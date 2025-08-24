El “Cartel de los Demonios” contra Maduro (OPINION)

EL AUTOR es escritor yt político. Reside en Santo Domingo.

1 – Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, siempre hemos tenido a “el cartel de los demonios”. Solo hay que leer la historia de la humanidad para evidenciar esta premisa. En todos los tiempos, las sucesivas generaciones de todas las naciones han venido produciendo en sus respectivos territorios sus carteles de demonios.

2 – La esclavitud, las cruzadas, el feudalismo, la Inquisicion, la distorsión del comunismo y del cristianismo, el colonialismo, el capitalismo salvaje, los imperialismos, el neoliberalismo con todas sus inmundicias, las guerras como la primera y segunda guerra mundial y la tercera en curso, el Plan Cóndor, La Escuela de las Américas, los regímenes tiránicos (Trujillo, Duvalier, Batista, los Somoza, Ríos Montt, Stroessner, Pinochet, Videla, etc., el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OEA, la OTAN, la ONU, el Complejo Militar Industrial, las acciones diabólicas de la Unión Europea, la CIA, el Mosad, el M16, la KBG, el genocidio en curso en Palestina, la guerra proxi que se desarrolla en Ucrania, los golpes de estado contra gobiernos democráticos, las sanciones, los bloqueos y embargos económicos, las guerras para saquear a otras naciones, la pobreza extrema y hambrunas que sufre más del 60% de la humanidad, el narcotráfico instrumentalizado, los bancos y un largo etc., son el producto de las acciones de los integrantes del “ Cartel de los demonios” que por desgracia gobierna a todas las naciones que se encuentran sobre la faz de la tierra.

3 – Todos los integrantes de este cartel han hecho un pacto de entregar su alma al diablo para llevar una vida pecaminosa a cambio de dinero y poder, y de gozar sus cuerpos y mentes de todos los placeres de este mundo. Es que su dios no es el Dios de los cielos, sino el mismo diablo del infierno. En definitiva, los dioses de esta gente son el dinero y el poder. En pos de eso y para cumplir lo pactado con el diablo, incurren en los mayores oprobios contra sus semejantes: mienten, matan y roban; tal como una vez lo confesara Mike Pompeo.

4 – Mentir, matar y robar son las praxis usadas por los referidos «carteles del demonio». Estas maneras las están poniendo en práctica con el genocidio que se está ejecutando en la Franja de Gaza con el apoyo de Donald Trump y los gobernantes de la Unión Europea. Mentir, robar y matar es lo que también están haciendo Donald Trump, Benjamín Netanyahu y los carteles petroleros que pretenden invadir a Venezuela y apresar a Nicolás Maduro y a su plana mayor.

5 – Todas estas barbaries contra el gobernante venezolano son para apropiarse del petróleo de ese vasto país, tal como ya lo ha declarado públicamente el mismo Donald Trump. En este avatar, los demonios que nos ocupan tienen planificado que, cuando logren conquistar el poder en Venezuela, matarán a 100 mil chavistas listados por la CIA. Si todavía alguien duda de que eso puede ser cierto, que mire hacia la Franja de Gaza, y hacia Siria y Libia destruidas, para que sepa de lo que son capaces de hacer los integrantes del cartel de los demonios.

6 – Si a esta altura del juego aún alguien está creyendo que la acusación de narcotraficante a Nicolás Maduro es verídica y no un pretexto, que analice las muchas mentiras que han inventado las élites gobernantes estadounidenses cuando han querido invadir a un país para derrocar a un gobierno. En 1898, cuando EE.UU. querían intervenir en la guerra que Cuba sostenía contra España, hundieron el buque Maine y se lo achacaron a España. Con esta infamia los estadounidenses justificaron su entrada a la guerra a favor de Cuba, pero con la intención de anexarse esta isla. A Jacobo Árbenz y a Juan Bosch también los derrocaron con la mentira de que eran comunistas.

7 – La acusación de que Irak tenía armas de destrucción masiva fue la excusa para invadirlo, destruir aquel país, matar a más de un millón de iraquíes y ahorcar a Sadam Husein. Todo para quedarse con el petróleo de Irak. A Libia y a Siria, inventando mentiras, también las invadieron, las destruyeron a bombazos y mataron a miles de sus ciudadanos. Como se sabe, a Muamar Gadafi lo mataron, y a Bashar al Assad lo han sustituido por Ahmed al Charaa. Este gobernante, apoyado por las élites que gobiernan a los Estados Unidos y a Europa, es un criminal al que lo de «carnicero» le queda corto. Era su hobby cortar la cabeza de sus enemigos y luego usarla como pelotas de futbol.

8 – La gente que aprecia Donald Trump y su séquito son criminales como Benjamín Netanyahu y Ahmed al-Chara. Trump y los gobernantes europeos simpatizan con monstruos como el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman (quien mandó a descuartizar con una sierra al periodista Jamal Khashoggi). Trump y la gente de la OTAN tienen empatía especial con saqueadores como Mauricio Macri y con locos como el esquizofrénico Javier Milei. Trump y los del establishment estadounidense y europeo sienten especiales afectos por psicópatas como Álvaro Uribe (solo con falsos positivos, este engendro del mal mató a más de 6 mil jóvenes colombianos). Trump y las élites que sostienen el capitalismo depredador tienen admiración por bandidos como Daniel Noboa, Lenin Moreno, Jair Bolsonaro y Dina Boluarte.

Y ya vimos, cómo los amantes de las guerras y del saqueo apreciaron hasta la locura a todos los tiranos que gobernaron a nuestra América a sangre y fuego. Así profesaron un especial cariño por los dictadores que plagaron nuestra América. Amaron a Trujillo, a los Somoza, a Duvalier padre e hijo, a Batista, a Ríos Montt, a Videla, a Pinochet, a Stroessner y a un largo etc. En este contexto, también podemos ver cómo los socios del demonio, aman a gente como Juan Guaidó y María Corina Machado. Es que los psicópatas son la debilidad de quienes integran «Los carteles del demonio». ¿Por qué será este fenómeno?

9 – Al contrario, han despreciado hasta lo irracional a seres humanos como Salvador Allende, Jacobo Árbenz, Nelson Mandela, Patricio Lumumba, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Néstor y Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Xiomara Castro, Evo Morales, Fernando Lugo, Pedro Castillo. ¡Oh!, y cuánto odian a los revolucionarios como el Che Guevara y Fidel Castro. Y hasta a sus propios revolucionarios los matan: Abraham Lincoln, Martin LUTHER King, Malcolm X, John F. Kennedy, John Lennon, etc.

10 – Ahora, definitivamente, los cañones de “Los Carteles de los Demonios” están dirigidos a derrocar a Nicolás Maduro. Previamente, el gobierno de Barack Obama había declarado a Venezuela como una «amenaza para la seguridad nacional» de EE.UU. Después de esta absurda acusación, los ataques feroces contra Maduro y el chavismo no han cesado. Al efecto, Trump, un miembro prominente del «cartel de los demonios», arrecia sus ataques contra el gobernante venezolano, acusándolo con la descomunal mentira de ser el jefe del “Cartel de los Soles”, que, según ellos, introduce drogas por toneladas a los Estados Unidos y Europa. Como estrategia comunicacional para destruir a Maduro y justificar la invasión a Venezuela, se está llevando a nivel mundial una campaña de divulgación de esta infamia.

11 – En esta situación, a Maduro no solo se le acusa de ser el jefe del “Cartel de los Soles”; también se le imputa de dictador, de asesino, de ladrón y se le difama con cuanto epíteto soez con que pueda manchársele. No obstante, ¡Dios mío!, cómo respaldan al neonazi y asesino de niños Benjamín Netanyahu. ¡Esto parece una locura! Es que la gobernanza del mundo está en las peores manos. Actualmente, ante un mundo con tantas guerras y gobernado por los psicópatas que integran los «carteles del demonio», no sabemos cuál será el final de este planeta. Sin embargo, que un 5% del PIB mundial se destine a la compra de armamentos nos da la idea de que el final será apocalíptico.

12 – Con la invasión a Venezuela, Trump está pretendiendo cerrar la salida de las drogas, pero, ¿por qué mejor no cierran las entradas de la droga a los Estados Unidos y a Europa? Para ese fin, sería más efectivo que los barcos y marines establecidos en las costas de Venezuela estuvieran varados en las costas de los Estados Unidos y Europa. Pero misteriosamente estas entradas no son bloqueadas, ni tampoco se dan a conocer los integrantes de los capos y carteles que dejan entrar las drogas a los Estados Unidos y Europa y las comercializan.

13 – En este contexto, si el anticristo y sus lugartenientes ya están en la tierra, no tengo la menor duda de que esos personajes sean Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Marco Rubio, Úrsula Von der Leyen, Kaja Kallas, Albert Ramdin, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Mark Rutte, Pedro Sánchez y António Guterres. Estos, entre otros diablos del cartel de los demonios, solo piensan resolver los problemas de la humanidad con guerras y más guerras.

14- Siendo así, el peligro de muerte y destrucción ocasionados por las bombas atómicas lanzadas de nación contra nación no solo barrerá con Venezuela y Nicolás Maduro, sino con toda la humanidad. Nunca pensé que los hombres pudiéramos llegar a tanta barbarie. Es más, por lo que veo, hasta el mismo Dios ignoraba semejante salvajismo de su creación. Es que, con las mentalidades mencionadas del cartel de los demonios en plena acción, inexorablemente el mundo marcha hacia un final apocalíptico, aunque ellos digan que sus acciones son para la instauración de la libertad y la democracia en nuestro mundo. Y si el hábitat planetario no es destruido por las guerras nucleares, entonces lo hará el cambio climático propiciado por el consumismo del capitalismo neoliberal.

El que tenga oídos, que oiga…

JPM