El chiste cruel de la embajada de China

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Prefacio

Consecuente y fiel con mi estilo de precisar algunos conceptos que utilizo en mis modestas opiniones, quiero definir qué se entiende por un chiste, así como sus variantes. ¿Qué es un chiste? Se entiende como tal, una narración breve por lo general oral, ficticia y de un contenido humorístico cuyo entendimiento ocasiona la risa.

Los chistes como es obvio, son una invención humana y se remotan a tiempos muy lejanos que involucran a la Grecia Antigua y los cuales eran conocidos como «Los Filógelos», que era una especie de antología de 265 chistes elaborados alrededor del siglo IV d.C. por Herocles y Filagrio, personajes que la historia no nos da muchos detalles sobre ellos.

Hay ocasiones que lo que se dice se toma como un chiste con cierto «humor negro» porque lo que expresa es sarcástico, irónico, cruel y, sobre todo, con las personas en situaciones desventajosas tratando de buscar algunas justificaciones. Directamente no es una broma en sí, sino que se convierte como tal por la imagen hipócrita, cínica y descarada de aquel que ve una desgracia por venir o que ya existe y de la cual él o lo que representa han sido arquitectos de su realidad. Me explico.

Unas declaraciones certeras e irrefutables con la realidad

Lo expuesto previamente en el prefacio de esta opinión, obedece a que, recientemente y en una noticia publicada por este diario ALMOMENTO.NET el pasado 23 de abril del año en curso (1) la embajada de la República Popular de China en la República Dominicana, refutó una declaraciones del almirante y jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Stephen Faller, en la cual este manifestó lo siguiente: (cito) «China no es una democracia, no respeta los derechos humanos y tampoco protege el Estado de derecho». (cierro cita)

Lo manifestado por el almirante Faller, es de acuerdo al significado de los conceptos, una triste realidad no solo en la República Popular de China, sino que, por igual, es la tónica y el estilo de gobernanza que se aplica en la totalidad de los regímenes dictatoriales y fascistas del socialismo izquierdista. Con estos términos diáfanos y precisos, el rejuego de palabras no tiene cabida y el entendimiento de las mismas a nivel mundial no se presta a interpretaciones acomodaticias ni subjetivas como pretende la embajada de China que así se perciba. Entonces, definamos los conceptos para esgrimir los argumentos:

1- a) Qué se entiende por democracia? Es un término griego compuesto por el vocablo demos «pueblo» y kratós «poder», o sea: «el poder en las manos del pueblo de manera literal y es una noción política que surgió en Grecia. Hay tres cosas fundamentales para que exista la democracia en un gobierno: 1) el sufragio popular, 2) la independencia de los poderes y 3) respetar los derecho humanos fundamentales.

2.- b) Qué son los derechos humanos? Son las normas que protegen la dignidad de los seres humanos. Entre esos derechos están: libertad de expresión, de religión, albedrío, vivienda, salud y educación, libre circulación y residencia, libertad del pensamiento, el secreto de las comunicaciones, elegir y ser elegido y la no tortura entre muchos más.

3.- c) Qué es el Estado de derecho? Es el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones, entidades pública y, hasta el propio Estado, están sometidos a las leyes que se promulgan. El Estado de derecho contempla lo siguiente: 1) un sistema jurídico y de garantías de libertades fundamentales; 2) libertad de competencia en el mercado; 3) división de poderes políticos en la estructura del Estado y, 4) la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica.

El chiste cruel y de humor negro de la embajada de China

Como era de esperarse, tan pronto estas declaraciones vieron la luz pública, la embajada de China salió como fiera rabiosa a denostar las mismas y explicar -en su peculiar manera como hacen los comunistas- lo que ellos entienden son falacias en contra de su país. Recordemos que, en otras ocasiones he manifestado que los izquierdistas son muy sensibles a las críticas ya que su epidermis política es muy frágil y odian a muerte que se exponga las verdades sobre ellos y sus sistema. Por eso, son enemigo acérrimos de la libertad de prensa y de opinión.

En su respuesta a lo dicho por el almirante Craig Faller, la embajada de China sostiene lo siguiente: (cito) «La democracia por sí misma no tiene un modelo fijo, Estados Unidos tiene un modelo al estilo estadounidense y China tiene la suya a su propio estilo» (cierro cita). Y más adelante agregan este sofisma: (cito) «La democracia socialista con peculiaridades chinas es popular y de consultas, cuyo núcleo consiste en que el pueblo es el dueño del país». (cierro cita)

Y en otros párrafos más adelante dicen: (cito) «China no impondrá su sistema democrático y sus valores a otros países, al mismo tiempo, salvaguarda con firmeza su propio sistema político y sus propios valores». (cierro cita). Ya en el epílogo de sus declaraciones dicen este rosario de mentiras: (cito) «Los logros del desarrollo y el progreso de los derechos humanos en el país asiático tienen un amplio reconocimiento a nivel mundial, mientras que en los Estados Unidos prevalecen la discriminación racial y la ejecución violenta de la ley» (cierro cita).

Mi respuesta a una embajada mentirosa

Analizando lo dicho por la embajada de China a las acusaciones del almirante Craig Stephen Faller, he llegado a pensar que esa legación diplomática piensa que, cuando los colonizadores españoles llegaron a la isla Babeque o Quisqueya en 1492, no exterminaron a los indios que la habitaban y que, sus descendientes son los 10 millones de dominicanos que hay en la isla usando plumas y taparrabos. No hay otra forma de admitir tantas mentiras, infamias y falsedades sin el menor rubor.

¿Quién le ha dicho al gobierno chino, que la democracia es algo subjetivo y que tiene modalidades? La democracia es el gobierno del pueblo, llena de valores, de ideales, de libertades y de justicia. No puede ser subjetiva de un régimen o una ideología, porque la misma está cimentada en parámetros inalterables, los cuales cuando son violentados como lo hace la China Popular y los regímenes totalitarios izquiedistas, se cae en lo que se conoce en política como una dictadura.

¿Cuándo en China la «democracia socialista es popular y de consulta»? Lo menos que el gobierno chino tienen en cuenta es a sus gobernados y mucho menos, los ha llamado a consulta o los tienen como dueños de la nación. ¿Cuándo en China el pueblo ha votado libremente para elegir a sus gobernantes y autoridades?

¿Desde cuándo el Partido Comunista Chino ha tenido contrincante electoral? Cuando Mao Tse Tung tomó el poder en 1949 hasta el presente, solo ha gobernado el Partido Comunista Chino (PCCh). Entonces, ¿de qué consulta habla la embajada y desde cuándo el pueblo chino ha insidido o ha modificado las decisiones tomadas por los altos jerarcas del partido gobernante a través del voto o un referéndum?

El gobierno de China Popular genera tanto rechazo, que los ciudadanos de Hong Kong y los de Taiwan -ambos Estados con reconocimientos limitados- miran horrorizados como su progreso, democracia, libertades y nivel de vida alcanzados, hoy se ven acorralados y amenazados por las garras de China Popular que quiere someter a esos pueblos a sus dictámenes oprobiosos, esclavistas y bajo un régimen totalitario.

Los «logros del desarrollo» a que hace referencia la embajada china, es un harakiri político porque la historia demostró que, la teoría marxista-leninista que enarboló el fundador de la China Popular fue un fracaso y llevó a la China de Mao a ser una nación rural. Ese progreso del cual hoy hacen alardes, se logró bajo las reglas del capitalismo como método de generacion de riquezas y es lo opuesto a lo que el socialismo predica. Lo que sucede es que los arrogantes maxistas son reacios en admitir sus fracasos históricos y reconocer la inutilidad de su ideología política.

Al final de la nota diplomática china, hacen ostentaciones del «progreso de los derechos humanos en el país asiático» y tienen el tupé de manifestar que los mismos «tienen un amplio reconocimiento mundial». Decir esto sin el menor rubor es vergonzoso, indignante, abusivo y de seguro piensan que los dominicanos somos ignorantes, tarados, analfabetos o carecemos de raciocinio. A diferencia de los ciudadanos chinos, bajo su régimen los dominicanos leen, investigan y el gobierno no les niega el derecho a buscar todo tipo de información en la autopista del internet, libros y diarios para satisfacer sus interrogantes sobre temas políticos, sociales y económicos.

Las falacias de China vs. la realidad política

Se entiende por falacia el razonamiento que a pesar de parecerse un argumento válido, no lo es. Hay varios tipos de falacias y la que aplica China es la llamada «falacia ad verecundiam». En ese campo de la filosofía y la sicología, los líderes de la ideología marxista-leninista tienen un magna cum laude en tergiversar la verdad y así lo he manifestado en mis opiniones al tenerlos como mentiroso profesionales. Lo expresado por la embajada de China es una muestra papable de ello y me sostengo por las razones siguientes:

1.- a) En la Plaza de Tiananmén en Pekín, se encuentra el Mausoleo de Mao Tse Tung como un símbolo patrio al que los chinos tienen que reverenciar, visitar y honrar. Sin embargo, ese monstruo del comunismo asesinó durante su gobierno a unos 78 millones de sus congéneres, convirtiéndose en el genocida más prolífico de la historia. ¿Dónde estuvo la «democracia y los derechos humanos» del fundador de la China Popular?

2.- b) En la ciudad Wuhan en China, se incubó el virus (SARS-CoV-2) en un mercado de pescado y, luego de un estudio de científicos chinos recogido por la agencia de investigación Poligraph.info, se informó que China ocultó durante más de un mes la gravedad de lo ocurrido, lo que provocó la pandemia mundial que aún sigue ocasionando miles de muertos, daños económicos y un caos generalizado. ¿Dónde estuvo la solidaridad y los derechos humanos de China, que antepuso la imagen del Estado a la muerte de millones de seres humanos?

c) El 4 de junio de 1989 el pueblo chino supo lo que es la «democracia y el respeto a los derechos humanos» en China, cuando en la Plaza de Tiananmén, miles de estudiantes protestaron por la corrupción y la falta de libertades. Fueron aplastados por poderosos tanques de guerras, soldados y policías, ocasionando de acuerdo a un informe de la Cruz Roja China de 2,600 fallecidos, 2,000 heridos y 400 soldados desaparecidos. (2) (Ver video ). ¿Eso es una «democracia»?

d) Un informe reciente de Human Rights Watch, acusó a China de cometer genocidio, represión , desapariciones y esclavitud con trabajos forzados a más de un millón de miembros de la comunidad uigures y musulmanes, a los cuales los abligan a trabajos forzados en campos de concentración cosechando de algodones al estilo de Stalin. ¿Acaso a eso le llama la embajada china «Estado de Derechos? (Ver video):

5.- e) Hace poco se evidenció que Xi Jinping, puso en manos de la dictadura chavista en diciembre 2017, las plataforma del «Centro de Innovación de Ciberseguridad» (CIC), con la finalidad de controlar a través de los celulares a la población, opositores y hasta sus aliados, algo típico en los gobiernos socialistas. Se podrá interrumpir los celulares, acceder a las llamadas, fotos, archivos y un total control. ¿Acaso esa acción no es una imposición a otras naciones de sus llamados «valores» como afirmó la embajada?

El problema que tienen los regímenes dictatoriales comunistas, es que sus mentiras siempre se estrellan con la realidad y los dejan mal parados frente a la historia, al mundo que los observa y las personas que -como yo- siguen sus pasos e iniquidades para denunciarlas.

JPM

