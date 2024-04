El contraataque de la ONU a RD

EL AUTOR es vocero de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

El pasado 24 de marzo el pueblo dominicano habló duro y muy claro ante la Oficina de las Naciones Unidas ubicada en el Parque Mirador Sur en Santo Domingo, de que no aceptaremos campos de refugiados haitianos en nuestro país. La convocatoria fue hecha por la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana, a la que orgullosamente pertenezco.

Miles de dominicanos fueron a la protesta contra las pretenciones de la ONU de instalar campos de refugiados como si la República Dominicana no tuviera dueño. Miles fueron a defender la soberanía, el honor, la paz y la libertad de nuestro pais que fue pagada con sangre valiosa de nuestros padres fundadores y que la ONU pretende mancillar.

La presencia del pueblo dominicano más una carta a la oficina de la ONU en rechazo para tales fines fue más claro que el agua, pero la ONU no se daría por vencida, como se dice en el argot popular «per secula seculorum».

La ONU, el cual es una organización mundial que se formó a finales de la II Guerra Mundial para traer paz en el mundo, se ha convertido en un Rey Midas, que todo lo que toca lo destruye.

La ONU no ha traído paz entre los países en conflicto, sino todo lo contrario. Dondequiera que la ONU mete sus narices hay más hambre, problemas, conflictos y muertes. Uno de esos ejemplos del gran fracaso de la ONU es el mismo Haití.

Esta organización malévola tiene a República Dominicana en su agenda de destrucción y quieren quitarnos la paz que tenemos. Es un monstruo de mil cabezas y a través de uno de sus titeres llamado Amnistía Internacional, la emprendieron una vez más contra nuestro país.

La misma cantaleta de siempre: de que maltratamos y discriminados a los haitianos hasta el punto de decir que le violamos sus derechos como seres humanos. O sea que Amnistía Internacional no se da por enterado de que es en Haiti que le violan los derechos humanos a sus mismos conciudadanos. Violaciones de todo y hasta canibalismo.

Lo mejor que puede hacer la ONU es desaparecer; no tiene razón de ser porque sencillamente no ha servido, no sirve y tampoco en el futuro servirá para nada. Viola su propia constitución de no injerencia en asuntos internos de los países miembros y viola nuestra constitución también. Sencillamente fuera la ONU de la República Dominicana !!!

jpm-am

