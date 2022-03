El discurso del Presidente

Muchos son los que afirman que el Presidente Luis Abinader, en la rendición de cuentas correspondiente al período 2021-2022, el pasado 27 de Febrero, exageró en cuanto a las inversiones públicas realizadas por su gobierno en todo el país.

Pero en Santiago y otras localidades del Cibao, las inversiones son reales.

Y se espera, para favorecer al Cibao, la construcción de un metro. Son múltiples las obras que el gobierno está desarrollando y las que anunció para irlas realizando hasta el 2023.

El Presidente está reforzando, con las inversiones del gobierno, su electorado en Cibao y demás pueblos del país. El gobernante perdió la Presidencia en el 2016 de Danilo Medina, pero el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganó en el Cibao. ¡Y los cibaeños volvieron a darle el voto mayoritario a Abinader en las elecciones pasadas!

El Presidente de la República es hijo del ex senador por la Provincia Santiago, José Rafael Abinader, nativo de Tamboril, lo que el jefe de Estado aprovecha para devolverle a la zona ese vínculo a través del apoyo de su gobierno al desarrollo.

El problema que tiene la oposición es que el país tiene a un Presidente con buenas intenciones, aunque mal acompañado-en la mayoría de los casos-, que tiene la capacidad para corregir cuando observa que algo está mal, excepto en materia de producción agropecuaria y la industria de alimentos.

Al Presidente lo pusieron a decir en su discurso que en la República Dominicana hay tantos alimentos agropecuarios, que las exportaciones crecieron en ese renglón, cuando es ahí que está una de las partes de una posible derrota electoral del PRM, en el 2224, en virtud de que la carestía de los alimentos es la peor desde el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), que había que hacer filas para comprar azúcar, sal, arroz, carne, huevos, plátanos y otros, aunque en aquella ocasión también hubo una gran escasez de artículos.

El Presidente Abinader debe investigar sobre los altos precios de los alimentos y los materiales de construcción. El problema está en que los grandes financiamientos agropecuarios, están dirigidos en su gobierno hacia el sector poderoso, que produce para exportar, no para el consumo nacional.

Los que producen para la alimentación nacional son los medianos y pequeños productores agropecuarios, pero el que no tiene papeles como garantías bancarias, no recibe préstamos. En el gobierno de Danilo Medina éstos recibían millones de pesos sin presentar un papelito y la recuperación de los préstamos fue de más de un 98 por ciento.

Debemos decirle al Presidente Abinader que su derrota electoral, si es que él se repostula, estará en los altos precios de los productos, la inseguridad, que aunque mejoró un poco, es una situación muy difícil para los ciudadanos.

A los problemas mencionados, se le agrega el temor que tienen los propietarios de tierras, administradores o poseedores, a causa de las continuas invasiones que realizan grupos bien organizados, que andan en yipetas en el Cibao. Las ocupaciones de terrenos, para venderlos en solares, están concentradas actualmente en la Provincia de Santiago.

La anunciada continuación de la persecución de los supuestos corruptos del Estado, no le suma ni un voto al gobierno, debido a que sólo se están encarcelando a los de la oposición y no a los del PRM. Desde ya se puede decir que habrá otra tanda de apresamientos de ex funcionarios, que da mucha sospecha de persecución política, en algunos casos.

Si todos los procuradores son nombrados por el gobierno del PRM, no se puede decir que son independientes. Es todo lo contrario, porque ellos hacen lo que se les ordena desde el Palacio Nacional.

Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuvieron integrados por funcionarios de esa entidad, que llevó a la Presidencia en tres ocasiones al doctor Leonel Fernández, de la hoy Fuerza del Pueblo, Partidos Revolucionario Dominicano (PRD), un sector del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y algunas organizaciones pequeñas. Los nuevos apresamientos podrían afectar a miembros de esas entidades.

No hay ninguna duda de que la mayoría de los opositores acudirán aliados en las elecciones venideras, porque ganan más estando en el poder que seguir en la oposición. Y si eso ocurre, como es casi seguro, no hay forma, aunque el Presidente mejore la economía, que el PRM pueda derrotar a la oposición.

Para mejorar la difícil situación que vive el país, especialmente en materia económica, Abinader tendría que cambiar la imagen de su gobierno, quitando a más del 70 ciento de sus funcionarios, que son multimillonarios, para colocar en sus puestos a dirigentes del PRM, los cuales tienen poca presencia en los Ministerios y Direcciones Nacionales, lo que mantiene disgustada a la base de la entidad oficial.

jpm-am