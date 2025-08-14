Efemérides Patrias honra al héroe Héctor Lachapelle Díaz

Juan Pablo Uribe entrega la Medalla Conmemorativa del 60 Aniversario de la Revolución Constitucionalista, al héroe Héctor Lachapelle Díaz.

SANTO DOMINGO. – La Comisión Permanente de Efemérides Patrias homenajeó al general Héctor Lachapelle Díaz en el contexto del programa que realiza por el 60 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965.

La acción del pueblo dominicano dirigida por militares defensores de la Constitución en abril de ese año es considerada una guerra patria contra la segunda intervención militar de Estados Unidos (EE.UU.) del siglo XX.

Efemérides Patria posee una misión institucional que exalta los valores humanos de quienes intervienen en la construcción de una nación independiente, soberana, democrática e identitaria en la dominicanidad.

CONDICIONES DE LACHAPELLE

El presidente de la institución, Juan Pablo Uribe, resaltó la condición de militar patriota de Lachapelle, quien se desempeñó como jefe de operaciones del gobierno constitucional de la República en Armas, presidida por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Al referirse a Lachapelle, Uribe destacó que ¨desde su puesto de combate junto al pueblo dominicano se ungió de dignidad, decoro y bravura defendiendo la constitucionalidad, la democracia y la soberanía nacional¨.

ENTREGA DE LA BANDERA NACIONAL

Uribe destacó que ¨entregándole la Bandera Nacional que abrazó su cuerpo en abril de 1965 y la especial Medalla Conmemorativa del 60 Aniversario de la Revolución Constitucionalista, es también enaltecer los símbolos patrios (…).

Agradeció a la familia del general Lachapelle que con tanto amor y esmero lo cuidan, la creación de condiciones para este emotivo encuentro del patriotismo y la memoria histórica.

Destacó que el general Lachapelle lleva años apartado de la vida pública y resaltó que es muy importante que la sociedad lo vea con la bandera tricolor del pueblo dominicano que con tanto orgullo nacionalista el defendió.

En la ceremonia estuvieron los hijos del héroe de abril, Héctor Lachapelle Bello y Jackie Lachapelle Bello, sus nietos y su yerno Adolfo Rodríguez.

ag/of-aml