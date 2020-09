EEUU: Trump niega haber llamado «perdedores» a los soldados caídos

President Donald Trump talks with reporters at Andrews Air Force Base after attending a campaign rally in Latrobe, Pa., Thursday, Sept. 3, 2020, at Andrews Air Force Base, Md. (AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON DC – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la información revelada en una revista que sostiene que el mandatario habló de manera despectiva sobre militares estadounidenses caídos en guerra y que, durante un viaje a Francia en 2018, se negó a visitar un cementerio donde algunos de ellos están enterrados.

En una serie de tuits abordando los hechos descritos en el reportaje de The Atlantic, Trump negó haber hecho esos comentarios sobre los soldados caídos, incluido también uno en el que se refirió al senador John McCain, quien murió en el 2018, como un “perdedor”, y cuyas imágenes sembraron una enorme controversia en su día.

“La revista The Atlantic está muriendo, como la mayoría de las revistas, y por eso inventan una historia falsa para ganar un poco de relevancia. La historia ya fue refutada, pero esto es a lo que nos enfrentamos”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

El reportaje, que cita a más de cuatro personas que estuvieron presentes en la conversación, asegura que Trump mintió sobre la verdadera razón por la que no visitó el cementerio estadounidense Aisne-Marne, cerca a París, en 2018.

La versión oficial es que, debido al mal clima, su helicóptero no pudo despegar. Pero en The Atlantic se asegura que fue porque no quería dañar su pelo con la lluvia y no le pareció importante honrar a los soldados caídos.

“¿Por qué debo ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, dijo Trump a miembros de su equipo, según el artículo.

El reportaje también asegura que, cuando el senador republicano McCain murió en agosto del 2018, Trump le dijo su personal que no iban a “apoyar el funeral de ese perdedor” y se enfureció al ver las banderas alzadas a media asta en su honor.

Trump negó en su cuenta de Twitter haber hablado despectivamente de McCain de los soldados caídos y dijo que el reportaje es un intento “por influir en las elecciones del 2020”.

