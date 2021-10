El dominicano Oliver Mármol será el nuevo piloto de los Cardenales

Oliver Mármol.

SAN LUIS.- Los St. Louis Cardinals anunciaron al dominicano Oliver Mármol como su nuevo mánager. El propietario Bill DeWitt y el presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak, presentaron a Mármol durante una conferencia vía zoom.

Mármol, de 35 años, es el dirigente más joven de las ligas mayores actualmente. Es el primer hombre de color, pero el segundo latinoamericano, entre los 51 dirigentes que han tenido los Cardinals en sus 140 años de historia. El cubano Mike González condujo el club durante 16 juegos en 1938 y luego por seis encuentros en 1940.

«Para mí es muy importante ser latino y dirigir una organización con una historia tan importante. Es increíble, estoy muy orgulloso por mí y la familia», dijo Mármol a ESPN Digital.

«Ojalá les den más oportunidades a otros latinos, viendo lo que está pasando aquí, que nos den confianza de que es posible. Cuando nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, esto es posible», agregó.

«Olie brinda una voz única a esta posición. Nos sentimos cómodos con él a cargo», dijo Mozeliak.

Mármol, de 35 años, fue reclutado por los Cardinals en el sorteo colegial del 2007 y convertido en coach cuatro años después. Desde el 2017 ha formado parte del staff de Grandes Ligas y por las últimas tres temporadas fue el coach de banca del dirigente Mike Shildt.

St. Louis y Shildt cortaron sus relaciones por «diferencias filosóficas» luego de que los Cardinals fueron eliminados por los Los Angeles Dodgers en el partido de comodines de la Liga Nacional.

El nuevo capataz de los legendarios pájaros rojos es el séptimo quisqueyano designado para dirigir una franquicia de Grandes Ligas. Los otros son Felipe Rojas Alou, Tony Peña, Luis Pujols, Manny Acta, Juan Samuel y Luis Rojas, el hijo de Felipe que comandó a los New York Mets en las dos temporadas anteriores.

Mármol, quien es hijo de dominicanos, nació en Orlando, Florida, y vivió varios años de su niñez en República Dominicana, donde es poco conocido.

«Es algo que de verdad no había pensado mucho. Para mí no es crear un nombre para mí mismo o mi familia, sino hacer un trabajo tremendo para la organización. Si al final de todo esto ganamos campeonatos y nadie sabe mi nombre, es OK baby», dijo Mármol.

of-am