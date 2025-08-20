EGEHID dice hidroelectricidad es vital en seguridad energética

Rafael Salazar

SANTO DOMINGO.- El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, sostuvo que “la hidroelectricidad es la columna estratégica para la estabilidad energética del país”.

Salazar ofreció declaraciones sobre los avances, desafíos y proyectos indispensables del sector hidroeléctrico en la República Dominicana al programa radial “Qué Tenemos Radio”.

En un contexto de alta demanda energética y condiciones climáticas adversas limitantes de la disponibilidad de agua en las presas, resaltó la relevancia de generación por esa vía, que representa cerca del 10% de la matriz nacional.

“Hoy aporta 435 MW a pesar de cinco meses de lluvias limitadas. La hidroelectricidad es el soporte que evita que las crisis eléctricas se agudicen”, afirmó.

HIDROBOMBEO, REPOTENCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD



Salazar explicó que EGEHID ejecuta un plan de expansión y modernización, que incluye proyectos de hidrobombeo, limpieza de embalses y repotenciación de las centrales existentes.

Entre los proyectos en carpeta mencionó el hidrobombeo de 400 MW en Sabaneta, 250 MW en Guayubín (actualmente en reinicio) y 400 MW en La Placeta, que brindan una capacidad instalada superior a los 1,000 MW.

De igual modo, informó sobre el inicio de la limpieza de sedimentos en embalses claves y la repotenciación de las centrales existentes, lo que permitirá aumentar en más de 100 MW la capacidad actual.

DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR



Mencionó, además, el proyecto Ruta Azul, iniciativa para el impulso del desarrollo integral de las provincias del sur mediante la sinergia entre energía, medio ambiente y desarrollo comunitario.

El plan, diseñado en conjunto con expertos internacionales y actores locales, abarca proyectos de cohesión territorial y oportunidades de inversión en las 10 provincias sureñas, con el respaldo del gobierno.

