31 días el Ever Given está anclado en la parte más ancha del Canal, el “Bitter Lake” esperando una transacción comercial o que los tribunales levanten la incautación. La dueña del barco, la japonesa Shoei está asegurada con la firma inglesa UK P&I Club y ambas rechazan las aspiraciones egipcias. Cientos de barcos que retrasaron su viaje por el bloqueo harán reclamos por daños y perjuicios y es posible que Las exigencias también podrían implicar a Evergreen Marine, de Taiwán, operadora del barco, y a la alemana BSM, su gestora técnica. Los propietarios de las mercancías del barco incautado sufren atrasos en su recepción y aunque pudieran ser compensados por la dilación, ellos, o sus aseguradoras, quizás tengan que pagar sobrecostos por encima de los fletes acordados, pues existe la posibilidad de que tuviesen que asumir parte de lo que se pagaría como “rescate” a la SCA.

Para impedir el aumento incontrolado de pagos por retraso de entrega de mercancías y para ampliar su fuerza negociadora, el propietario del barco ha planteado que los 18,300 contenedores del Ever Given sean descargados y despachados en otros barcos mientras se resuelve la incautación. El 4 de Mayo se conocerá en Ismalia la apelación del propietario solicitando que liberen su nave.

El Canal de Suez constituye un gran orgullo para Egipto y el día de su nacionalización, en 1956, unos egipcios, empleados no especializados del canal, sin entrenamiento para guiar barcos, se improvisaron como pilotos y se convirtieron en héroes al dirigir exitosamente el tránsito de la cuadrilla de naves que el Primer Ministro británico Anthony Eden orquestó, como arma política, presuponiendo que se encallarían y se revertiría la nacionalización. Con 65 años operando el canal con métodos cada vez más eficientes, Egipto no admite, bajo ningún concepto, que sus “expertos” pilotos ocasionaron el encallamiento .Además, según las Reglas de Navegacion del Canal, el responsable de cualquier siniestro es el capitán, no los pilotos, definidos como simples asesores.

Durante la Guerra Fría Egipto bloqueó el canal y asumió el sacrificio de no percibir ingresos por su uso durante 8 largos años .Ahora podría incautar el Ever Given por tiempo indefinido mientras recibe muchos miles de millones de dólares anuales por la operación del canal. Se espera que este bloqueo no provoque confrontaciones políticas sencillamente porque todas las naciones envueltas: Japón, Inglaterra, Taiwán, Alemania y Panamá, donde está registrado el barco son del bloque occidental.

