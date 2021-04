El difícil arte de gobernar

EL AUTOR es presidente del PLD en Washington, donde reside.

Quizás no encontremos, entre nuestros presidentes contemporáneos -postdictadura trujillista-, un presidente, como Joaquín Balaguer, del que se dijera o trascendiera más expresiones en distintas coyunturas sociopolíticas, sobre el difícil arte de gobernar y más en un país donde el chisme o correveidile -subdesarrollo político-institucional- tiene vigencia -categoría de estado, o cuando no, de guillotina pública-.

De Joaquín Balaguer, sus malhumores, desplantes y salidas hay, en el imaginario popular o anecdotario palaciego, un pliego larguísimo de esas vivencias o trances difíciles. Quienes mejor han podido -o pudieron- aquilatar, olfatear o ser confidentes de esos “momentos” -amen de memorias o autobiografías- sobre el difícil arte de gobernar, son aquellos hombres de la cercanía o círculo de poder; o no pocas veces, de periodistas -duchos sabuesos- que, cual testigo de excepción o, depositario de discrecionalidades, supieron de los desencantos e incomodidades de lo que se llamó -o se sigue llamando-: “la silla de alfileres”.

Qué no se dijo o se ha dicho de Balaguer y de otros presidentes contemporáneos, que, en su momento -histórico- o por interés político-coyuntural, no se supiera. Desde una realidad fáctica o temperamental: un carajo, una cólera -cualquier 16 de agosto-, una declinación reeleccionista -después de millones de firmas o, a regañadientes-, un susurro de agobio ante gente que no se cansa de pedir e importunar, un callar y aguantar, un mensaje que nunca llegó, una orden mal descodificada, una traición a la confianza depositada, un querer que un período termine o se eternice, un nombramiento o no de altísimo costo político, que lo bueno o malo se le adjudica -¡siempre!- al presidente o, que nadie cree que no está enterado de todo, o peor, que no se equivoca. De eso se trata, en parte, el difícil arte de gobernar en países subdesarrollados o medianamente desarrollados.

Pero nada es -o fue- más perentorio-fáctico que saberse sujetar y procurar gobernabilidad democrática, pues las demás situaciones o momentos -en el ejercicio del poder-, resultan, en la práctica, gajes del oficio. Sin embargo, gobernar jamás podrá realizarse a golpes de efectos mediáticos-periodísticos, conculcación de derechos adquiridos o de procesos judiciales -bajo el sesgo político-selectivo (a propósito: ¿y Odebrecht-arcoíris-político?)- desprovistos de la debida presunción de inocencia hasta prueba, en juicio oral y contradictorio, lo contrario.

Ya el historiador Thomas Weber escribió, refiriéndose a la crisis de la democracia liberal (monárquica-parlamentaria) post Primera Guerra Mundial; y al Hitler en huida, después del fallido golpe de Estado (1923): “De haber alcanzado Hitler la frontera austriaca, no habría sido juzgado ni encarcelado…”. Porque, a veces, “en la derrota”, es donde algunos hombres logran la más formidable proyección o, siniestra meta….

JPM

Síguenos en las redes twitter facebook instagram

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.