El dominicano Jean Montero refuerza el ataque del MoraBanc

Jean Montero

Andorra La Vella, 28 oct.- Los escoltas Jerrick Harding y Jean Montero, nuevos jugadores del MoraBanc Andorra, fueron presentados oficialmente este viernes y están listos para debutar en la Liga ACB.

Ambos han llegado al equipo andorrano para ser referentes en el juego ofensivo de Natxo Lezkano. El norteamericano, procedente del BAXI Manresa, lucirá el dorsal 10 y el dominicano, que llega cedido por el Dreamland Gran Canaria, llevará el 3.

Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra, destacó la confianza en los refuerzos. «A Harding lo fichamos en el mes de julio, pero a finales de ese mes empezó a hacer un tratamiento de una lesión que se hizo el curso pasado. Le hemos esperado y para nosotros la confianza hacía él es absoluta», aseguró Solana, que también se refirió a Jean Montero. «Fue el mejor jugador joven de la Liga ACB la temporada pasada. Es una apuesta de futuro y nos dará un salto de calidad en nuestra plantilla».

«Son dos jugadores que vienen a ser referentes en ataque. Serán muy importantes. Jerrick ya lo fue en Manresa siendo una referencia anotadora y hasta ahora teníamos a Goudelock aunque él sabia que cuando estuviese bien Harding él iría fuera. Y Jean Montero espero que nos aporte liderazgo en la pista, sobretodo, en situaciones de final de partido igualado», añadió Solana que elogió a Andrew Goudelock.

«Estamos muy agradecidos a él por su gran trabajo en la pista y en el vestuario y él también está contento con nosotros porque lo hemos puesto en forma», dijo.

El director deportivo del club del Principado comparo el fichaje de Jean Montero al de Jaime Fernández cuando el madrileño llegó de Estudiantes. «Es el mismo perfil de jugador. Una apuesta de futuro y esperamos ayudarlo a mejorar. No se si estará un año o más, pero creemos que será importante el tiempo que este».

Por su parte, Jean Montero, escolta dominicano de 20 años, explicó su decisión de venir cedido al MoraBanc después de estar en su país declarado en rebeldía ya que no quería volver al club dónde tenía contrato: Dreamland Gran Canaria.

«Fue una decisión que tome con mi papá y mamá. Entendí que era lo mejor para mí a nivel deportivo y también a nivel personal». Sobre lo que puede aportar al equipo, Jean Montero lo tiene bastante claro. «El liderazgo siempre ha estado en mi desde muy joven. Me gusta tomar decisiones que conllevan riesgo. Es cierto que soy muy joven, pero tengo mucha capacidad para ejecutar».

Jean Montero volverá a coincidir con ‘Tyson’ Pérez. Los dos dominicanos jugaron juntos la temporada pasada en el Real Betis. «Al equipo lo he visto muy competitivo y eso también me motivo en mi decisión final. Creo que lucharemos contra cualquier equipo»

Harding se ve ya totalmente recuperado de su lesión aunque dejo la puerta abierta a jugar o no el domingo contra Baskonia. «He empezado a entrenar está semana y quiero dar las gracias al club por la confianza. Lo he dado todo para volver lo más pronto posible. Contra Baskonia no se si podré jugar ya que es una decisión de Natxo Lezkano, pero me siento bien. Pronto estaré al 100%», sentenció el escolta norteamericano.

of-am