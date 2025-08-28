El Banco Central de la RD emite nuevas monedas de 10 pesos
SANTO DOMINGO.- El Banco Central de República Dominicana (BCRD) anunció este jueves la emisión de nuevas monedas de 10 pesos, año 2024.
Las monedas de esta denominación correspondientes a años anteriores «mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas», precisó el banco emisor.
Las mismas estarán circulando a partir del 1 de septiembre.
El bcrd devió poner a enrique blanco en la moneda de 10 pesos y punto
Estos o este es o son paises RARO,, Especialmente R.D,, porque quienes LOS Diriqen solamente piensa en ellos señores,( es un neqocio redondo estar en el qobierno ) que yo quiero expresar,, PORQUE ,, porque,, porque en vez de hacer esa O ESE QASTOS no cambia o le DAN CALIDAD,, calidad as la MONEDA NACIONAL,, Que esta CIRCULANDO,, SEÑORES DEL B.C ,, CALIDAD..
Un costo innecesario, se comete con la nueva emisión de 10 pesos porque, con la devaluación de nuestra moneda, la de monor valor, la verán en los estantes de cada hogar. Así como han desaparecido, en las actividades económicas, otras monedas de menos valores de la 10, esta, si no está, será la próxima. Con el costo de la canasta familiar ya, con ese precio, no es aparecible.-
Ganas de gastar el dinero de los pendejos, en qué nos beneficiamos con eso?