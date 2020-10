El debate Biden-Trump

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Trump & Biden con sus 3 debates, que esperamos sean un preludio de lo que viene post pandemia, nos harán pensar.

En Cleveland, ya fue el primero el 29 de septiembre, el 2do en Miami, donde los hispanos haremos historia y el tercero en Nashville, Tennessee, a fines de octubre.

Yo vi el primero y creo hicieron tablas, no vi triunfador aplastante.

Se iban por tangente e iban a plano personal. Moderador no moderaba, cocinaba los temas.

Pero, me molesto escuchar cuantos millones soltó Trump por su boca en ayuda de impuestos, dice economía creció; él cree que ganará dando estímulos, cash y promesas.

Sobre sus taxes gagueó datos y llamó not smart, No inteligente «dormilón sleepy Joe» a Biden, este respondió payaso, todo resto seriedad, por eso yo creo que el show mediático de cada 4 años de republicanos versus demócratas es como el juego de pelota de la serie mundial. Para mí el sistema no cambiará, solo las caras.

Una sociedad de ambición, especulación y capitalismo como la de USA, tiene otras preocupaciones y estas son 1. Guerra 2. Economía y 3. Salud, para mantenerse como el imperio policial del mundo.

Hoy me concentro sobre la deuda nacional de miles de trillones en USA, deudas seguidas de cerca por la reputación mundial del dólar estadounidense.

Esto se debe a que la moneda estadounidense tiene un papel único en el mundo: prácticamente todos los acuerdos comerciales y financieros internacionales se realizan en contratos escritos en dólares.

Esto le da a los Estados Unidos algunas ventajas únicas. Todos quieren dólares, no les preocupa el déficit a la Fed, el Banco Central de USA, si la inflación y subida de intereses del treasury bills; Cuando el mundo no quiera verdes, entonces USA los recogerá, sube interés y aspirará excedente de efectivo.

Estados Unidos está dispuesto a sufrir un enorme déficit de cuenta corriente (también conocido como demanda de exportación)

no porque quieran ayudar a país del mundo en vías de desarrollo, pero debido a que se necesita menos esfuerzo para ver el crecimiento del PIB y el efecto de la riqueza de las personas sin tener que aumentar la productividad).

Este es un atajo muy bueno para un triunfo político con poco o ningún efecto secundario, si se cae el valor del dólar, EUA se va al piso y China será la superpotencia.

El aumento de la deuda finalmente podría deshacer los privilegios globales del dólar.

¿Cuánta deuda más puede tener en el balance de los Estados Unidos y no hacer que reaccionen los mercados financieros mundiales?

No sé la respuesta a eso, pero mire que hacen en USA.

La Reserva Federal ha estado llevando a cabo operaciones de mercado abierto (operaciones de recompra y compras de letras del Tesoro) para mantener amplios saldos de reserva a lo largo del tiempo.

Si bien el balance se ha expandido a la luz de las operaciones de mercado abierto para mantener amplias reservas, estas operaciones son medidas puramente técnicas para apoyar la implementación efectiva de la política monetaria.

La Fed continuará monitoreando desarrollos del mercado monetario, ya que evalúa el nivel de reservas más consistente con la implementación de políticas eficientes y efectivas y está listo para ajustar los detalles de sus operaciones técnicas según sea necesario

para fomentar la implementación de la política monetaria.

Pero, las prescripciones para la tasa de interés de política a partir de las reglas de política monetaria a menudo dependen de juicios y suposiciones sobre variables económicas que son inherentemente inciertas y pueden cambiar con el tiempo.

En particular, muchas reglas de política dependen de estimaciones de la falta de recursos y de la tasa de interés real neutral a más largo plazo, las cuales no son directamente observables y se estiman con un alto grado de incertidumbre.

Como resultado, la cantidad de acomodación de políticas que prescriben estas reglas, y si esa cantidad es apropiada a la luz de las condiciones económicas subyacentes, también es incierta.

Ni ellos mismos saben, Ja, ja.

Que gane Biden o Trump, la prognosis es la misma, la economía está mal y lo que nos espera en espíritu de competencia es mantener el dólar como la currency mundial que todos apetecen y captar ahorros de otros países para que inviertan en América, porque como dice el «futuro» ganador por sus trampitas, Donald Trump, lo primero es Make America great again.

¿Vendrá cambio?

JPM

