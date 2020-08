El cuidado de las playas

Aunque salir de vacaciones signifique olvidarse de la rutina, no quiere decir que haya que dejar de ser responsable con el medio ambiente. Mejor que la conducta ecológica viaje con uno a todas partes, y a la playa también

Los paseos por la orilla, los momentos que estamos en nuestras playas nos ayudan a desconectar, relajarnos y olvidarnos de preocupaciones, problemas, crisis, o dramáticas noticias que estremecen a todos como las habidas esta semana anterior.

Las playas son una parte importante de la vida en todo el mundo. Además de la amplia gama de oportunidades recreativas que ellas ofrecen, las playas proveen hábitats singulares para una variedad de plantas y animales.

Hay que recordar que el mar no es la bañera de casa. No uses champú ni jabones cuando te bañes. Ya introducimos demasiadas sustancias químicas al bañarnos, debido a los protectores solares que debemos de ponernos para no sufrir las quemaduras del sol.

Esto no sólo afecta a los organismos del agua, sino que influye en las propiedades física–químicas del mar y en las estaciones desalinizadoras que tratan el agua para uso doméstico. Recordar también que el mar tampoco es un cubo de basura, todo lo que arrojemos en el, las mareas nos lo devolverá.

Recuerda que hacer fuego está prohibido, así no existe ninguna señalización en la playa y quieres hacer una barbacoa recuerda que nunca la debes de hacer en la arena o rocas y cuando termine deposita los restos apagados en la basura, nunca los arrojes al mar o a la arena.

El uso abusivo de las playas puede causar el deterioro gradual del hábitat. Demasiado tráfico a pie podría erosionar las dunas y destruir la vegetación. El tráfico de embarcaciones cerca de la costa también puede provocar la erosión de las playas por acción de las olas.

Por último

Participar en la limpieza de las playas recogiendo la basura y otros residuos que pueden terminar contaminando el agua es una manera simple de marcar una diferencia. Muchos países tienen programas “Adopte una playa” cuyo énfasis está puesto en mantener limpias las playas. Para obtener información sobre la limpieza de las playas en su área

