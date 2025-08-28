El Banco Central de la RD emite nuevas monedas de 10 pesos

SANTO DOMINGO.- El Banco Central de República Dominicana (BCRD) anunció este jueves la emisión de nuevas monedas de 10 pesos, año 2024.

Las monedas de esta denominación correspondientes a años anteriores «mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas», precisó el banco emisor.

Las mismas estarán circulando a partir del 1 de septiembre.