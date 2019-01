EEUU: Trump descarta acusaciones de que está vinculado a Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó los informes noticiosos que sugieren que está en deuda con Rusia y el presidente Vladimir Putin u ocultando relatos de sus conversaciones privadas con el líder ruso las cinco veces que se han reunido, incluso en su cumbre de julio en Helsinki.

Preguntado directamente el sábado por la noche por Jeanine Pirro, presentadora de un programa de entrevistas de Fox News, si está trabajando o alguna vez ha trabajado para Rusia, Trump dijo: “Creo que es la cosa más insultante que me han preguntado”.

El líder de EE. UU. dijo: “Si le preguntas a la gente en Rusia, he sido más duro con Rusia que nadie, que cualquier otro…probablemente cualquier otro mandato presidencial…ciertamente los últimos tres o cuatro presidentes, los presidentes de hoy en día. Nadie ha sido tan duro como yo desde cualquier punto de vista “.

Trump estaba reaccionando a un informe del New York Times de que los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a investigar si “estaba trabajando intencionalmente para Rusia o si había caído involuntariamente bajo la influencia de Moscú” porque estaban tan alarmados por el comportamiento de Trump después que despidió al exjefe del FBI, James Comey en mayo de 2017, cuando lideraba la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

“Es una cosa muy horrible que dijeron …”, afirmó Trump. “Realmente son un desastre de periódico”.

El senador de Virginia, Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado que ha estado investigando los vínculos de la campaña de Trump con Rusia, dijo a CNN el domingo que a veces Trump ha “casi repetido como loro” las políticas de Putin.

“Es una consideración muy real” si Trump es un agente dispuesto de Rusia, dijo Warner, especialmente considerando la información que surgió la semana pasada de que el expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, compartió los datos de las encuestas de la campaña de Trump en 2016 con un exsocio de negocios que investigadores de EE.UU. creen que tenía vínculos con la inteligencia rusa.

Otro demócrata principal del Senado, Dick Durbin, de Illinois, dijo a ABC News que hay “preguntas serias” acerca de por qué Trump es tan “afectuoso” con Putin.

Anteriormente, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, dijo en un comunicado que en las próximas semanas su panel “tomará medidas para comprender mejor las acciones del presidente y la respuesta del FBI a ese comportamiento. No hay razón para dudar de la seriedad o profesionalidad del FBI, como hizo el presidente en reacción a esta historia”.

Trump también atacó la nueva revelación del Washington Post de que ha hecho todo lo posible por ocultar los detalles de sus conversaciones con Putin durante los últimos dos años. En una ocasión, el periódico dijo que Trump tomó las notas de su propio intérprete y le ordenó al lingüista que no discutiera lo que había ocurrido con otros funcionarios de la administración.

El periódico dijo que el incidente ocurrió después de que Trump y Putin se reunieron en Hamburgo en 2017, encuentro al que también asistió el secretario de Estado Rex Tillerson.

La reunión de más alto perfil de Trump con Putin tuvo lugar en Helsinki, donde los dos líderes se reunieron durante dos horas a puerta cerrada con solo sus intérpretes escuchando. No se dieron a conocer los relatos oficiales de sus conversaciones, pero Trump le dijo a Pirro que no había nada que ocultar sobre sus discusiones y que podría publicar una transcripción.

“Bueno, Jeanine lo haría, no me importa”, dijo Trump. “Tuve una conversación como todos los presidentes lo hacen. Te sientas con los presidentes de varios países, lo hago con todos los países. Tuvimos una gran conversación. Estábamos hablando de Israel y de proteger a Israel y muchas otras cosas. Y fue una gran conversación. No guardo nada en secreto, no podría importarme menos. Quiero decir, es tan ridículo”.

Agregó que: “Cualquiera podría haber escuchado esa reunión, esa reunión está en juego”.

Los primeros dos años en el cargo de Trump fueron consumidos por la investigación que ahora lleva 20 meses, sobre si su campaña de 2016 se alió con Rusia para ayudarlo a ganar y si, como presidente, Trump obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación del fiscal especial Robert Mueller, quien tomó sobre la investigación después de que Trump expulsara a Comey.

Poco después de que Trump despidió a Comey, le dijo al presentador de noticias de NBC, Lester Holt, que estaba pensando en “esto de Rusia” cuando decidió despedir al jefe del FBI, diciendo que sentía que la investigación fue creada por los demócratas consternados de que Trump había perjudicado a la exsecretaria de estado de EE.UU. Hillary Clinton para ganar la Casa Blanca.

Se cree que Mueller está llegando al final de su investigación y se espera que escriba un informe sobre sus hallazgos.

Trump ha atacado a menudo la investigación de Mueller y le dijo a Pirro: “Ya sabes, todo el asunto de Rusia, es un engaño”. Es un engaño terrible”. El presidente ha negado que su campaña haya coludido con Rusia o que haya obstruido la justicia.

Pero Mueller y otros fiscales federales han obtenido condenas o han logrado declaraciones de culpabilidad de figuras clave en la órbita de Trump, incluyendo a Paul Manafort, el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, el exasistente de campaña Rick Gates, el exasesor de política exterior George Papadopoulos y su exabogado personal, Michael Cohen, entre otros.

