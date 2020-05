El audiolibro de Juan Luis Guerra y 4-40

Hace alrededor de una década publiqué el librodurante una actividad realizada en el auditorio del Banco Central, teniendo como presentador de la obra al destacado intelectual y mejor amigo José Rafael Lantigua, quien en ese momento era Ministro de Cultura.

Ese libro tenía como finalidad hacer un estudio amplio de la vida y la obra musical de Juan Luis, uno de los más trascendentes artistas dominicanos de todos los tiempos. Sin embargo, el interés especial era dar a conocer el hermoso y aleccionador proceso que vivió el autor de “Ojalá que llueva café”, para superar los momentos difíciles que pasó en la década de los 90 y lo llevó a asumir a Jesús como su Señor y Salvador.

Del libro físico se lanzaron tres ediciones y tuvo una amplia difusión. Se realizaron actos de puesta en circulación en más de 10 provincias del país, y en las ciudades de Nueva York, Miami, San Juan y en Madrid, donde se presentó en el prestigioso auditorio de Casa de América.

La idea de convertir el libro físico en un audiolibro surgió un año después, estando en una consulta dental con la doctora Carmen Martínez, una gran amiga, esposa de mi amigo Omar Liriano. La doctora Martínez me enseñó un audiolibro del artista Marcos Witt que estaba escuchando y me dijo: “Euri, tú deberías hacer el audiolibro de Juan Luis, eso es lo que se está de moda ahora y la gente lo busca más que los libros físicos”. Mi esposa Zinayda, que me acompañaba, dijo que esa era una excelente idea y que debíamos dar los pasos para hacerla realidad.

Allí empezó el proyecto. De inmediato nos pusimos en contacto con Janina Rosado, directora musical de 4-40, y su esposo Juan de la Cruz (Chocolate), otro destacado músico de 4-40, quienes poseen uno de los mejores estudios de grabación, Chocolab Midi Studio. Nos internamos en ese estudio todas las noches por casi un mes, para grabar con nuestra propia voz, el contenido del libro físico y convertirlo en audiolibro. La profesionalidad y experiencia de Janina y Chocolate hicieron que el resultado del audiolibro, que terminó con una extensión de 6 horas y 28 minutos, fuera de mucha calidad.

El audiolibro sobre Juan Luis se convirtió en el primer audiolibro dominicano. Alcanzó una venta significativa, se donaron cantidades importantes a instituciones de sordos, fundaciones y entidades populares. Hace unos años hicimos contacto con Peter Tinoco y Arquímedes Rivero, ejecutivos de la Editorial Fonolibro, para tratar de que esa empresa, que es líder mundial en producción y ventas de audiolibros en español, pudiera asumir el de Juan Luis.

Gracias a Dios, hace unos días recibimos una llamada del señor Peter Tinoco, presidente CEO de Fonolibro, donde me informaba que para esa editorial era de mucho agrado colocar en su catálogo este audiolibro. Y me informó que desde este mes de mayo el audiolibro sobre Juan Luis Guerra y 4-40 está disponible para la venta a nivel mundial a través de las plataformas digitales de Fonolibro, Audible, Google Play, Libromovil, Cuántic Activa y Findaway.

Nos sentimos muy alegres y honrados. Cuando hicimos el libro y el audiolibro sobre Juan Luis Guerra y 4-40, nuestra intención era que muchos de sus seguidores en nuestro país y en el mundo conocieran el gran ejemplo de superación que representa Juan Luis y cómo Jesús transformó su vida y su carrera.