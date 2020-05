El enigma electoral del PLD-gobierno

Lo que realmente le convenía al gobierno y al PLD era posponer las elecciones municipales de Marzo 15 alegando la falta de condiciones sanitarias para las mismas, pero eso no fue posible debido a que el primer caso importado se diagnosticó el día 4 de marzo, y con lo que había pasado en Febrero 16, era cuesta arriba y muy temerario plantear la no realización de elecciones en Marzo 15 debido al covid-19. El pueblo y los partidos políticos de oposición no aceptarían esa propuesta.

Al gobierno no le quedó de otra que ir a las elecciones de Marzo 15 como vacas al matadero, es decir, sabiendo que no saldrían con vida de ese túnel mortal, pero asistieron a ellas no sin antes cometer una imprudencia, como la fue la aparición en TV del Secretario de la Presidencia la noche antes de las elecciones, haciendo unas declaraciones que a todas luces inducían la abstención del sector de la clase media para arriba, debido al mensaje confusionista divulgado.

Lo que realmente debió haber hecho el gobierno antes de las elecciones municipales de Marzo 15 fue pedirle a la JCE que regalara mascarillas a los votantes y que exigiera el distanciamiento en las filas como medida de prevención ante la posible presencia del covid-19 en el país.

Inmediatamente pasaron las elecciones del Marzo 15 el Presidente de la República se dirigió al país para anunciar un plan de contingencia ante la presencia en el país del Covid-19, al mismo tiempo que pidió al congreso la aprobación del Estado de Excepción a los fines de implementar las medidas necesarias para contener el avance de la enfermedad.

Lo que hemos visto y vivido desde ese momento es cómo el gobierno y su candidato presidencial han luchado para manejar la situación de tal manera que les permita recuperar parte del capital electoral perdido. Los programas Fase, y Quédate en Casa, buscan consolidar el espacio electoral del oficialismo, otorgando pequeñas ayudas a los grupos más vulnerables del país.

La posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para Julio 5 de este año ha sido otro logro del oficialismo debido a que le ha dado más tiempo para tratar de mejorar el mal posicionamiento electoral adverso que tienen desde la salida del PLD del Dr. Leonel Fernández.

Lo más raro y sorprendente es que a pesar de todo lo que han hecho, ni el gobierno ni el partido ni su candidato han podido cambiar positivamente su posicionamiento electoral con miras a Julio 5, fecha en que se ha convenido que se celebrarán las elecciones presidenciales y congresuales de este año 2020.

Todo parece indicar que no habrá una definición en la primera vuelta pactada para Julio 5, por lo que el PLD-gobierno apuestan a pasar a la segunda vuelta aunque sea en segundo lugar para entonces ver lo que hacen para competir en la segunda vuelta con Abinader o con el Dr. Leonel Fernández.

Es posible que usando todos sus recursos el PLD-gobierno puedan pasar a la segunda vuelta en una segunda posición, el gran problema es qué tendrían o qué podrían hacer para coronarse campeones ganando la segunda vuelta.

A la luz de los análisis más concretos y objetivos no se vislumbra nada que pueda hacer posible una victoria en la segunda vuelta electoral a celebrarse a finales del mes de Julio, 2020, ya que los espacios de donde se podrían sacar esos votos estarían sellados en ese momento.

En un escenario de segunda vuelta entre Abinader y el PLD-gobierno lo que se visualiza que es que el primero gane por amplia mayoría, entonces el PLD-gobierno habría ido a la segunda vuelta a nada más que perder.

Esto último está llevando a la dirigencia media del PLD a pensar que lo mejor que pueden hacer para preservar sus trabajos y seguir en el poder es asumir la candidatura del Dr. Leonel Fernández desde la misma primera vuelta, y si no es posible definir en la primera entonces ganar en la segunda compitiendo contra Abiander-PRM.

Lo anteriormente dicho preocupa mucha a la dirigencia alta del PLD, que tendrían que ver su estrategia caer abatida ante un Leonel Fernández al que ellos han “asquerosiado” hasta más no poder.

Quizás por eso es que se han escuchado pronunciamientos de prominentes dirigentes del PLD planteando una alianza PLD-Fuerza del Pueblo para apoyarse mutuamente en una eventual segunda vuelta.

Las respuestas del sector Leonel Fernández-Fuerza del Pueblo- PRSC ha sido contundentes en el sentido de que no habría ninguna alianza para apoyar al candidato del PLD-gobierno; por lo tanto la gente del gobierno solo tienen como opción apoyar la candidatura del Dr. Leonel Fernández o sucumbir ante Abinaber en la segunda vuelta electoral del 26 de Julio.

JPM