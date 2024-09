Opositor venezolano llegó a España; hizo escala en la RD

Aeropuerto Las Américas

Santo Domingo, 8 sep – El avión que trasladó al opositor venezolano Edmundo González desde Caracas a España, luego de solicitar ante ese Gobierno la tramitación de asilo político, hizo escala hoy en República Dominicana, publicó el diario español El País.

De acuerdo con el rotativo, un avión de la Fuerza Aérea Española movió a González desde la capital de Venezuela, hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, haciendo una parada previamente en esta nación caribeña y las Islas Azores.

Se abasteció de combustible en el AILA

De acuerdo con un medio de prensa dominicano, González salió la madrugada de este domingo desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en esta capital, donde la aeronave se abasteció de combustible.

La vicemandataria venezolana, Delcy Rodríguez, explicó en un comunicado que en apego a la legalidad internacional, Caracas concedió los salvoconductos «en aras de la tranquilidad y paz política del país».

Rodríguez sostuvo que el ciudadano se refugió de manera voluntaria en la embajada de España desde hace varios días, y pidió ante ese Gobierno la tramitación de asilo político.

En ese sentido, detalló que una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos y cumplidos los extremos del caso, Venezuela otorgó los debidos salvoconductos.

La semana pasada el Ministerio Público de esa nación sudamericana solicitó una orden de aprehensión contra el excandidato presidencial tras incumplir tres citaciones del Poder Ciudadano.

Acusaciones

González enfrenta seis cargos por la publicación y mantenimiento de la página web resultadosconvzla.com, usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.

A inicios de este mes Estados Unidos confiscó en territorio dominicano el avión oficial de Maduro, como parte de su política de sanciones contra esa nación.

Aunque el Gobierno de Luis Abinader comunicó que no había participado en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, que terminó en la incautación de la aeronave, diversas agrupaciones aquí coinciden en señalar que Santo Domingo actúa como colonia.

Mientras, sobre ese suceso el Ejecutivo venezolano denunció que Washington vuelve a ejecutar «una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería».

El líder opositor llega a Madrid

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – El avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que trasladó a España a Edmundo González ha aterrizado en torno a las 16.00 horas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A partir de ahora comenzarán los trámites para la petición del asilo cuya resolución, según el Ministerio, «será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos».

González, que viaja acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, ha sido recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales de su Ministerio y del Ministerio de Defensa que han hecho posible que Edmundo González esté en España.

«España está comprometida con la democracia y los derechos humanos en Venezuela», ha escrito en su cuenta de la red social X.

La acogida de Edmundo González, a quien España va a dar asilo a petición propia, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la «supuesta victoria» de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.

