El economista Martínez Moya creyó en Hipólito (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1ª – En el periódico – “Hoy” – de fecha 5 de febrero de 2011, el prestigioso economista Arturo Martínez Moya, publicó un artículo con el título: “La economía de la corrupción: la opulencia de un grupo de funcionarios gubernamentales y el aumento en el costo de la canasta básica familiar.”

1b – En aquel artículo, Martínez Moya analiza con cifras el grado de corrupción que existía en el gobierno peledeista presidido por Leonel Fernández. Finalizó dicho artículo presentando a Hipólito como el hombre que en mayo del 2012 ganaría las elecciones, para desde el 16 de agosto, ya en el poder, conjurar la corrupción que estaba acabando con nuestro país. Al respecto emitió los conceptos siguientes:

1c – Hipólito, sabedor de que el país no puede, ni debe seguir pagando por corrupción RD$100,000 millones al año, interpreta el sentir del pueblo cuando adelanta que en su gobierno la justicia será diferente a la de esta administración del PLD, porque se encargará de castigar a los que se han adueñado del dinero público. Lo que es una advertencia responsable y oportuna que interpreta los deseos de firmeza que reclaman las iglesias y los hombres de empresas, que han advertido al gobierno sobre las graves consecuencias que se ciernen sobre el país, por la opulencia exhibida por un grupo de funcionarios, mientras todos los días aumenta el costo de la canasta básica para las familias. Hipólito Mejía ha dicho, que él y el PRD están comprometidos con el adecentamiento de la administración pública a partir del 2012, siendo evidente que el pueblo le cree y confía en él, porque actualmente tiene una aceptación que supera el 60%. A ese número y a la percepción de que ganará en primera vuelta es que temen los funcionarios corruptos del PLD.

1d – ¿Cómo podría un candidato responsable como Hipólito Mejía pasar por alto los informes del Banco Mundial y del BID? ¿Cómo podría ignorar lo que dice el Foro Económico Mundial en su Reporte Global de Competitividad 2010, de que la República Dominicana ocupa el lugar 139 de 139 países evaluados?; es decir, somos el más corrupto entre todos los corruptos evaluados? ¿Cómo podría ignorar otra lectura del mismo informe, de que los funcionarios dominicanos, para la toma de decisiones, como ningún otro país evaluado, exigen comisiones, favoritismo, clientelismo y nepotismo? Si por miedo, o por estar comprometidos otros políticos alientan la impunidad, allá ellos, porque Hipólito Mejía piensa en el pueblo.

Hoy, 5 de febrero de 2011

https://debateplural.com/inicio/2016/06/06/haciendo-memoria-sobre-hechos-y-casos-de-corrupcion-en-republica-dominicana-xv/

Bonaparte Gautreaux Piñeyro, al igual que Martínez Moya, también creyó en Hipólito

2a – Otro que creyó que Hipólito combatiría la corrupción fue el incorruptible Bonaparte Gautreaux Piñeyro, quien, para apoyarlo, en julio 30, 2017 en el diario digital – “Periodismo y Sociedad”- publicó el artículo siguiente: – “Política, principios y corrupción” -. A seguías, algunos de sus criterios para apoyar a Mejía.

2b – “Cuando el candidato Hipólito Mejía decidió su campaña para buscar la Presidencia de la República en el 2012, dispuso que uno de los ejes principales de su quehacer estaría basado en la denuncia a profundidad, del daño que provoca a la nación la práctica de la corrupción, especialmente cuando está rodeada de la más descarada impunidad. El rosario de actos de corrupción es interminable”.

2c – “Obviamente que los corruptos, sus favorecidos, sus cómplices, tenían que adversar a Hipólito por su firme postura en contra de lo mal hecho. Se unieron, maniobraron, dividieron, compraron partidos, conquistaron personas, violaron todo tipo de principios y prácticas decentes, usaron el poder armado, guardias y policías, para amedrentar, para oprimir y se salieron con la suya, temporalmente”.

2d – “Si hay una real vocación de lucha contra la corrupción, si las manifestaciones se tratan de algo más que una moda, si lo que ocurre hoy es algo más que una actitud deportiva, la figura de Hipólito Mejía brilla como la del político, que a sabiendas de que le restaba muchos votos, decidió continuar su denuncia y su lucha por la transparencia como un aporte a su país, para vivir tranquilo con su conciencia”.

2e – “Es bueno ver cómo se le da la razón a la práctica política de Hipólito Mejía quien siempre ha actuado como decía José Martí: “no me lleven a lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol”

“Mejor caer que abjurar de los principios que conforman al hombre serio, honrado que busca servir a su país y no servirse de él”.

Periodismo y Sociedad julio, 30 de 2017

https://www.periodismoysociedad.net/politica-principios-y-corrupcion-bonaparte-gautreaux-pineyro/

Sobre lo dicho por los señores Moya y Piñeyro

3 – Los postulados del economista Arturo Martínez Moya y del comunicador Bonaparte Gautreaux Piñeyro, posteriormente fueron avaladas por decenas de declaraciones de combate a la corrupción y a los corruptos por parte de Hipólito Mejía. Veamos solo los titulares de algunas de ellas, y digo algunas, porque la naturaleza de un artículo no permite citarlas todas, puesto que, de hacerlo, conllevaría decenas más de páginas, es decir, un libro.

Hipólito: «Hay que darle en la cabeza a estos azarosasos corruptos

Hipólito Mejía dice que revelará los nombres de los funcionarios corruptos.

Hipólito Mejía promete en CNN trancar a los corruptos del actual gobierno peledeista. Martes, 12 de julio de 2011

Hipólito Mejía, el PLD es el gobierno más corrupto de la historia

Hipólito Mejía advierte: seré “implacable con los corruptos”

Hipólito Mejía quiere debate sobre la corrupción

Hipólito Mejía dice actuará contra los corruptos

Hipólito Mejía propone formas para combatir la corrupción

El ex presidente Hipólito Mejía, manifestó que los corruptos y sinvergüenzas tendrán que enfrentar la justicia. 18 de junio de 2020

Hipólito advierte en New York: Republica Dominicana va rumbo a la hecatombe. junio 28, 2017

Hipólito: no defenderé a los corruptos

Hipólito Mejía: estoy harto de la corrupción, prometo someter a la justicia a 200 peledeístas corruptos. Noviembre 21, 2018

Hipólito afirma Gobiernos del PLD son corruptos

Hipólito Mejía: Muchos tienen que enfrentar la justicia por “corruptos y mentirosos”. El Caribe 6 mayo, 2019

Hipólito, con motivo del día de Duarte, emite un documento donde expresa su adherencia a los principios de Duarte. Hace hincapié de estar contra la impunidad

4a – “La impunidad que protege a los corruptos, es un irrespeto a Duarte e impide que se sacie el hambre y sed de justicia que tiene la ciudadanía.

El legado de Duarte tiene como esencia, además de la defensa de nuestra soberanía como país, la construcción de una sociedad justa, solidaria, transparente, y apegada a valores de trascendencia universal.

La honestidad y la justicia son valores esenciales en el ideario duartiano. Juan Pablo Duarte predicó la honestidad con el ejemplo. Muestra de esa conducta fue la meticulosa rendición de cuentas que hizo de los recursos recibidos por él para financiar las campañas independentistas bajo su liderazgo en el sur del país.

4b– Juan Pablo Duarte valoró la trascendencia de la justicia tanto en la dimensión institucional como en la construcción de nuestra identidad nacional. Sus palabras al respecto son claras: “El buen dominicano tiene hambre y sed de justicia.” “Sed justos, lo primero, si queréis ser felices.

Hoy, el ideario Duartiano está siendo negado por quienes practican desde el poder la deshonestidad y se burlan de la justicia en nuestro país. Una expresión particularmente irritante del irrespeto al legado de Juan Pablo Duarte es la impunidad que protege a los corruptos.

4c – Hoy, la impunidad impide que se sacie el hambre y la sed de justicia que tiene la ciudadanía. Hoy, la corrupción se apropia de los recursos públicos que deberían ser invertidos en crear espacios de oportunidad y bienestar para construir la felicidad de nuestra gente.

Hoy, recordemos la indignación que sustentó la lucha independentista de Juan Pablo Duarte. Hoy, honremos a Duarte trabajando a favor de la justicia y la transparencia».

https://almomento.net/hipolito-pide-trabajar-por-justicia-y-transparencia-para-honrar-a-duarte/

25 de enero de 2017, Santo Domingo D.N.

5 – Hipólito Mejía: no me gustan los sometimientos de expresidentes

6a – Hipólito vuelve a rechazar que procesen a expresidentes de RD. – 20 de enero de 2022

El expresidente Hipólito Mejía, el miércoles (19/01/2022), rechazó que a exmandatarios o personas que hayan tenido cargos importantes se le someta a la justicia. “A mí no me gusta eso, porque soy enemigo de la retaliación; incluso, cuando yo fui presidente le advertí a los americanos, que yo no iba a aplicar esa fórmula aquí.

6b – Yo respeté mis presidentes, los respeté a todos, aunque fueran mis contrarios. Enemigos no son, pero fueron mis contrarios incluyendo a Leonelito. Ahí estaba Diandino, Félix Bautista, el otro Feliz, muchísimos; y yo dije que no me metan retaliación, que no voy a retaliar con los presidentes, porque yo vi la situación que sobre el particular se vivió en Colombia, Perú y algunos países de Centroamérica.

6c– Yo soy enemigo de la retaliación, no solo respecto a los presidentes, sino también respecto a otras personas que han ocupado posiciones importantes. Y no tengo el mea culpa de que yo irrespeté a Bosch a Balaguer; no, eso yo no lo he hecho, ni pienso hacerlo en ninguna actividad de mi vida. Yo creo que hay que tener privilegios con los expresidentes, esa es una convicción mía muy personal, que la apliqué siendo presidente de la república con muy buenos resultados.

A modo de conclusión

A – De la lectura de las cuartillas precedentes, se puede inferir claramente, que Hipólito Mejía sostuvo con pasión un discurso anticorrupción por 11 largos años, pero que también se declaró “Duartiano”, por ende, participe de “escarmentar a los ladrones y traidores a la patria como se debe”, para luego, de repente, cambiarlo por uno que se opone a que los corruptos (expresidentes y funcionarios importantes), sean juzgado, e incluso, aboga por una impunidad privilegiada para esos que han sido depredadores del Estado.

B- Pero además, también vimos como en el transcurso de esos años – ya de noche o de día – Mejía se reunía en amigable francachela con los corruptos que decía detestar. Así, en esos encuentros, entre chascarrillos y risas degustaba comidas y bebidas gourmet, mientras sus fieles seguidores, indignados, enfrentaban y repudiaban en las calles y en los medios, a aquellos opositores que Mejía decía aborrecer. A toda esta contradicción se suma, que vimos cómo Mejía declaró deberle “gratitud y lealtad” al mitómano Danilo Medina. También los vimos visitar una y otra vez (para mostrarle sus afectos), a los depredadores de los bienes del pueblo como lo fueron en su tiempo, Amble Aristy Castro, Euclides Gutiérrez Feliz, Reinaldo Pared Pérez, Félix Bautista y muchos más.

C – Estas contradicciones de Mejía se prestan para que los interesados en los asuntos políticos y en la suerte de nuestro país, se aboquen al análisis de las mismas; teniendo en cuenta, que cualquier presidente que asuma la negativa de juzgar a quienes han hecho fortuna robando los bienes del pueblo, puestos a su administración y cuidado, violan la Constitución de la República y el juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, con lo que se hacen reos de la justicia y hasta de ser acusados de “alta traición a la patria”.

D – Tomando las contradicciones señaladas del expresidente Mejía como tema, invito a mis lectores a participar en un foro, donde civilizadamente se debatan las razones que ha tenido ese expresidente, para de manera radical, cambiar un discurso de combate frontal a la corrupción y a los corruptos y contra la impunidad, por otro, que aboga por no juzgarlos, para, al contrario, otorgarle patente de corso con el privilegio de la impunidad.

E – Este debate no es para menospreciarse, dado su importancia, en cuanto a que los pueblos, los partidos políticos, las masas, los estudiantes y profesionales, para el progreso y cuido de su país, deben mantenerse vigilantes y críticos de las actuaciones de sus gobernantes. Solo así es posible establecer una democracia verdadera, donde la libertad sin libertinaje nos permita concientizarnos, para con conocimiento de causa poder expresarnos libremente y sin temor a represalias, para construir una sociedad que tenga la suficiente madurez para elegir democráticamente a los mejores hombres y mujeres como sus gobernantes.

F- Finalmente, en aras de lograr los objetivos precedentes, dejo abierto el debate de las ideas, con el tema planteado, en el que cabe analizar, el pasado, presente y futuro del expresidente Hipólito Mejía, teniendo en cuenta, que “la fuerza y la calidad del pensamiento político, ambos unidos a la reciedumbre de los valores cívicos y morales de quienes nos gobiernan, son agentes de determinación histórica para los pueblos”; en consecuencia, cabe reflexionar sobre cuál hubiese sido el destino de nuestro país, si en vez de Luis Abinader, fuera Hipólito Mejía, el actual presidente de nuestra República Dominicana.

Expuesto el tema, iniciemos el debate…

sp-am