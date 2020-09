EGEHID anuncia plan de rescate de la presa de Pinalito en Constanza

Rafael Salazar junto a otros técnicos en Constanza.

CONSTANZA.- La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) diseña un plan para recuperar y poner en operación la presa de Pinalito, la cual está fuera de servicio desde septiembre del 2019, cuando fue afectada por el sedimento proveniente de las zonas agrícolas.

El administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, hizo el anuncio durante una visita al embalse, junto a los técnicos de la institución.

Planteó la importancia de encarar el problema creado por la erosión, lo cual provocó que se taponara con el sedimento el túnel que lleva el agua hasta la generadora de electricidad, ubicada en Bonao.

Dijo que el plan incluye una obra de ingeniería para evitar que en el futuro el lodo vuelva a penetrar al túnel, así como la definición de un plan de manejo de la cuenca alta del río Tireo, cuyo cause deposita en el embalse unas 1,100 toneladas de sedimento por kilómetro cuadrado al año.

Con esos propósitos, Salazar convocó una reunión para este jueves a las 3:00 de la tarde, en la sede de EGEHID, tanto con las autoridades locales de La Vega, Constanza y Tireo, como con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, así como los agricultores y ambientalistas de la zona, para abordar el tema y encarar el problema de manera integral.

Explicó que el objetivo es rescatar el río Tireo y sus afluentes, liberándolo de la gran cantidad de sedimento que arrastra desde las zonas agrícolas, lo que permitiría a la vez, devolver la operatividad del complejo, que incluye la hidroeléctrica de Río Blanco, en Bonao, para una producción conjunta de 75 megavatios de energía limpia.

Indicó que los técnicos de la institución proyectan que la obra de ingeniería que se agregaría al muro de la presa, podría estar lista en unos cuatro a cinco meses desde el momento en que se inicie.

“Tenemos que estar conscientes, autoridades, agricultores y todas las fuerzas vivas de Constanza, que si no aplicamos una solución oportuna a este problema en poco tiempo no tendremos río, no tendremos presa, no tendremos hidroeléctrica pero tampoco tendremos agricultura ni vida silvestre”, acotó.

of-am