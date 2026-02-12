El arroz de RD entre los más seguros del mundo

A solicitud de uno de nuestros lectores, se realizó una breve investigación documental sobre la contaminación del arroz con arsénico. El arsénico es un elemento químico que se encuentra formando parte de la corteza terrestre. Esto significa que de forma natural está presente en la tierra y en el agua de todo el planeta, por cuya razón, es esperable que en cualquier parte del mundo el arroz contenga arsénico.

El arsénico (As+3), el que se encuentra en el arroz, es conocido en toxicología como el “rey de los venenos”. El mismo es capaz de afectar la piel, producir cáncer y enfermedades del corazón. Además de, enfermedades metabólicas y sistémicas como: Diabetes Mellitus Tipo 2, Neuropatía periférica (pérdida de sensibilidad o sensación de hormigueo en manos y pies) y Efectos en el desarrollo de los niños.

Es muy difícil, por no decir, casi imposible cultivar arroz que no contenga arsénico. Esto se debe a que el arroz crece en condiciones de inundación (con mucha agua). El arsénico es parte del suelo y del agua de riego. Este elemento está en el suelo y en el agua sin que nadie lo haya añadido. Está presente por razones geológicas (es parte de la tierra). Por cuya razón, el arsénico y otras sustancias presentes en el agua y el suelo formarán parte del desarrollo del arroz y de su estructura final.

¿Cómo podemos reducir el contenido de arsénico del arroz antes de consumirlo?

Hay que saber que el arsénico suele concentrarse en la cáscara. Razón por la cual, el arroz blanco contiene menos cantidad de arsénico que el arroz integral. Además, estudios han demostrado que lavando el arroz (como se acostumbra en muchos hogares dominicanos, hasta que el agua salga clara) se puede reducir el contenido el arsénico entre un 10 y 15%. Este es el arsénico que está pegado a la superficie del grano y que es eliminado durante el lavado.

¿Por qué el arroz dominicano es de los más seguros del mundo?

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) llevó a cabo un estudio en Centroamérica y la República Dominicana durante 2023 y 2024. Se encontró que el arroz dominicano contiene una media de arsénico de 0.039 a 0.04 mg/Kg. Este valor es un 80 % menor al límite máximo de 0.2 mg/Kg establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Se ha calculado que un dominicano promedio consume hasta 70 Kg (154 libras) de arroz por año. Esto significa que en un año, un dominicano se come 2.8 mg netos de arsénico.

La dosis letal, esto es, la cantidad de arsénico que puede quitar la vida a un ser humano se ha establecido entre 70 y 200 mg. Un dominicano tendría que comerse el arroz equivalente a 25 años de una sola sentada para alcanzar la dosis letal. Lo cual es físicamente imposible y es lo que nos hace afirmar que el arroz dominicano es uno de los más seguros del mundo.

Observaciones finales

Estudios nacionales y las autoridades pertinentes han llevado y llevan a cabo acciones continuas que garantizan la seguridad del arroz que se consume en la República Dominicana.

El suelo y el agua utilizada en los cultivos, es garantía de que el contenido de arsénico en el arroz dominicano podría ser menor al de muchos arroces importados.

Que quede claro que, la presencia de arsénico en el arroz es un fenómeno esencialmente biológico derivado del suelo y el agua.

Considerando que la República Dominicana es uno de los países que consumen mayor cantidad de arroz en la región. Y a falta estudios que relacionen directamente las patologías producidas por el arsénico con las enfermedades de mayor incidencia en la salud pública dominicana se puede reiterar que el arroz dominicano está entre los más seguros del mundo.

jpm-am