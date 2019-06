El escenario político en coplas!!!!!!

Se llenaron los balcones, los del lado, los de atrás, las preferencias y también los reservados. Solo se espera a que se habrá el Telón y se inicie la función. En esta contienda faltan contrincantes y también escuderos. Por fin muchos esperan que el hombre hable, porque algunos quieren quedarse en el puesto, si va el jefe. Si por el contrario el jefe no va, quieren postularse y salir en la escena ya.

Muchos dicen que todo está paralizado porque el presidente no ha hablado: Los comerciantes, los industriales y también los banqueros porque tienen los préstamos parados. Los políticos ni decir, ellos son los más preocupados. Hablar de Leonel o de Abinader, ellos no están a la espera; de Miguel, mucho menos, porque él dice que Danilo le tiene lo de él guardado. De todos modos, se espera que hable el presidente.

Desde los senadores hasta los diputados ahora tienen que buscarse sus votos porque se ha preferido que se asomen nuevas caras al electorado y si no abren el telón antes del 30 de junio muchos quedaran como perico en la estaca, porque se quedarán sin pito y sin flauta a menos que el presidente le avance alguito sobre la relección, pero el problema es que todos esperan que diga si va o no va la relección.

El que sostiene el telón ya le va a dar cañeras porque si a Danilo espera él hablará cuando quiera y aquellos que se desesperen y se tiren así no más, podrán llevarse la sorpresa que el presidente diga que no va más. Así que si muchos piensan que el escenario está listo y que hay que subir el telón que le pregunten a Rondón sobre su oposición a que soltaran a Chú, por el mismo cree que en el juego de torero, o son to vaca o son to toros.

En esta obra maestra, de la democracia de hoy, que todo el mundo está viendo, que hay que esperar que Danilo suelte el mango del salten y muchos piensan como Baret que para que la cosa se dé, el León debe dejar que comience la secuencia para llevar presidentes hasta el 44 y como él representa el tranque según la gente de Danilo es mejor sea convenido que deje libre el camino a Danilo o al relevo y que de esa forma se arreglen los problemas del PLD.

Otro que está de acuerdo es Don Temístocles Montás, él plantea que no es justo que el León siendo el rey de la selva siga trillando el camino de cara a la presidencia porque falta mucha gente pa seguir lo de Don Juan de detener la relección y mucho más si el León ha sido tres veces presidente y se desea que otra gente, con las mismas morisquetas que siga todo el trayecto, de llegar a mejor puerto iniciando cuatro más hasta el 44.

Los alcaldes y regidores hicieron algarabía cuando el comité político le exoneró de la cuota que había sido puesta en un día, una paguita chiquita que podía impedir que muchos de los de abajo no pudieran participar porque le faltaban los chavos. Se creó mucho temor porque ya no es como antes que muchos se postulaban porque le iban a poner los votos de las vacantes.

Todo parece un rumor de que el escenario está listo, porque todo el mundo sabe que quien canta play al juego es el árbitro principal y siendo este estropeado por algunos auxiliares se ha demorado demás en el tiempo establecido porque no lo han convencido de que la alineación esté completa al momento y prefiere darle treta a este silencio de espera, que el que paga la taquilla se está poniendo muy chivo y prefiere dar le el tiempo que el árbitro rompa el silencio.

El escenario está listo y faltan dos contendores, que pongan fin a la disputa y dar la voz de apertura de ese telón deseado, para que los asistentes disfruten del plato con sabores de diferentes colores, con arroz, con habichuelas; plátanos, mangos y champolas que dará sabor a la bola en la tómbola morada, para que los ciudadanos elijan sus candidatos y que Danilo y Leonel se disputen sus mandatos.

